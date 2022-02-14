Власти Петербурга заявили о том, что уволившаяся из-за стихов Хармса педагог сознательно скрыла судимость

Власти Петербурга подвели промежуточные итоги по громкому делу об увольнении педагога Серафимы Сапрыкиной из школы. Фото: СОЦСЕТИ

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила о том, что уволившаяся из-за стихов Хармса педагог Серафима Сапрыкина намеренно скрыла свою судимость, чтобы устроиться в школу. Чиновница подвела промежуточные итоги громкой истории на своей рабочей странице во «Вконтакте», где перечислила факты против 33-летней экс-учительницы и поэтессы.

Напомним, изначально Серафима обвинила директора в «сталинских репрессиях» - что ей якобы запретили читать детям Хармса и Введенского. Пожилой директор объяснила, что учительница нарушила план урока и уволилась по своему желанию. Далее появилась информация, что Сапрыкина сменила имя и фамилию после переезда и уголовного дела о нападении с ножом на участника вечеринки. В Смольном считают, что Серафима сознательно запутала полицию, чтобы устроиться в школу.

Серафима Сапрыкина в юности. Женщина призналась, что ее травили за прежнюю фамилию.

- Во-первых, сам запрет на изучение творчества «программных» поэтов в школе невозможен. Во-вторых, проверять подлинность документов (в частности, справку об отсутствии судимости – Прим.Ред.) у директора по закону полномочий нет. В третьих, до прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт… В учете данных произошел сбой. Сама Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог, - уверена вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

В Смольном добавляют, что в России не случайно создали единый образовательный стандарт. Так у детей есть равный доступ к обучению. В школах придерживаются этих федеральных правил, поэтому, как считают власти города, даже самым творческим педагогам непозволительно менять планы уроков.

- Подводя черту, давайте помнить: в этой ситуации главные – дети. При всем уважении к Хармсу, - подытоживает Ирина Потехина.

Тем временем сама Серафима Сапрыкина отказалась в разговоре с «КП-Петербург» признать свою судимость. Дальше она будет заниматься творчеством. В частности, ее уже пригласили на скорый литературный фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Там, например, будет Андрей Курпатов, несмотря на скандал с экс-помощником.

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