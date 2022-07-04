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Происшествия4 июля 2022 9:29

ФСБ задержала главного специалиста технадзора Ломоносовского района по подозрению во взятках

На руках инспектора нашли характерную краску, которой помечают подложные купюры
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На руках чиновника оказалась краска для помеченных купюр. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

На руках чиновника оказалась краска для помеченных купюр. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Оперативники ФСБ задержали главного специалиста службы технадзора по Ломоносовскому району Ленобласти. Неожиданный и стремительный визит в кабинет инспектора был вызван подозрением в получении им взятки. При досмотре на руках чиновника оказалась характерная для помеченных денег краска.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что указанный гражданин, посредством вымогательства, на систематической основе получал денежные средства от предпринимателей, - сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Деньги чиновник брал за выполнение своих прямых обязанностей. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Деньги чиновник брал за выполнение своих прямых обязанностей. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Причем, деньги, по версии следствия, чиновник получал не за что-то незаконное, а за простое исполнение своих прямых обязанностей – регистрации тяжелой спецтехники.

Сейчас в отношении специалиста технадзора возбуждено уголовно дело по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере». Расследование продолжается.

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