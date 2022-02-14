«Пятнистый парень на пятнистом коне». Что произошло с «Медным всадником» после реставрации

Причиной для едва не разгоревшегося скандала стал неудачный выбор фотографий. Фото: Наталия Краснова

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский поделился с горожанами радостью: со знаменитого «Медного всадника», ушедшего на реставрацию еще осенью 2021 года, начали потихоньку снимать леса. Эффект от новости, однако, оказался явно не таким, на который рассчитывал политик: внешний вид «обновленного» монумента петербуржцев не восхитил, а ужаснул. В чем дело – разбиралась «КП-Петербург».

Понять, что именно не понравилось горожанам в облике бронзового Петра I, можно без труда: скульптура усеяна белыми и зелеными пятнами, кажется неряшливой и рябой. А поскольку реставрационные работы официально завершились еще в январе, народ справедливо возмутился: «И это – реставрация?! Куда потратили деньги?»

В мастерской, которая занималась реставрацией монумента, говорят, что на снимки наложено очень много фильтров - и вот тут это, пожалуй, ярче всего видно. Фото: Наталия Краснова

Профессионалы, которым мы показали снимки, увиденным тоже остались недовольны.

- Работа явно не закончена, - поделился впечатлениями с «КП-Петербург» председатель секции скульптуры Союза художников Санкт-Петербурга, скульптор-монументалист Алексей Архипов. – Эти пятна – следы коррозии металла. Бронза сама по себе имеет свойство от времени зеленеть, темнеть, от дождя и снега на ней могут выступать соли. По-хорошему, все это надо счищать, удалять, а потом покрывать поверхность памятника патиной и специальными восковыми составами. Если они этого «пятнистого парня» решат показать народу вот прямо так, как он есть – будет скандал. Потому что здесь все явно только на середине.

Однако, судя по всему, у народного недовольства на этот раз нет причин. Вернее, есть, но только одна. Как сообщили «КП-Петербург» в «Реставрационной мастерской «Наследие» в резонансном посте вице-губернатора просто оказались старые фотографии.

- Во-первых, эти снимки делались еще в ноябре прошлого года, еще до начала основных реставрационных работ (памятник ушел на «обновление» всего за месяц до этого, в октябре, прим.ред.), - уточнил административный директор «Реставрационной мастерской «Наследие» Денис Косицын. – Во-вторых, очевидно, что на них для красоты наложены специальные фильтры.

А вот так бронзовый Петр I выглядит сейчас. Разница, как говорится, налицо. Фото: Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга

Сейчас, по словам Дениса Косицына, «Медный всадник» выглядит совершенно иначе. И на это тоже есть фотодоказательства – свежие снимки бронзового монумента нам предоставили в Музее городской скульптуры, который выступает заказчиком работ. Разница, как говорится, налицо.

- До конца февраля с памятника снимут леса, - уточнили также в Музее. – А весной благоустроят прилегающую территорию и уберут забор. Когда именно это случится – пока конкретных дат нет, но точно не позднее Дня города, 27 мая.