Метеоролог спрогнозировал «черную весну» в Петербурге. Что это значит

Снега убавится, а солнца не прибавится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вам кажется, что в Северную столицу неожиданно пришла весна, то вам не кажется. Вот только есть нюанс: весна 2022 в Санкт-Петербурге будет «черной» - со сменяющими друг друга оттепелями и похолоданиями, дождями и мокрым снегом. Так что радуйтесь, конечно, но про непромокаемые ботинки и теплые куртки не забывайте.

- В ближайшие дни у нас ожидается продолжение оттепели, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич. – В ночные часы температура воздуха будет колебаться где-то около нуля, в дневные – подниматься до +1, +3. И так – до следующих выходных. В выходные может слегка подморозить – до минус 5.

Ожидаются и осадки – а поскольку температура сохранится положительная, то в виде дождя или мокрого снега. Другое дело, что интенсивным ни то ни то не станет, а сами снежные шапки, наметенные на дорогах и тротуарах Петербурга, наоборот, будут постепенно таять и растекаться лужами. Ночами эти лужи будет прихватывать лед – так что возможна гололедица, пешеходам и водителям надо бы быть аккуратнее.

- Судя по всему, температура выше нормы останется у нас на протяжении всего оставшегося февраля, - констатирует Юрий Куткевич. – Так что можно, в принципе сказать, что пришла весна, но это не та весна, которую мы все ждем. Ее вполне можно назвать черной весной – потому что будет пасмурно, промозгло и мало солнца.

Что будет дальше, пока не известно – наука краткосрочных прогнозов так далеко не заглядывает. Так что утепляемся и ждем очередную – на этот раз уже настоящую – весну.