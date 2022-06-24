Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург в Ленобласти

Международный рейс Таллин -Петербург попал в смертельное ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Автобус Таллин-Петербург попал в смертельное ДТП в Ленобласти. Жертвами аварии, произошедшей ранним утром пятницы, стали два человека. По данным полиции, международный рейсовый автобус «Скания» столкнулся с развозной «Газелью».

- 24 июня около 7:14 в районе деревни Глухово автобус «Скания» при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с микроавтобусом «Газель», принадлежащим организации и выполнявшим развозку персонала – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения, «Газель» вылетела с дороги в кювет. Два пассажира микроавтобуса погибли на месте, еще шесть пострадали. Их увезли в больницу. Всего в «Газели» ехали девять человек.

Все погибшие и пострадавшие ехали в развозной "Газели". Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Пассажиры автобуса Таллин-Петербург травм не получили. Состояние водителя уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. По факту смертельного ДТП проверку начала прокуратура Ленобласти.

- Движение в районе места ДТП на 48-м км федеральной дороги А-180 «Нарва» осуществляется в штатном режиме, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

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