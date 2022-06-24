90 лет Пулково: Распахнуть воздушные ворота города не помешали ни репрессии, ни война

Название «Пулково» аэропорту официально присвоили 1 января 1974 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

1932 год считается годом рождения воздушной гавани города на Неве - Пулково. Первая «ласточка», приземлившаяся в Ленинграде 24 июня, доставила пассажиров, грузы и матрицы газеты «Правда». В этом году главный аэропорт Северо-Запада отмечает 90-летие.

Авиасообщение, в том числе пассажирское, в Ленинграде было еще до появления центрального аэропорта. В городе действовало несколько аэродромов. Например, на севере функционировал Комендантский, а на юге, в районе нынешнего парка Авиаторов, находился Корпусный. Через последний шел основной поток пассажиров. Впрочем, Корпусный был для этого мало приспособлен - ни о каком комфорте для людей речи не шло.

Мысль построить в городе большой удобный аэропорт для пассажиров и грузов назрела, когда в Ленинграде запланировали открыть Институт гражданского воздушного флота.

- Решение об организации института приняли в апреле 1930 года, и с самого начала при нем собирались оборудовать учебный аэродром, который в последующем превратили бы в городской аэропорт, - рассказывают в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая сегодня управляет Пулково. - Место для строительства Авиагородка (такое название получил строящийся институтский комплекс. - Прим. ред.) выбрали в южной части города недалеко от Пулковских высот.

Круглое пятно с расходящимися взлетными полосами в районе современного Пулково-2 - так запечатлен молодой аэропорт на первом советском Генплане 1935 года. Строительство здесь начало кипеть с января 1931 года.

«Пятью стаканами» Пулково-1 стали называть, похоже, еще до того, как новый аэровокзал заработал. Фото: Артем КИЛЬКИН

За полтора года создали и сдали в работу первый объект комплекса - аэродром. По сути, само взлетное поле. Именно сюда 24 июня 1932 года приземлился самолет с матрицами газеты, которые обычно сбрасывали на землю с высоты как грузы. Официальное открытие аэропорта сначала наметили на 25 июня, но перенесли из-за плохой погоды на 1 июля.

- А вскоре здесь построили деревянное здание аэровокзала, - рассказывает научный сотрудник Объединенного музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге Ариадна Маркелова. - Но оно быстро перестало справляться: авиация набирала обороты, пассажирские авиаперевозки широко рекламировали. Более того, в аэропорту устраивали платные развлекательные полеты для всех желающих - можно было подняться на самолете над городом на двадцать минут и полюбоваться видом.

«КАКОФОНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ»

В 1935 году, когда аэропорт, в народе нареченный Шоссейная, перешел на круглогодичную работу, объявили всесоюзный конкурс на проект строительства нового здания аэровокзала. Ленинградская пресса писала, что обновленный аэропорт будет самым современным и большим во всем СССР.

- В 1936-м подвели итоги конкурса. Первые премии получили авангардистские проекты. Однако следом в московской газете «Правда» вышла разгромная статья о «какофонии в архитектуре». Тему подхватила и «Ленинградская правда», - продолжает Ариадна Маркелова. - Проекты аэровокзала назвали «коробочной архитектурой» и раскритиковали.

Словом, воплощать победившие проекты вопреки мнению общественности было нельзя. Тогда Северное управление гражданского воздушного флота («Аэрофлота») заказало новый. Подготовить проект поручили штатному художнику-архитектору Генриху Майзелю. Здание Пулково-2, которое мы видим сейчас и которое охраняется государством как памятник архитектуры, и есть результат его трудов.

- Возводить аэровокзал начали в 1937 году, в самый разгар сталинских репрессий, - отмечает специалист. - В те годы на всех ленинградских стройках была одна проблема - не хватало материалов, денег и рабочих рук. Но так как признавать это не хотели, то везде искали происки троцкистов и зиновьевцев. Так, Дом Советов на Московской площади достраивали за колючей проволокой силами заключенных, а ответственного за его возведение репрессировали. В аэропорту происходило примерно то же самое.

ЗАБЫТЫЙ ХУДОЖНИК

Уже в конце 1937 года архитектора - беспартийного еврея - арестовали. Майзелю вменили измену родине, обвинили в шпионаже. Якобы он передал секретную информацию о расположении объектов аэродромного строительства другому сотруднику Северного управления, поляку по национальности. А в ответ будто бы получил от него пистолет, чтобы застрелить 1-го секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова, когда тот приедет в аэропорт с очередной проверкой.

- Я читала дело Майзеля. Сначала он отрицал все обвинения, - добавляет Маркелова. - Отрицали обвинения и его знакомые. Он никогда не высказывался против советской власти, потому что понимал: в царские времена евреям жилось хуже, была черта оседлости. Но, видимо, в процессе побоев и пыток Майзеля быстро сломили.

5 января 1938 года архитектора первого аэровокзала Ленинграда расстреляли. В архивных документах и газетных статьях перестали даже упоминать о строительстве аэровокзала. Лишь в 1940-1941 годах вышла единственная заметка «Авиационной газеты» с критикой «ужасного вида» деревянного здания Ленинградского аэропорта. Там же упоминалось, что каменное здание - то, что строил Мейзель, - возведено, но до сих пор пустует.

Из-за проблем с финансированием аэровокзал не успели открыть до начала Великой Отечественной войны. Хотя архивные бумаги хранят записи о том, что аэровокзал нужно срочно открывать - по крайней мере, его правое крыло. Иначе с пассажиропотоком было бы просто не справиться.

