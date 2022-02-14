Петербуржцы перестали верить в любовь. Фото: freepik.com.

Жанр мелодрамы не популярен среди пользователей сервиса «МегаФонТВ» в Санкт-Петербурге. Романтичные сюжеты значительно уступают комедиям и триллерам в рейтинге сериалов и фильмов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн-просмотров в регионе за 2021 год.

Петербургские зрители онлайн-кинотеатров подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение комедиям - на этот жанр приходится 63 % от всех просмотров. На втором месте по популярности триллеры – 25 %. Мелодрамы только на третьей строчке с результатом – чуть более 7 % просмотров. Тренд принципиально не меняется в течение года, в том числе и в феврале - накануне Дня всех влюбленных. Психологи объясняют популярность комедии и триллера тем что, в повседневной жизни люди не всегда могут реализовать свои эмоциональные потребности и делают это, просматривая смешное или страшное кино.

«Комедии смотрят для того, чтобы получить удовольствие и стимулировать выработку определенных гормонов: серотонина, окситоцина, эндорфина, дофамина– в совокупности они вызывают прилив сил, эмоциональное ощущение счастья. Очень похожие ощущения испытывают зрители при просмотре триллеров, потому что после надвигающегося напряжения обязательно возникает облегчение», – комментирует клинический психолог Антон Грицай.

По статистике петербуржцы смотрят сериалы в интернете в 22 раза чаще, чем полнометражные фильмы. При этом кино преимущественно выбирают на выходных, а просмотры «мыльных опер» стабильно высокие в течение недели. Вероятно это следствие разного хронометража кинолент – выделить 40-60 минут в день на очередную серию ситкома проще, чем 2.5-3 часа на художественный фильм.

Топ сериалов среди жителей региона сформировался благодаря выходам новых сезонов популярных проектов: триллера «Содержанки», комедий «Гранд» и «Ивановы-Ивановы». В категории полнометражного кино три первые строчки занимают премьеры 2021 года - сказка «Последний богатырь: Корень зла», семейный фильм «Пара из будущего» ироуд-муви «Родные».

«На протяжении многих лет МегаФон в Петербурге сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета среди всех операторов связи. Это преимущество дает возможность зрителям МегаФон ТВ смотреть любимые фильмы и сериалы на самых высоких мобильных скоростях в регионе. По результатам независимого исследования международной компании Ookla - средняя скорость загрузки информации в сети LTE в четвертом квартале прошлого года превышает 33 Мбит/с. Это значит, что наслаждаться просмотром интересных кинолент можно не только дома, но и в дороге», – рассказал директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.