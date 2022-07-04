Новые автобусные маршруты в Санкт-Петербурге с 15 июля 2022 года: Какие маршрутки отменили, что вместо них

Новые автобусы в Петербурге с 15 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наступает третий этап транспортной реформы, который окончательно избавится от маршруток в городе. Сейчас еще одним "махом" отменят 119 маршруток коммерческих автобусов. Зато появится 38 новых автобусных маршрутов. Рассказываем, какие появятся новые автобусные маршруты в Санкт-Петербурге с 15 июля 2022 года и заменят ли они частников.

В городе уберут более 100 рейсов маршруток Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КАКИЕ МАРШРУТКИ УБЕРУТ

К-4 МЕГА - Метро «Ломоносовская» - ТК "МЕГА Дыбенко" - дублируется автобусами № 56 и № 239

К-01 - Метро «Пр. Просвещения» - ул. 1-го Мая - дублируется автобусом № 397

К-1 - Метро «Нарвская» - наб. канала Грибоедова, 54-56 - дублируется автобусами № 2, 6, 49

К-3 - Московские ворота - Шушары, Школьная ул. - новый маршрут № 281

К-6 - Метро "Новочеркасская" - ул. Обручевых - новый маршрут № 206

К-7 - Сенная пл. - наб. реки Фонтанки (пл. Репина) - дублируется автобусами № 49, № 181, трамваем № 3

К-8 - Уткина Заводь - пл. Александра Невского - дублируется автобусом № 8

К-10 - Метро "Василеостровская" - Выборгское шоссе - новый маршрут № 275

К-11к - Троицкое поле - ж/д ст. Предпортовая - дублируется автобусом № 11

К-13 - Метро "Московская" - Авиагородок, ул. Пилотов, 34 - дублируется автобусом № 13 и автобусом № 13А

К-14 - Метро "Пионерская" - Глухарская улица - дублируется трамваями № 47, № 55, новым автобусом № 258

К-17 - Метро "Ладожская" - метро "Чёрная речка" - дублируется автобусами № 33, 123, 185

К-20 - Метро "Нарвская" - ул. Пионерстроя - дублируется троллейбусами № 20, № 37, № 46

К-23 - Метро "Старая Деревня" - Арцеуловская аллея - дублируется автобусом № 127, троллейбусом № 23, новым автобусом № 223

К-25 - Метро "Купчино" - метро "Владимирская" - новый автобус № 225

К-29 - Ивановская ул. - ул. Солдата Корзуна - дублируется троллейбусом № 29 и автобусом № 114

К-31 - Пл. Конституции - Б. Смоленский пр. - дублируется автобусом № 31

К-35 - Метро "Ленинский проспект" - ул. Адмирала Черокова - дублируется троллейбусами № 32, № 45, новыми маршрутами № 226 и № 239

К-36 - Сенная пл. - пл. Конституции - дублируется троллейбусом № 17 и автобусом № 50

К-41 - Метро "Кировский завод" - пр. Героев - дублируется троллейбусом № 41

К-43 - Метро "Московская" - пр. Героев - новый маршрут № 243

К-45 - Метро "Купчино" - ул. Маршала Казакова - дублируется автобусом № 26, новым автобусом № 239, новым автобусом № 246

К-56 - Метро "Купчино" - ТЦ "МЕГА Дыбенко" - дублируется автобусом № 56

К-58 - Метро "Озерки" - пр. Культуры, 29 - дублируется трамваем № 20

К-65 - Метро "Пионерская" - ул. Демьяна Бедного - дублируется троллейбусом № 40, автобусом № 69

К-67 - Метро "Балтийская" - Канонерский остров - дублируется автобусом № 67

К-76 - Шуваловский пр. - БКЗ "Октябрьский" - дублируется автобусами № 46, № 54, № 79, новым маршрутом № 227

К-79 - Метро "Пионерская" - пр. Королёва - дублируется автобусом № 79 и новым маршрутом № 227

К-82 - Метро "Купчино" - Софийская ул. - новый маршрут № 282

К-83 - Метро "Улица Дыбенко" - метро "Девяткино" - дублируется автобусами № 183, № 191

