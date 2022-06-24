Когда бизнес приходит на помощь: Как в Петербурге ищут замену импортной автохимии

В Петербурге ведутся новые разработки в рамках стратегии импортозамещения. Фото: пресс-служба компании "СУПРОТЕК"

Обострившаяся в последнее время политическая обстановка поставила перед Россией множество новых вызовов. И самым серьезным из них оказалось импортозамещение. В условиях, когда государственных мощностей не хватает, чтобы полностью перестроить отечественные производства на отечественные же рельсы, на помощь приходит бизнес.

«ПРОЕКТ-2027»

Так, в пятницу, 24 июня, в Петербурге на Финляндском проспекте торжественно открылся Центральный шоу-рум компании «СУПРОТЕК». Она занимается производством и дистрибьюцией автомобильной химии - синтетических моторных масел, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, присадок в двигатели и гидроусилители руля – и за годы своего существования стала хорошо известна автомобилистам как в Северной столице, так и во многих других городах России (шутка ли – более 200 дилеров и 8 000 точек продаж в разных городах и регионах!). От прочих производителей автохимии «СУПРОТЕК» отличает изначально сделанная ставка на инновационные технологии и разработки и глубокий научный подход. И благодаря им же компания в наше неспокойное время оказалась на острие стратегии импортозамещения.

Одним из гостей мероприятия стал известный автоблогер Константин "Академег" Зарукций - как выяснилось, тоже активный пользователь продукции компании. Фото: пресс-служба компании "СУПРОТЕК"

- В 2021 году мы открыли опытно-промышленный участок по выпуску собственных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, - рассказал на пресс-брифинге по случаю открытия шоу-рума Евгений Большаков, генеральный директор компании «СУПРОТЕК ПРОМ» - нового промышленного альянса под эгидой «СУПРОТЕКА», который будет заниматься производством и продвижением автохимии уже не для частных пользователей, а для всего индустриального рынка. – Как выяснилось, это был очень своевременный шаг. Поскольку буквально в считанные недели спрос на собственные импортозамещающие продукты для станкостроителей и машиностроителей вырос в разы.

Это, разумеется, далеко не финал. Так, сейчас одним из основных направлений работы и развития компании является реализация так называемой стратегии «Проект-2027».

- К двадцатипятилетию компании, которое как раз и случится в 2027 году, мы планируем вывести наши производственные мощности на новый уровень, - отметил генеральный директор компании «СУПРОТЕК» Сергей Зеленьков. – В том числе – нарастить производство собственных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей до 500 тонн в месяц. Хотя кто его знает – если запрос со стороны промышленных предприятий и авторемонтных сервисов будет больше, то мы, конечно, постараемся выполнить его в полном объеме.

Стоит отметить, что на данный момент новый участок рассчитан на 30 тонн смазок и порядка 100 тонн СОЖ в месяц. При нем также работает собственная лаборатория, где все новые образцы технических жидкостей тестируются, корректируются и изменяются, а лучшие – после тщательных проверок запускаются в массовое производство.

ПРОДЛИТЬ «ЖИЗНЬ» ДЕТАЛИ

Судя по последним новостям, с последствиями агрессивной антироссийской политики столкнулись не только промышленные, но и автотранспортные предприятия. Ориентированность «отечественного» автопрома на запад в итоге вышла ему боком: крупные автомобильные заводы простаивают, а количество запчастей для тех машин, что уже есть у населения, частных фирм и специальных служб, тает на глазах. С этой бедой бизнес тоже может помочь: ведь если нет возможности физически заменить ту или иную деталь, почему бы не сделать так, чтобы она служила как можно дольше?

В основе продукции компании - инновационные технологии и глубокий научный подход. Фото: пресс-служба компании "СУПРОТЕК"

- Это еще одна составляющая «Проекта-2027», - констатировал Сергей Зеленьков. – Поддержка коммерческого и специального транспорта. У нас есть специальная линейка «МАКС», предназначенная для двигателей грузовиков и спецтехники – и мы готовы увеличить ее поставки в адрес тех автопредприятий, которые столкнулись с дефицитом запасных частей и сейчас заняты поисками альтернативы традиционному техническому обслуживанию и ремонту.

Одним словом, по крайней мере в том, что касается автомобильной химии, за российское импортозамещение можно не беспокоиться. Остается лишь надеяться, что подобные истории – упор на собственные разработки, научный подход, работа на опережение - в ближайшее время станут повсеместными и трендовыми. А государство со своей стороны постарается оказать им всю возможную поддержку.