Уверенная поступь «Буера»

В компании берутся за технически сложные работы. Фото: АО «Буер».

Масштабные задачи

- Основа нашей работы - стремление всегда выполнять взятые обязательства и достигать высоких стандартов качества, - говорит Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер». - Коллектив неоднократно проверенный в деле, боевой. Много капитальных и текущих ремонтов сделали и на федеральных дорогах, и на региональных дорогах Псковской и Ленинградской областей, в Санкт-Петербурге, в том числе беремся за технически сложные объекты, с переустройством линий электропередач, водо- и газопроводов.

Владимир Лейман. Фото: АО «Буер».

Дорожно-строительная компания – одна из крупнейших на северо-западе России. И задачи решает под стать своим возможностям, большие, масштабные. В Псковской области АО «Буер» давно известна по работе на ремонте федеральных дорог М-9 «Балтия», Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия и Р-56 Новгород-Сольцы-Порхов-Псков. Более 10 лет компания выполняет задачи и на дорогах региона. Для растущих объемов работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области стали особенно востребованы подрядчики с крепкой репутацией, способные решать задачи по приведению опорных трасс в нормативное состояние.

Укрепление основания дороги. Фото: АО «Буер».

Одно из мест приложения усилий дорожных строителей АО «Буер» сегодня – ремонт автодороги Порхов-Успенье.

- Начали асфальтирование верхнего слоя, - говорит Игорь Григорьев, мастер АО «Буер», показывает нам уже готовую ровную ленту уходящей вдаль дороги.- Работаем здесь с сентября прошлого года. Привели в порядок полосу отвода – убрали деревья и кустарник, сделали планировку откосов, съездов и канав, заменили водоотводные трубы, сделали автобусные остановки с заездными карманами, установили бортовой камень. Участок длиной почти 15 км сдадим в начале августа. А затем продолжим ремонтные работы дальше, на следующем участке.

Двухполосная региональная трасса связывает Порховский, Бежаницкий и Дедовичский район и пересекается с дорогой Пушкинские Горы-Локня. Автодорога позволяет значительно сократить путь от Новгорода к федеральной М-9 «Балтия» и может служить как альтернатива Р-23.

Обустройство обочины с помощью спецоборудования. Фото: АО «Буер».

Наращивая возможности

В Псковской области у компании два современных асфальтобетонных завода немецкого и южнокорейского производства в Порхове и Великих Луках, что позволяет полностью обеспечивать собственные потребности. На дробильном оборудовании получают требуемые для производства смесей фракции щебня. Есть установка по изготовлению эмульсии. А недавно появился карьер по добыче песка.

В «Буере» используют технику ведущих производителей. Благодаря этому обеспечивается своевременное выполнение технологических задач. К примеру, в Псковской области сейчас работают три асфальтобетонных комплекса в Великих Луках, в районе Порхова и Пустошки. А всего асфальтоукладчиков в парке компании 14.

Интересный факт: наряду с механизаторами и дорожными рабочими, в компании большой штат инженерно-технических работников. Повышаются требования к исполнительской документации. В работе используются спутниковые системы координат, электронные тахиометры, 3D-системы на грейдерах и асфальтоукладчиках. Больше становится автоматизированных процессов. Для того, чтобы со всем этим справляться, нужны грамотные, знающие специалисты.

- Затраты на приобретение производительной техники, высокоточного оборудования и подготовку кадров окупаются качеством производства работ и их высокими темпами, - подчеркивает Владимир Лейман. – Объекты стараемся сдавать раньше срока. Если такое получается, то можно выйти на торги и взять дополнительные объемы, сделать больше.

Современный каток - это сложная и функциональная машина. Фото: АО «Буер».

Реальная экономика

В южной части Псковской области АО «Буер» производит ремонт участков автодороги Великие Луки-Усвяты. Первые 10 км по контракту с «Псковавтодором» были выполнены еще в 2019 году. В следующем году сделали еще 8 км. А в 2021 году выиграли контракты на ремонт участков общей протяженностью более 19 км, которые уже сданы, а затем – трехгодичный контракт на восстановление участков дороги еще на 31 км в Великолукском, Куньинском и Усвятском районах. А ранее не менее масштабный проект ремонта реализован на автомобильной дороге Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье в Псковском и Гдовском районах

Компания выполняла и задачи по новому строительству. АО «Буер» было доверено устройство проездов в особой экономической зоне «Моглино». Успешно реализован первый этап строительства.

- Нас приглашают и к участию во втором этапе строительства, - рассказывает Владимир Лейман. – И мы, безусловно, можем такую работу выполнить. Но сегодня, прежде чем браться за контракт, необходимо тщательно изучить его финансовую составляющую.

Снятие асфальта высокопроизводительной фрезой для обновления покрытия. Фото: АО «Буер».

Он заметил, что есть проекты, прошедшие госэкспертизу, но к периоду организации торгов уже не отражающие реальной стоимости материалов для их производства. Как правило, у заказчиков удается находить понимание. Проекты корректируются, выполняется повторная экспертиза, и тогда их можно реализовать.

Примечательно, что АО «Буер» на Псковской земле выполняет лишь немногим менее трети из общего портфеля заказов. Другая, более емкая часть – это работа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основные заказчики: ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства, Ленавтодор, Псковавтодор.

- Ситуация в дорожном строительстве стремительно меняется, - отмечает Владимир Лейман. – Дорожают материалы и кредиты, санкции производителей иностранной техники. Стройку мы не останавливаем несмотря ни на что. Все, что обещаем – делаем. Это наша позиция.

СКАЗАНО:

«Наш самый важный и большой ресурс – желание работать, подкрепленное профессионализмом и опытом людей».

Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер».