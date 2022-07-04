ФСБ задержала главного специалиста технадзора Ломоносовского района по подозрению во взятках

На руках чиновника оказалась краска для помеченных купюр. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Оперативники ФСБ задержали главного специалиста службы технадзора по Ломоносовскому району Ленобласти. Неожиданный и стремительный визит в кабинет инспектора был вызван подозрением в получении им взятки. При досмотре на руках чиновника оказалась характерная для помеченных денег краска.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что указанный гражданин, посредством вымогательства, на систематической основе получал денежные средства от предпринимателей, - сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Деньги чиновник брал за выполнение своих прямых обязанностей. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Причем, деньги, по версии следствия, чиновник получал не за что-то незаконное, а за простое исполнение своих прямых обязанностей – регистрации тяжелой спецтехники.

Сейчас в отношении специалиста технадзора возбуждено уголовно дело по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере». Расследование продолжается.

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