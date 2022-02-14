Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить автовоз с пьяным водителем в Ленобласти

Инспекторы стреляли по колесам неуправляемого автовоза. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудникам ГИБДД пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить почти неуправляемый грузовик на трассе Москва-Петербург. Вилявший по дороге автовоз был замечен в Тосненском районе Ленобласти. На требования остановиться водитель не реагировал.

- После того как погоня проехала поселок Ушаки, полицейские приняли решение о применении оружия. Инспектор ДПС прапорщик полиции Сергей Демьяненко несколькими выстрелами пробил колесо автовоза, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После этого грузовик остановился. А вскоре стала ясна причина его неровной траектории. Водитель тягача был вдребезги пьян. Протрезвев в отделении, мужчина даже не смог вспомнить, как сел за руль.

Судя по документам, он вез восемь новеньких корейских иномарок из поселка Красный Бор в Симферополь. На мужчину составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, что грозит ему несколькими сутками ареста.

А то, насколько он останется без прав, решит суд.

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