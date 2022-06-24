Километры надежности

Современная техника задает высокие стандарты и в качестве, и в производительности. Фото: ООО «ДАФ».

Дорога к князю

Состояние автомобильной дороги к недавно открытому мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» заставляло многих из тех, кто хотел бы здесь побывать, менять свои планы. Но уже нынешним летом и качество проезжей части, и полосы отводана проблемных участках будут соответствовать нормативным требованиям.Ремонт автодороги Кятицы-Низовицы-Самолва-Пнево, который выполняет ООО «ДАФ», включает в себя обновление покрытия и комплекс работ по повышению безопасности движения.

На участке ремонта используется технология холодной регенерации (ресайклинга). Компания – одна из немногих на северо-западе России, обладающая техническим парком и специалистами для такой работы. Данная технология позволяет значительно увеличить надежность и долговечность дорожной «одежды».

- Мы снимаем старое покрытие и прямо на месте делаем из него новый слой основания дороги, добавив вяжущий компонент, - поясняет Евгений Двоеконко. - Преимуществ у такого метода много. Старый асфальт не нужно утилизировать, возрастают скорость ремонта и несущая способность основания – оно по прочности не уступает бетонному.

Евгений Двоеконко. Фото: ООО «ДАФ».

Сейчас здесь идет активная работа. Кроме восстановления дорожного полотна, появятся7 автобусных остановок с заездными карманами и посадочными площадками,обустраиваются обочины, обновятся знаки, будет нанесена разметка.

- В прошлом году, пока позволяли погодные условия, мы уже отремонтировали 4,6 километра дороги из 11, намеченных по контракту, - говорит Дмитрий Прошин, заместитель генерального директора ООО «ДАФ». - Это единственная дорога, ведущая к мемориальному комплексу. Работаем с пониманием важности и ответственности дела. Стараемся справиться с контрактными обязательствами в максимально сжатые сроки и надеемся завершить работы досрочно.

Получается опережение

В Псковской области ООО «ДАФ» работает четвертый год. Выполнение поставленных задач раньше срока стало уже традицией. К примеру, торги по ремонту дороги Шимск-Фефилова Пустынь в Струго-Красненском районе компания выиграла в прошлом году и по контракту завершить работы необходимо в 2023 году. Однако уже все поставленные задачи выполнены.В прошлом году были обновлены три участка протяженностью около 11 км на автодороге Порхов-Успенье в Дедовичском районе. Срок ввода в эксплуатацию по контракту был 31 августа, но уже в конце июля его посетила приемная комиссия.

- Секрета никакого нет, - замечает Евгений Двоеконко. – Все достигнутое – исключительно за счет профессионализма и ответственного подхода работников. У нас есть необходимая техника, кадры, умеем работать оперативно.

Например, для улучшения качества асфальтоукладки используется перегружатель «Шаттл Багги». Эта машина помогает снять проблему доставки смеси на расстояния, перемешивая ее на месте и делая температуру однородной непосредственно перед укладкой. Асфальтоукладчик работает безостановочно.

Выполнение задач раньше срока позволяет «ДАФу» браться за новые объемы работ, наращивая экономические результаты. Работа компании является существенным вкладом в эффективное исполнение в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так ООО «ДАФ» отремонтирует 20 км автодорогиЗаполье-Гдов и 9 км автодороги Пушкинские Горы - Локня.

Представители заказчика «Псковавтодора» регулярно бывают на объектах. Образцы дорожного покрытия проходят полный цикл испытаний в лаборатории и показывают неизменно хорошие результаты по уплотнению и слоям.

Дмитрий Прошин, заместитель генерального директора ООО «ДАФ». Фото: ООО «ДАФ».

Опыт в цене

- Мы производим весь перечень ремонтно-строительных работ на дорогах и искусственных сооружениях, - поясняет генеральный директор. – У нас много различных специализированных машин. Их парк насчитывает около 70 единиц. Особая гордость – три асфальтоукладочных группы Bomag. Нашу технику нередко берут в аренду, хотя мы, безусловно, стараемся всю ее задействовать на собственных объектах.

С момента своего создания в 2011 году компания работает в Ленинградской и Псковской областях. Так, ООО «ДАФ» участвовало в строительстве участка автомагистрали М-11 «Нева». Также была одним из подрядчиков реализации проекта «Северный поток-2». Тогда для земляных работ, устройства временных дорог была приобретена высокопроизводительная техника: экскаваторы, бульдозеры, и даже думперы – маневренные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн, способные проехать практически везде.

Традиционно большие объемы работ на региональных дорогах в родной для компании Ленинградской области. Сегодня это ремонт подъезда к деревне Коккорево Всеволожского района (3,2 км) и памятнику «Разорванное кольцо», посвященного трагическим событиям Великой Отечественной войны. Подъезды к деревнеБелогорка (3 км) и станции Дивенская (6,8 км). Начаты работы по текущему ремонту участка 17,5 км автодороги Красное Село-Гатчина-Павловск.

Производственные базы расположены в Ленинградской области, но в Псковской создано обособленное подразделение. Укомплектовано оно в основном местными кадрами. Руководитель подразделения Олег Стацюкначинал работать прорабом и вырос профессионально в самой организации.

Работает асфальтоукладчик в комплексе с перегружателем. Фото: ООО «ДАФ».

Примеров таких достижений работников в компании много. Так, Дмитрий Платонов пришел мастером, затем стал прорабом, сейчас – главный инженер. Предоставляется возможность обучения, повышения квалификации и для руководителей, и для специалистов рабочих профессий. Технологии развиваются, приходит новая техника, поэтому совершенствование знаний и навыков становится насущной необходимостью.

Кстати, и сам генеральный директор ООО «ДАФ» начинал свою трудовую биографию разнорабочим на стройке. Был мастером, прорабом, руководителем проекта, заместителем директора по производству.

- Мы привыкли зарабатывать качеством работы, соблюдением обязательств, - подчеркивает Евгений Двоеконко. - Очень важно, чтобы каждая сделанная нами дорога служила людям долго.

ЦИФРЫ:

В 2021году ООО «ДАФ» проведен текущий ремонт в общей сложности 55 км дорог федерального и регионального значения и уложено почти 100 тыс. тонн асфальтобетона.

В планах нынешнего года – около 100 км текущего ремонта и порядка 200 тыс. тонн асфальтобетона.

СКАЗАНО:

«Начинаем сезон ремонтно-строительных работ с того, что обследуем объекты, по которым имеем гарантийные обязательства. Дефекты, как правило, не обнаруживаем, но если они есть – сразу же устраняем. Поэтому претензий со стороны заказчиков никогда не имеем».

Евгений ДВОЕКОНКО, генеральный директор ООО «ДАФ».