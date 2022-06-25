Выпускницы в скорой, откровенный досмотр и споры из-за Ивана Урганта. Как в Петербурге прошел главный праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге прошел главный выпускной страны Фото: Артем КИЛЬКИН

- А тут что вход по билетам? - этот вопрос стал одновременно наиболее популярным и глупым на Невском проспекте 24 июня, ведь в Петербурге в этот день прошел самый масштабный праздник выпускников в стране - «Алые паруса».

ОТКРОВЕННЫЙ ДОСМОТР

«Безбилетников» разворачивали у серых заборов, перегораживающих улицы, ведущие к Дворцовой площади, а вот для вчерашних школьников все двери оказались открыты. Но конечно, праздник у них начался намного раньше, чем концерт на площади. Не заметить запах шампанского в воздухе было просто невозможно. Но мало ли, от кого он исходил, может, вовсе и не от выпускников.

Тысячи выпускников приехали на праздник со всей страны Фото: Артем КИЛЬКИН

За «запрещенкой» здесь следили полицейские. Но расставаться с едой и напитками не всем было легко. Парень с чипсами создал на входе целую пробку.

- Давай! Давай! Ты сможешь! - поддержала толпа школьника, изо всех сил пытающегося вместить в себя все содержимое пачки.

Выпускники веселились на полную катушку Фото: Артем КИЛЬКИН

Но и это было еще не все испытание. Впереди нас ждал откровенный досмотр. Казалось, что руки охранниц побывали у нас везде. Но безопасность - есть безопасность.

Рюкзаки опустошены, значит, пора на танцпол. Тут сильно пожалели о своем выборе красавицы, пришедшие на каблуках.

Многие спорили о новом ведущем Фото: Артем КИЛЬКИН

- О чем ты думала, когда обувь выбирала? - крутили пальцем одни.

- Да она глупенькая, - хвастались кроссовками другие.

- Да нет же! Просто настроение хорошее было, решила нарядиться. Но честно, ноги уже отваливаются. Похоже обратно босиком пойду, - вздыхает выпускница.

Некоторые даже успели сыграть в карты Фото: Артем КИЛЬКИН

ЖУКОВ - СЕКРЕТНЫЙ ХЕДЛАЙНЕР

Многие решили обратного пути не ждать - разувались и раздевались уже на Дворцовой. Но ничего неприличного! Размахивая блузкой и сидя на плечах самого высокого одноклассника, вчерашняя школьница зазывает одноклассников.

- Я машу и машу, а они все не видят! - возмущается девушка, не останавливаясь.

Некоторым понадобились врачи Фото: Артем КИЛЬКИН

Но поднять вверх руки у выпускников было еще много поводов. Перед ними выступали Полина Гагарина, группа The Hatters и даже «Руки Вверх». Ну, а бессменного ведущего Ивана Урганта заменил его друг - комик Владимир Маркони.

- Эх, бутылку проспорил! Ставил, что Нагиев выйдет, - смеялся один из участников праздника.

В этот раз на выпускном новые ведущие Фото: Артем КИЛЬКИН

Но для некоторых куда увлекательнее оказалась партейка в карты. Ее выпускники разыграли, разложившись прямо на Дворцовой. Кто-то и вовсе простоял весь концерт в очереди в очереди в кафе, лишь бы попить водички. Но это, как любят говорить учителя, все было - «на галерках». Выпускники, стоявшие ближе к сцене, отрывались изо всех сил. Некоторые даже настолько, что оказались в дежурящей карете скорой помощи.

Музыканты были на любой вкус Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нашей однокласснице стало плохо из-за скопления людей, началась паника, теперь вот откачивают врачи, - поделились с «КП-Петербург» ребята, выстроившиеся у скорой.

Салют никого не оставил равнодушным Фото: Артем КИЛЬКИН

Но даже они успевали танцевать под любимые хиты. Правда, уже около 23 часов все, подпевая, отправились на набережную - занимать места перед тем, как поплывет знаменитый бриг с алыми парусами. Ярким его появление не назовешь, это было феерично. Под громыхающий над головами выпускников салют бриг медленно проплыл под разведенным Дворцовым мостом. В середине пути он даже сумел виртуозно развернуться, дав небольшой круг. Каждый постарался сделать лучшее фото, но главным было не это, а сам момент. Момент официального прощания со школьными временами.

Ну, а после него выпускников ждало новое испытание. Массовый штурм станции метро, перед которой выстроились тысячи человек. Преодолеть его помогли веселый песни, которые исполняли уже не звезды на сцене, а идущие в толпе вчерашние школьники. Девчонки на каблуках, как и обещали, к этому моменту уже шагали босиком, размахивая туфлями в руках.

Бриг завершил празднование Фото: Артем КИЛЬКИН

"Алые паруса" уже давно стали символом выпускных Фото: Артем КИЛЬКИН

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