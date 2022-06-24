Как дороги получают новую жизнь

Рижский проспект. Фото: ООО «ДорСтройСервис».

ООО «ДорСтройСервис» было основано 17 лет назад Самвелом Аветяном. С 2017 года компанией руководит Корюн Аветян, сын основателя фирмы.

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В настоящее время компания продолжает работать и развиваться на рынке дорожного строительства на территории Псковской области. За 17 лет у ООО «ДорСтройСервис» десятки реализованных проектов, которые становились крупнее с каждым годом. Например, среди последних - ремонт дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры, ремонт улицы Юбилейной, ремонт Рижского проспекта... А в 2015 году силами ООО«ДорСтройСервис» была построена Балтийская улица. Надо ли говорить, что появление новой улицы - это всегда большое событие для всего города!

Примечательна работа компании и на Рижском проспекте (от улицы Ленина до улицы Юбилейной за исключением моста). Сдача и приемка этого объекта состоялась на три недели раньше срока. И такой подход, как оказалось, можно считать фирменным стилем ООО «ДорСтройСервис».

- Можешь завершить работы раньше срока - сделай это, - объясняют сотрудники компании. - Особенно, если речь идет про работы в черте города. Важно работать качественно, быстро и не затрудняя движение. Именно поэтому в начале летнего дорожно-строительного сезона мы активизировали свою работу на территории города, а теперь постепенно передислоцируемся в область.

НОВЫЙ ОПЫТ

Что касается объектов ООО «ДорСтройСервис» в Псковской области, то сейчас основными являются ремонт участка дороги Печоры - Залесье - Олохово, ремонт автомобильной дороги граница Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск, 13,5 км дороги Старый Изборск - Остров и 10 км Остров – Вышгородок. Также последние штрихи остаются на объекте ремонт 4,5 км дорогиНеелево - Кудина Гора – Печоры. Начальником участка является Иван Федоров.

Здесь стоит выделить второй объект, дорогу, которая ведет к автомобильному пункту пропуска Куничина гора на границе с Эстонией. Это одна из четырех платных дорог на территории всей Псковской области, и ее ремонт доверили именно ООО «ДорСтройСервис».

При этом уже непосредственно в городе ООО «ДорСтройСервис» завершает ремонт Рижского проспекта (вторая очередь, от улицы Юбилейной до улицы Балтийской). Также продолжается ремонт улицы Труда,на городских объектахначальник участка - Ваник Авдалян.

Но самый интересный объект - это реконструкция улицы Кузбасской дивизии.

- Это действительно самый затратный и самый интересный объект, - подтверждаетначальник участка Александр Матько. - Для нашей организации это первый случай, когда необходимо решать вопросы со всеми видами коммуникаций: газопровод, тепловые сети, водопровод (трубы сразу нескольких диаметров), хозяйственно-бытовая и ливневая канализация, реконструкция освещения... Во время работы над этим объектом мы уже получили колоссальный опыт. И разговор не только о чисто технических вопросах. Здесь необходимо уметь вести переговоры, ведь все эти коммуникации закреплены за разными структурами, у которых есть свое видение ситуации и свои интересы.

После ремонта улица Кузбасской дивизии будет расширена до 4 полос, при этом посередине будет обустроена разделительная зона. Окончание работ по контракту намечено на 1 декабря 2022 года.

улица Кузбасской дивизии. Фото: ООО «ДорСтройСервис».

ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ

В арсенале предприятия как отечественная, так и импортная техника: самосвалы, катки, фрезы, перегружатель. И у ООО «ДорСтройСервис» есть два асфальтобетонных завода. Один (немецкого производства, мощностью 100 тонн асфальтобетонной смеси в час) располагается в Пскове, второй базируется в городе Остров (производство - Россия, мощность - 160 тонн в час). При этом в распоряжении компании есть два асфальтоукладочных комплекса. Вкупе это дает возможность ООО «ДорСтройСервис» работать сразу на двух крупных объектах в разных частях региона: логистика позволяет!

