Подарок за картинку: участвуй в акции от Комсомолки. Фото: Островская Светлана.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» часто проводит розыгрыши для своих любимых подписчиков и читателей. В этот раз мы решили порадовать вас набором для дома!

Каждый день, с 20 июня по 20 июля, покупайте номера ежедневной газеты «Комсомольская правда», ищите цветные части картинки, вырезайте их и наклеивайте на черно-белую основу.

Когда изображение будет собрано, звоните в редакцию по номеру - 8 (812) 458-90-72. Прием звонков: по будням с 10:00 до 18:00.

Должна получиться вот такая картинка.

Первые 100 человек, позвонившие в редакцию, получат подарки от «Комсомольской правды» и партнера акции «CLEAN HOME». У вас есть возможность выиграть одно чистящее средство, термопакет и книгу из коллекции «История России в романах». Успейте забрать свой приз!

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

«CLEAN HOME» – российская марка экологически высокоэффективной бытовой химии по разумным ценам. Компания предоставляет весь необходимый ряд универсальных средств для ухода за домом, одеждой и бытовой техникой. Освободите время для жизни, доверив свой дом бытовой химии «CLEAN HOMЕ»!

КОНКРЕТНО

Получить подарок вы сможете, предъявив собранную картинку.

Выдача призов осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А

Время выдачи подарков: с 25 июля по 12 августа, по будням с 10:00 до 18:00