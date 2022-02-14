Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова: «Олимпиада всегда была связана с политикой, но это не повод ее бойкотировать»

Самая титулованная лыжница России стала гостьей радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) Фото: Ольга МАРКИНА

В гостях на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) побывала самая титулованная лыжница России, шестикратная олимпийская чемпионка и обладательница звания Герой Российской Федерации Любовь Егорова. О том, почему Олимпиада всегда была связана с политикой, как тренировались и сколько получали атлеты в девяностые, о повальном допинге среди иностранных спортсменов и о том, почему материться во время Игр не стыдно, а порой даже необходимо, читайте в нашем материале.

«ЗВЕЗДАМИ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ, КОГДА ОТОВАРИВАЛИСЬ С ЧЕРНОГО ХОДА»

- Любовь Ивановна, в последние годы с Олимпиадой связано огромное количество политических скандалов. И даже звучат мнения, что ее вообще нужно бойкотировать, по крайней мере России, или создать какую-то альтернативу. Как вы к этому относитесь?

- Конечно, на Олимпиаду нужно выезжать, потому что спорт - это совершенно отдельная история. Спортсмены готовятся к Играм годами. Некоторые - всю жизнь. И на Олимпиаде они совершенно спокойно и свободно общаются друг с другом, дружат, несмотря ни на какие разногласия между правительствами их стран.

Подпись к фото в центре - В Лиллехаммере Любовь Егорова (в центре) сражалась за победу из последних сил. Итог - три золотые и одна серебряная медаль. Фото: РИА "Новости"

С другой стороны - безусловно, Олимпийские игры всегда были тесно связаны с политикой. И в советское время это было. Но, повторюсь, международные отношения - это одно, а спортивные состязания - совершенно другое. Не нужно их смешивать.

- Почему бы нам не взять и не создать свою, альтернативную Олимпиаду? Тем более что и прецедент был - Игры доброй воли, которые были созданы после бойкота Олимпиады сначала США в 1980 году, а потом СССР в 1984.

- А вы знаете, какой трагедией это стало для спортсменов? Я знаю многих, кто вообще разочаровался после этого в спорте и ушел несмотря на все перспективы и возможности.

- Правда ли, что в СССР к спортсменам, выезжающим за границу, обязательно приставляли соглядатаев из спецслужб?

- Да, такое было. Причем сами спортсмены, как правило, не знали, кто это. Можно было только догадываться. Например, на чемпионат мира по юниорам в Лейк-Плэсиде с нами в составе делегации ездили двое мужчин. Мы даже не обратили на них внимания - ну поехали и поехали. Может, какие-нибудь представители, может, переводчики. А потом они внезапно стали выходить с нами на утренние пробежки. Ну зачем переводчикам пробежки? А потом уже нам сказали, что это наблюдатели из КГБ. Но к нам они близко не подходили, никаких инструкций не давали, ни в чем - ни в передвижениях, ни в общении - не ограничивали. Так что в чем заключалась их работа, что они там передавали в Москву, я не знаю.

- Ваша олимпийская карьера пришлась на девяностые годы: сначала была Олимпиада в Альбервиле в 1992-м, потом в Лиллехаммере в 1994-м. Как себя чувствовал спорт высоких достижений в то время, когда все в стране - от промышленности до науки - разваливалось?

На счету Любови Егоровой - шесть золотых олимпийских медалей. Фото: РИА "Новости"

- Вы знаете, спорт не так сильно разваливался. Во-первых, у нас остался фундамент, заложенный в советское время, он даже сейчас у нас практически основной. Во-вторых, у спортсменов - и просто высоких достижений, и, конечно, у олимпийцев - были определенные привилегии. Можно было, например, прийти в магазин не с парадного входа, а с черного, купить кусок хорошего мяса или копченой колбасы. А в Москве даже существовал специальный магазин, закрепленный за олимпийской сборной, куда тоже можно было приходить и отовариваться. И вы знаете, это, наверное, были единственные моменты, не считая, собственно, выступлений, конечно, когда можно было даже немного почувствовать себя звездой (смеется).

