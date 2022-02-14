«Формула-1» переезжает на «Игору»: Ленобласть станет гоночной столицей России

Расположение еще один плюс нашего автодрома: пилоты смогут добираться сюда своим ходом, болиды доставят на грузовиках, а болельщики доедут из Пулково. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Вы знали, что Петербург - историческая родина гоночного спорта в России? Еще в 1958 году в Ленинграде появилась первая отечественная стационарная трасса для кольцевых гонок. Расположенный на Крестовском острове автодром «Невское кольцо» был одним из центров развития автомобильного спорта как в Советском Союзе, так и в постсоветской России.

Но в середине 2000-х, когда российский автоспорт переживал не лучшие времена, «Невское кольцо» закрыли. И тогда второй по численности город страны потерял возможность принимать международные соревнования. Но скоро историческая справедливость восторжествует.

Слухи о том, что Гран-при России «Формулы-1» перенесут на автодром в Ленинградской области «Игора Драйв», ходили давно. Но подтверждение они получили только в прошлом году: генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал об этом на фестивале «Алые паруса».

- Я рад подтвердить, что Гран-при России «Формулы-1» с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием.

Про Ленинградский автодром тут же заговорили все СМИ. Что это за место и почему оно достойно «Формулы-1»?

Так главная трасса будет выглядеть к 2023 году. Фото: Росгонки

ЧТО ТАКОЕ «ИГОРА ДРАЙВ»?

Автодром начал строиться в Приозерском районе в 2017 году, закончилось возведение объекта в 2019-м. Теперь это комплекс, который включает в себя десять профессиональных трасс. Среди них шоссейно-кольцевая (как раз для больших гонок «Формулы»), трассы для ралли-кросса, мотокросса взрослого и детского, контраварийной подготовки и для картинга.

Кстати, «Игору» проектировал знаменитый архитектор Герман Тильке. Он автор многих трасс «Формулы-1». На его счету более 75 гоночных объектов мирового уровня.

Подготовка трасс для «Формулы-1» идет уже полным ходом. Несмотря на то что автодром соответствует всем мировым стандартам для проведения таких соревнований, организаторам все равно пришлось подлатать дорожное покрытие, достраивать трасы и устанавливать дополнительные трибуны. Но главный упор, конечно же, на безопасность пилотов.

- За несколько месяцев работы уложен первый слой асфальта для нового участка трассы, произведен монтаж дренажной системы, построены сервисные дороги, установлены опоры освещения. Сейчас устанавливаются гардрейлы (отбойники. - Прим. ред.) и готовятся места под размещение дополнительных трибун. Впереди еще много работы, но уже сейчас новая конфигурация отлично видна, - рассказывают в пресс-службе автодрома «Игора Драйв». Сейчас главная трасса для гонок составляет 4,48 километра в длину и 12 метров в ширину. Она имеет девять левых и семь правых поворотов. К 2023 году необходимо удлинить ее до 5,18 километра и увеличить число поворотов до двадцати.

- Дополнительная конфигурация трассы, также как и основной трек, создана по проекту Германа Тильке. Работы ведутся в сотрудничестве с FIA (Международной автомобильной федерацией) и «Формулой-1», а также с FIM (Международной мотоциклетной федерацией) и MotoGP (Чемпионатом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам). Особое внимание уделено повышению безопасности пилотов: будут увеличены зоны вылета и установлены дополнительные барьеры. Модернизация затронет пространство для размещения пилотов и команд. Будут увеличены зрительские зоны и улучшен обзор трассы.

А примерно так она выглядит сейчас. Фото: «Игора Драйв»

Нынешний контракт «Формулы-1» с Россией рассчитан до конца 2025 года, два этапа пройдут на «Сочи Автодроме», еще три состоятся в Ленинградской области. Первые соревнования в 47-м регионе запланированы на 2023 год.

Раньше Гран-при в России «Формулы-1» уже проходил в Сочи, но за несколько лет организаторы поняли, что для иностранных туристов эта локация не слишком удобна. Поэтому удобное расположение ленинградской трассы еще один аргумент в пользу «Игоры»: пилоты из Европы вместе с командой смогут добираться до места соревнований своим ходом, используя грузовики для болидов и оборудования, а болельщики смогут прилететь в Пулково.

ЦЕНТР КАРТИНГА

Но это еще не все новости автоспорта, которые ворвались в жизнь ленинградцев. В начале 2022 года трасса картинга «Игора Драйв» первой в России получила высшую лицензию Международной автомобильной федерации. Это значит, что теперь в области могут принимать мировые соревнования всех классов, даже юниорского. Но прежде пришлось готовить трассу целый год. Она так и осталась длинной в 1,2 километра, но получила обновление покрытия.

- Мы в течение года адаптировали трассу под требования FIA. Была проведена огромная работа. Это первый и единственный картодром в стране, который имеет лицензию такого высокого уровня. Это важное событие для всей России, и оно поспособствует развитию молодежного автоспорта. На этой трассе мы можем проводить тренировки и для молодежи, и для детей. Дети смогут получить первый опыт соревнований, расти как пилоты, - рассказал председатель совета директоров «Игора Драйв» Мауро Сипcц.

Сейчас трасса готова принимать гонщиков: уже в конце февраля здесь стартует «Зимний кубок по картингу».

КСТАТИ

На «Игоре Драйв» проводят не только гонки на авто- и мототехнике, но еще и на лыжах бегают. Накануне здесь состоялась «Лыжня России». Также комплекс провел первый этап Кубка мира по бахам, Кубка Евразии по ралли-рейдам и Чемпионата России по ралли-рейдам.