К-86 - Метро "Звёздная" - Благодатная ул. - новый маршрут № 286

К-91 - Метро "Пионерская" - Глухарская ул. - дублируется автобусами № 127, 171

К-93 - Туристская ул. - ул. Демьяна Бедного - дублируется автобусом № 93

К-95 - Метро "Ладожская" - Суздальский пр. - новый маршрут № 295

К-102 - Метро "Проспект Большевиков" - Светлановский пр. - дублируется автобусом 102 с продлением трассы до метро "Проспект Большевиков"

К-107 - Пискарёвка - пл. Искусств - дублируется автобусами № 107 и автобусом № 49 по изменённой трассе (через ул. Пестеля, Литейный пр.)

К-108 - Метро "Парнас" - Заречная ул. - новый маршрут № 214А

К-114 - Б. Смоленский пр. - Счастливая ул. - дублируется автобусом № 114

К-123 - Ул. Жени Егоровой - метро "Ладожская" - дублируется автобусом № 123

К-127 - Метро "Спортивная" - пр. Королёва - новый маршрут № 227

К-130 - Метро "Ленинский проспект" - пр. Ветеранов, 171 - дублируется автобусом № 130, троллейбусом № 46 и новым маршрутом № 242

К-131 - Ж/д ст. Ручьи - наб. Мартынова - дублируется троллейбусом № 31, новыми маршрутами № 29, № 250

К-137 - Финляндский вокзал - метро "Улица Дыбенко" - новый маршрут № 234

К-142 - Метро "Ленинский проспект" - ул. Доблести - дублируется автобусом № 142

К-153 - ТК "МЕГА Дыбенко" - пр. Косыгина - новые маршруты № 233 и № 264

К-161 - Ул. Лопатина - ул. Бадаева - дублируется автобусом № 161

К-162 Капитанская ул. - Морская наб., 9 - новый маршрут № 261

К-163 - Метро "Чернышевская" - метро "Проспект Большевиков" - дублируется автобусами № 22, № 174 и автобусом 102 с продлением трассы

К-165 - Метро "Проспект Ветеранов" - Сосновая Поляна - новый маршрут № 265

К-166 - Метро "Старая Деревня" - Шуваловский пр. - дублируется автобусами № 125, 126, 154А

К-168 - Метро "Пионерская" - Шуваловский пр. - дублируется автобусом № 127

К-169 - Метро "Сенная площадь" - ул. Трефолева - дублируется автобусами № 6 и новым маршрутом № 269

К-171А и К-171Б - Пл. Конституции - пр. Космонавтов - пл. Конституции (кольцевой) - дублируется автобусом № 63 и автобусом № 114

К-178 - Метро "Парнас" - Финляндский вокзал - дублируется автобусами № 107, № 178, № 198

К-179 - Метро "Старая Деревня" - пр. Королёва - дублируется троллейбусами № 2, № 25

К-184 - Метро "Проспект Ветеранов" - ул. Лётчика Пилютова - новый маршрут № 284

К-188 - Метро "Озерки" - Токсовская ул. - новый маршрут № 272

К-199 - Метро "Гражданский проспект" - ул. Николая Рубцова - новый маршрут № 199

К-200 - Метро "Озерки" - ул. Сантьяго-де-Куба - новый маршрут № 270

К-210 - ЖК "Юнтолово" - метро "Чёрная речка" - дублируется автобусами № 120, 211

К-213 - Сенная пл. - Авиагородок - дублируется автобусами № 13, № 13А и № 50

К-214 - Метро "Парнас" - Заречная ул. - новый маршрут № 214Б

К-218 - Ж/д ст. Ржевка - пр. Большевиков, 71 - дублируется автобусом № 140 и новыми маршрутами № 288 и № 290

К-226 - Метро "Московские ворота" - пр. Героев - новый маршрут № 226

К-227 - Платформа Сортировочная - ул. Пионерстроя - дублируется троллейбусами № 29, № 35, № 46 и автобусом № 130

К-234 - Метро "Проспект Ветеранов" - ул. Котина - дублируется автобусом № 160

К-239 - Метро "Проспект Большевиков" - метро "Рыбацкое" - дублируется автобусами № 97, № 140 и трамваем № 27