Пулково - 90! Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАПУСТИЛИ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ - ГРЯНУЛА ВОЙНА

К поворотному 1941 году Ленинградский аэропорт подошел с действующим деревянным и пустым каменным вокзалами, летным полем с ангарами для самолетов, служебными помещениями для летного состава, учебными классами, авиаметеостанцией и ремонтными мастерскими. Но едва запустили регулярные пассажирские перевозки между Ленинградом и Москвой, как грянула война.

- Передний край обороны быстро приближался к городу. Аэропорт срочно эвакуировали. Под артиллерийским огнем вывезли машины, людей, горючее, оборудование. Потерь при этом не было вообще, - отмечает эксперт.

На время блокады аэропорт работал на базе аэродрома Смольное (он же Смольный, Смольная), впоследствии названный Ржевкой. Этот аэродром построили накануне войны. С его взлетной полосы поднимались пассажирские суда, но небольшие и на короткие дистанции.

- За годы войны от артиллерийских налетов и воздушных бомбардировок сильно пострадали аэродром, наземные здания и сооружения, жилой городок, - рассказывают в «Воздушных Воротах Северной Столицы».

КСТАТИ

В 1970 году Ржевка прогремела на весь мир из-за «самолетного дела»: шестнадцать евреев-«террористов», среди которых были пилоты, попытались угнать Ан-2, чтобы улететь на нем из СССР в Швецию. Причина - запрет властей на выезды и эмиграцию в Израиль. Изначально двух идеологов угона приговорили к казни, но после волны возмущений, прокатившейся по всему миру, смертные приговоры заменили долгими тюремными сроками.

В ТЕСНОТЕ И ОЖИДАНИИ

Сразу после снятия блокады 27 января 1944 года Ленинградский аэропорт начали восстанавливать. Спустя два года Шоссейная вновь и окончательно стала главными воздушными воротами Ленинграда. К 1948 году аэропорт обслуживал рейсы в Свердловск (ныне Екатеринбург), Новосибирск, Минск, Куйбышев (ныне Самара), Калининград, Симферополь, Киев, Ташкент и другие города. И все это без презентабельного аэровокзала.

Здание Пулково-2 впервые открылось лишь в 1951 году.

- В газетах и литературе в качестве автора проекта аэровокзала указывали не репрессированного Майзеля, а группу архитекторов под руководством Александра Гегелло. Хотя фактически они лишь восстанавливали готовое здание после войны, - отмечает Ариадна Маркелова. - В своих воспоминаниях академик Гегелло не приписывает себе чужие заслуги и указывает, что занимался восстановлением, хотя в 1948 году он подготовил проект похожего здания аэровокзала, который не воплотился.

Конечно, к 1951-му объемы перевозок выросли, и вокзал, спроектированный полтора десятилетия назад, сразу после открытия оказался тесным. Уже восстанавливая здание после войны, его хотели сделать административным. Но так как замены аэровокзалу не было, пассажирам и пилотам пришлось потесниться.

Думали, что на время. Но быстро решить проблемы не получилось: просторный терминал Пулково-1 открыли лишь в 1973 году. В ожидании переезда двадцать лет к Пулково-2 стали пристраивать стеклянные павильоны.

С весны 1973-го по канун Олимпиады-80 Пулково-2 пребывало в забвении и принадлежало управлению «Аэрофлота». В свете главного спортивного события планеты, которое принимал СССР, здесь возобновили международные перелеты. Правда, вскоре после Олимпиады их свернули.

Вновь как международный аэропорт Пулково-2 заработал в 1986 году: лайнер Ту-154 принял на борт пассажиров, вылетающих в Берлин. А последний международный рейс - в Амстердам - здесь совершили в 2014 году. С тех пор все внутренние и международные перелеты окончательно перевели в новый терминал Пулково-1.

Сегодня в здании Пулково-2 располагается частный центр бизнес-авиации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Международное авиасообщение в городе на Неве действовало задолго до появления аэропорта Пулково. Самолеты за границу летали с Корпусного аэродрома с 1928 года. Это были рейсы в Германию советско-германского общества «Дерулюфт» (сейчас в составе «Люфтганзы»). Пассажиров везли с остановками, словно на поезде: Москва, Ленинград, Рига, Таллинн, Вильнюс, Кенигсберг.

С появлением Ленинградского аэропорта международные полеты перевели туда. В 1936 году «Дерулюфт» даже построил для своих пассажиров отдельный деревянный вокзальчик в Пулково-2. Впрочем, вскоре СССР расторг договор с иностранной авиакомпанией, и здание отошло службам аэропорта.

СПРАВКА «КП»

- С момента основания воздушная гавань города на Неве носила название «Ленинградский аэропорт». Шоссейной, по имени близлежащей железнодорожной станции, его называли неофициально. Такая «кличка» прижилась в профессиональной среде и расползлась по газетным публикациям.

- Название «Пулково» аэропорту официально присвоили 1 января 1974 года. Причем, по данным историков, уже в ночь на 25 апреля 1973 года - день, когда открылось новое просторное здание, - пассажирам объявили, что они приземляются в Пулково. До этого момента Пулково было лишь названием деревни и местности вокруг нее. Кстати, деревня упоминается задолго до появления Петербурга - в 1500 году, тогда она была в составе Ижорского погоста.

- «Пятью стаканами» Пулково-1 стали называть, похоже, еще до того, как новый аэровокзал заработал. По предположениям начальника комплексной смены аэропорта Пулково Германа Вихарева, прозвище родилось в народе благодаря пассажирам электричек, которые ездили мимо и издали наблюдали за строительством аэровокзала и пятью растущими световыми фонарями.