«ЗАРПЛАТА В ДВА РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ У ИНЖЕНЕРА»

- Сколько получали спортсмены-олимпийцы в СССР?

- Когда я в шестнадцать лет пришла в сборную команду и меня поставили на ставку, я получала 220 рублей. В те годы, особенно с учетом моего возраста, это было нечто невероятное, особенно если учитывать, что средняя зарплата инженера, например, была в два раза меньше. Но я себе практически ничего не позволяла, а все деньги отдавала маме. Я же тогда, как и другие спортсмены, была на государственном обеспечении: кроме зарплаты, например, нам выдавали специальные талоны, по которым можно было питаться в столовой.

- А какими были гонорары за победу на Олимпиаде?

- В 1992 году за первое место платили, если не ошибаюсь, 3 тысячи долларов, в 1994-м - 15 тысяч (375 тысяч и 33 миллиона 400 тысяч соответственно). Причем вручали сразу, то есть можно было их тратить прямо за границей. Ну и в регионах, в городах, откуда спортсмен был родом, его тоже старались чествовать - давали квартиры, наделяли какими-то привилегиями и так далее.

- По опыту - сложнее выступать на первой Олимпиаде или на второй?

- В первый раз на мою победу вообще никто не рассчитывал, потому что я была вторым номером. Я сама даже не замахивалась на медаль. А в итоге выиграла три золота и два серебра.

Со второй Олимпиадой - в 1994 году в Лиллехаммере - было еще сложнее. Накануне у меня были тяжелые соревнования, так что к Играм я подходила совершенно измочаленная. И каждую гонку вымучивала, вытягивала просто «на зубах». И все равно - три золота и одно серебро. Но, кстати, я могла бы выиграть еще одну гонку - на тридцать километров, но, увы, ее я бежала с температурой. Конечно, так было нельзя, но руководство мне сказало: «Надо бежать». Деваться было некуда. А потом мы еще сразу поехали на коммерческие старты, затем в Канаду на Кубок мира. Так что последние гонки я добегивала просто на пределе возможностей. Добегала до финиша - и меня чуть ли не выворачивало.

Мешать политику и спорт, по словам Любови Егоровой, нельзя ни в коем случае. Фото: РИА "Новости"

«БОЛЕЛЬЩИКИ КРИЧАТ, КАК ТЕБЕ БЕЖАТЬ, А ТЫ - КУДА ИМ ПОЙТИ»

- Несколько лет назад газета The New York Times опубликовала большой материал о допинге в советской олимпийской сборной. Сейчас по прошествии лет можно сказать: допинг использовался на самом деле?

- Нет, у нас ничего такого не было. И я как-то не могу сказать, было ли такое вообще. Хотя вот, например, шведские и норвежские спортсмены на каждых соревнованиях регулярно пользовались ингаляторами. Официально объявлялось, что у них астма. Но мне всегда это казалось странным: астма же очень серьезное заболевание. Какая тебе Олимпиада, если у тебя астма?..

- Вы слышали про историю с фигуристкой Анастасией Мишиной, которая выругалась на пресс-подходе? Как вы ее оцениваете?

- То, что сказала Мишина, это еще ерунда! В Лиллехаммере, я помню, по всей трассе сделали живой коридор. Это было немыслимо: ты бежишь, тебе трудно, а вокруг кричалки, дуделки, колокола… Так что бежишь и материшься: болельщики тебе кричат: «Давай, давай!», а ты сквозь зубы отвечаешь, куда и как далеко им пойти. Или вспомните, как сноубордист Вик Уайлд выругался в прямом эфире, когда узнал, что выиграл у корейского спортсмена с отрывом 0,01 секунды. Так что ничего страшного в этом нет - выплеск эмоций, не более того.