В то же время особое внимание в ООО «ДорСтройСервис» уделяют качеству материалов. Для этого компания постоянно совершенствует и модифицирует свою дорожно-испытательную лабораторию. Стоять на месте тут нельзя, требования меняются, поэтому важно держать руку на пульсе.

- Как все происходит? Допустим, на заводе была произведена тонна асфальтобетонной смеси. Из нее берется небольшая часть и отправляется в лабораторию, где осуществляется входной контроль качества. На каждый замес составляется свой паспорт, в нем указываются тип асфальтобетонной смеси,тоннаж и температура выпуска асфальтобетонной смеси, - говорит начальник лаборатории Елена Пендюр.

Однако каким бы современным ни было оборудование, главное - это все-таки люди. Рабочие, мастера, прорабы и начальники участков - именно от них в большей степени зависит конечный результат работы.

ДОРОЖНАЯ СИНЕРГИЯ

На предприятии положительно смотрят на те изменения, которые произошли в дорожном хозяйстве за последние годы.

Во-первых, нельзя не отметить грамотную политику, которую проводят власти региона, подчеркивают в ООО «ДорСтройСервис». Так, формирует дорожную политику и расставляет приоритетыкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, а уже ГБУ ПО «Псковавтодор» работает с подрядчиками, контролирует и координирует их деятельность. Когда предприятия соблюдают все требования заказчика и выполняют свою работу в срок, то возникает в некотором смысле синергетический эффект - и в результате командной работы властей и бизнеса дороги становятся современными, комфортными и надежными.

Важно отметить и тот факт, что некоторые объекты в портфеле заказов компании переходящие с одного года на другой. Власти региона вдумчиво подходят к вопросу, поэтому подрядчик обеспечен работой круглый год. Зимой специалисты предприятия занимаются не только ремонтом или настройкой оборудования, но и могут работать в поле. Речь, конечно, не про укладку асфальта, а про те работы, которые разрешено выполнять при минусовой температуре, например, это отсыпка насыпи и всевозможные манипуляции с земляным полотном. Например, так произошло в случае с улицей Кузбасской дивизии.

С ЛЮБОВЬЮ К РЕГИОНУ

Кроме того, значительную роль в улучшении ситуации, по мнению сотрудников и руководства ООО «ДорСтройСервис», сыграл и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД).Преимуществоэтого нацпроекта – не только гарантированное финансирование, но и уверенность в завтрашнем дне, что позволяет предприятию покупать дорогостоящую технику.

- По какому принципу дороги попадают в проект? - спрашиваем у представителей компании.

- На самом деле это правильный и интересный вопрос, - поясняют в ООО «ДорСтройСервис». - Государство шло к реализации этого национального проекта поэтапно. Сначала была проведена паспортизация всех региональных дорог - когда был последний ремонт, какая у дороги протяженность, какая категория. И уже в зависимости от всего этого, составлялся конкретный перечень.

По словам наших собеседников, факт налицо: после того, как эта программа начала действовать, объемы дорожного ремонта выросли в разы.

- Если, например, вспомнить 2014-2016 годы, то денег на дороги практически не было. Хватало только на текущее содержание, про какие-то глобальные проекты и речи не было. Но, когда была запущена программа БКД, ситуация кардинально изменилась, дороги будто получили новую жизнь. Для нас это важно не только с точки зрения ведения бизнеса, но и как жителям региона - все-таки мы все живем в Пскове и очень любим свой город, - резюмируют в ООО «ДорСтройСервис».

Сквер на 4 углах. Фото: ООО «ДорСтройСервис».

НА ЗАМЕТКУ

ООО «ДорСтройСервис», помимо основного направления своей деятельности - ремонта дорог, занимается и так называемыми социальными объектами. Это, в том числе, ремонт дворовых территорий и работы по благоустройству. Так, силами компании был облагорожен сквер имени 60-летия Октября, именуемый еще сквер на 4 углах.

ЗНАЙ НАШИХ!

В ООО «ДорСтройСервис» отметили работу нескольких сотрудников, каждый из них трудится начальником участка

- Ваник Авдалян

- Александр Матько

- Иван Федоров