К-240А - Метро "Лесная" - пр. Просвещения - дублируется трамваями № 20, № 61, автобусом № 121, троллейбусом№ 13

К-240Б - Метро "Лесная" - пр. Просвещения - дублируется трамваями № 20, № 61, автобусом № 121, троллейбусом№ 13

К-242 - Метро "Ленинский проспект" - пр. Героев - дублируется автобусом № № 142 и новым автобусом № 243

К-243 - Метро "Удельная" - Новоколомяжский пр. - дублируется автобусом № 45

К-244 - Метро "Удельная" - Десятинный пер. - дублируется автобусом № 45

К-246 - Метро "Купчино" - ж/д ст. Лигово - новый маршрут № 246

К-249А - Метро "Приморская" - Камская ул. - дублируется автобусами № 41, 42

К-253 - Метро "Елизаровская" - метро "Купчино" - дублируется трамваем № 45, автобусами № 31 и № 95

К-258 - Витебский вокзал - пр. Мечникова - дублируется троллейбусами № 3, № 38

К-261 - Метро "Проспект Просвещения" - пос. Юкки - дублируется автобусами № 104, 148

К-262 - Финляндский вокзал - пр. Просвещения - дублируется автобусом № 86, трамваем № 20

К-264 - Пискарёвка - Б. Смоленский пр. - новый маршрут № 264

К-269 - Метро "Чернышевская" - ТК "МЕГА Дыбенко" - дублируется автобусом № 191, трамваем № 10 и новым маршрутом № 233

К-271 - Метро "Ладожская" - метро "Парнас" - новый маршрут № 271

К-272 - Метро "Рыбацкое" - Металлострой, Центральная ул. - дублируется автобусами № 115 и № 115А

К-275 - Метро "Рыбацкое" - Металлострой, Плановая ул. - дублируется автобусами № 115 и № 115А

К-284 - Метро "Проспект Просвещения" - метро "Проспект Большвиков" - дублируется автобусом № 153, трамваем № 51 и новым маршрутом № 264

К-286 - Метро "Купчино" - Павловск, ул. Обороны - дублируется автобусом № 186, новым маршрутом № 299

К-289 - Пл. Искусств - Екатерининский пр. - дублируется автобусами № 22, № 132

К-294 - Пушкин, шоссе Побельского - Ростовская ул. - новый маршрут № 394

К-298 - Метро "Гражданский проспект" - деревня Новая - дублируется автобусами № 177, 193, новым автобусом № 240

К-300 - Метро "Автово" - Ломоносов, вокзал - дублируется автобусом № 200 и новым маршрутом № 204

К-305 - Метро "Старая Деревня" - пос. Песочное - дублируется автобусами № 211, № 213 и новым маршрутом № 304

К-306 - Казанский собор - Сосновая Поляна - дублируется автобусом № 2

К-322 - Метро "Ладожская" - метро "Удельная" - новый маршрут № 222

К-325 - Метро "Удельная" - станция Ручьи - дублируется трамваем № 9, новыми автобусами № 270, 283

К-329 - Метро "Проспект Ветеранов" - деревня Ольгино - новый маршрут № 329

К-333 - Метро "Ленинский проспект" - ж/д платформа Сосновая Поляна - новый маршрут № 333

К-342 - Метро "Московская" - Пушкин, Малиновская ул. - новый маршрут № 342

К-345 - Метро "Купчино" - метро "Московские ворота" - дублируется автобусом № 63, троллейбусами № 17 и № 24

К-347 - Метро "Московская" - Пушкин, Красносельское шоссе - дублируется автобусом № 186

К-350 - Метро "Купчино" - Уральская ул. - дублируется автобусами № 6, № 7, № 50

К-354 - Метро "Купчино" - Славянка, Полоцкая ул. - дублируется автобусами № 388, автобусом № 197 по изменённой трассе

К-359А и К-359Б - Уральская ул. - Косая линия В.О. - Уральская ул. - дублируется автобусами № 151, 152

К-365 - Б. Смоленский пр. - ул. Коллонтай - дублируется автобусами № 97, № 118 и новым маршрутом № 264

