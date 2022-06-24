«Профессионал и грамотный педагог»: Чиновники заступились за воспитательницу детсада в Петербурге, которую обвинили в издевательствах над ребенком

Администрация Выборгского района опровергла, что в детсаду №11 воспитательница называла ребенка фашистом и безмозглым. Фото: СОЦСЕТИ

Администрация Выборгского района провела проверку слов мамочки из Петербурга, обвинившую воспитательницу детсада в издевательствах над шестилетним сыном. Напомним, в редакцию «КП-Петербург» поступила вторая жалоба на якобы моральное и физическое насилие над детьми в садике №11. В первой одна из матерей рассказывала про девочку-инвалида с сахарным диабетом. А в этот раз мальчик Ваня рассказал маме, что воспитательница Елена (имена изменены – прим.ред.) якобы называли его фашистом, изолировали от других детей и давали подзатыльники. В итоге ребенок, как утверждает мать, получил невроз и лечился у психолога.

ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИОНАЛ

Как и в истории с девочкой-диабетиком, здесь отдел образования не подтвердил заявления матери и попросил не верить словам родителям. Как подчеркивают чиновники, мама мальчика, работавшая в детсаду в другой группе, уволилась по собственному желанию, а не из-за давления и сплетен. Не было и насилия над детьми, говорится в ответе на запрос «КП-Петербург».

Мама счастлива, что ребенок больше не ходит в детсад, где он получил невроз. Фото: СОЦСЕТИ

- Ни один родитель не направлял жалобу на применение физического насилия к детям ни в отдел образования, ни в администрацию района, ни в прокуратуру и комитет по образованию. За время работы в детсаду воспитательница Елена зарекомендовала себя как профессионал и грамотный педагог, способный организовать детский коллектив и создать в нем благоприятный социально-психологический климат. Педагог всегда учитывает интересы воспитанников и качественно подводит их к учебе в школе – дети хорошо усваивают программный материал, - заявляют чиновники.

В администрации добавляют, что воспитательница создала страничку детской группы в соцсетях, где она постоянно общается с родителями и держит их в курсе всех новостей. Наконец, чиновники обращают внимание на то, что мать Вани стала жаловаться лишь после того, как ее ребенок выпустился из детсада, до этого она молчала.

«А ГДЕ ИМЕННО КЛЕВЕТА?»

Саму маму мальчика, Юлию Щербакову, возмутили такие выводы специалистов из администрации.

- Как еще себя оправдать? Конечно, опровержением! Хочется спросить, а где именно клевета? От одного заголовка, наверное, сердце екнуло «Закрой свои поганые глаза и не открывай больше!». Именно с этим я первый раз в 2021-2022 учебном году и обратилась к руководству, - заявляет Юлия.

Юлия и ее муж просили воспитательницу прекратить травлю сына, но говорят, что все было тщетно. Фото: СОЦСЕТИ

По ее словам, после первой жалобы старшему воспитателю на грубое обращение с ее ребенком они стала объектом сплетен.

- Идеальные условия для интриг, когда заведующий поддерживает и поощряет такое! – заключает мама Вани.

По словам Юлии, сейчас она вместе с двумя другими родителями подала жалобу в прокуратуру и в отдел образования Выборгского района, но она «зависла» на Госуслугах.

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