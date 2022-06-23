Концерт Валерия Меладзе в Петербурге перенесли на 2023 год

По словам организаторов, выступление переносили уже несколько раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валерий Меладзе не выступит в рамках фестиваля Roof Fest в Петербурге: его выступление, запланированное на 30 июня, перенесли, предварительно, на 2023 год. По словам организаторов, дата выступления сдвигалась несколько раз.

- Концерт постоянно переносили и даже отменили. В итоге, по уточненной информации, его перенесли на 2023 год, - рассказали "КП-Петербург" организаторы.

Билеты на концерт артиста стоили 5 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Печальной эта новость стала еще и из-за денег, которые поклонники отдали за билеты - каждый из них стоил 5 тысяч рублей. Но в компании заверили, что все желающий могут сдать билеты и получить свои деньги обратно.

Вероятной причиной отмены концерта могли стать высказывания Валерия Меладзе против спецоперации на Украине. К ее началу певец отнесся с осуждением, но после небольшой паузы концертную деятельность в России все же возобновил, правда, на частных корпоративах. Вместе с выступлением Меладзе с программы также сняли рок-группу "Ногу свело!", которая ранее выпустила критикующий спецоперацию клип.

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