К-373 - Пр. Мечникова - Новоколомяжский пр. - новый маршрут № 237

К-389 - Метро "Чернышевская" - пр. Мечникова - дублируется автобусами № 22, № 185

К-400 - Финляндский вокзал - Зеленогорск, вокзал - дублируется автобусом № 211 и новым маршрутом № 211Э (экспресс)

К-403 - Метро "Московская" - Красное Село, Красногородская ул. - дублируется автобусом № 147 по продлённой трассе

К-405 - Метро "Чёрная речка" - Кронштадт, Ленинградская пристань - дублируется автобусом № 101 (с переводом в режим "экспресс" с 15.07.2022) и новым маршрутом № 101А

К-417 - Метро "Чёрная речка" - Сестрорецк, Курортная ул. - дублируется автобусами № 211, № 216

К-418 - Метро "Купчино" - Шушары, Новгородский пр. - дублируется автобусом № 190

К-425 - Метро "Чёрная речка" - Сестрорецк, ул. Володарского - новый маршрут № 216А

К-436 - Метро "Проспект Просвещения" - дер. Ненимяки - дублируется автобусами № 433 и № 436

К-445Б - Метро "Проспект Ветеранов" - Горелово, ул. Коммунаров - новый маршрут № 345

К-445В - Метро "Проспект Ветеранов" - Красное Село, Кингисеппское шоссе - дублируется автобусами № 145 и № 145А

К-449 - Метро "Московская" - Красное Село, Геологическая ул. - дублируется автобусом № 301

К-469 - Метро "Улица Дыбенко" - сад-во "Восход-1" - дублируется автобусом № 469

К-476 - Метро "Ломоносовская" - посёлок им. Свердлова - дублируется автобусом № 476

К-690 - Уральская ул. - Школьная ул. - дублируется автобусами № 1, № 128, № 211, новыми маршрутами № 227, № 249

Появится 38 новых маршрутов автобусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

НОВЫЕ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ

29 - Крестовский остров – ст. метро «Петроградская»

Крестовский пр., Рюхина ул., Морской пр., Петроградская ул., Большой Крестовский мост, Левашовский пр., пл. Шевченко, Каменноостровский пр. (обратно: Большой пр. П.С., Ординарная ул., Левашовский пр., Большой Крестовский мост, Петроградская ул., Морской пр., Рюхина ул., Северная дорога, Бодров пер., наб. Гребного кан., Винниковская наб., наб. Гребного кан., Бодров пер., Северная дорога, Рюхина ул., Крестовский пр.)

199 - Ж/д ст. Ручьи - ст. метро "Парнас"

Ул. Руставели, Северный пр., Гражданский пр., пр. Луначарского, ул. Ушинского, Учительская ул., ул. Демьяна Бедного, пр. Луначарского, ул. Руднева (обратно Актёрский проезд, пр. Культуры), Поэтический бульвар, ул. Ивана Фомина, пр. Просвещения, пр. Энгельса, Заречная ул., ул. Фёдора Абрамова (обратно Заречная ул., ул. Н. Гаврилина), ул. Михаила Дудина

206 - Северная пл. - Таллинская ул.

Северная пл., Гражданский пр., пр. Науки, ул. Руставели, Пискарёвский пр., Полюстровский пр., Среднеохтинский пр., Красногвардейская пл., Новочеркасский пр., Таллинская ул., пр. Шаумяна, Заневский пр., Заневская пл.

211Э экспресс - Зеленогорск, вокзал - ст. метро "Чёрная речка"

Остановки:

- Зеленогорск, вокзал,

- Зеленогорск, пр. Ленина, 26,

- Сестрорецк, ул. Борисова,

- Сестрорецк, Администрация,

- Сестрорецк, ул. Воскова, 5,

- Сестрорецк, ул. Токарева, 3,

- Разлив,

- ж/д ст. Лисий Нос,

- ст. метро "Беговая",

- ст. метро "Чёрная речка"

214А - Ст. метро "Парнас" - Заречная ул. - ст. метро "Парнас" (кольцевой)

Ул. Фёдора Абрамова, Заречная ул., пр. Энгельса, ул. Николая Рубцова, ул. Валерия Гаврилина, Заречная ул., ул. Михаила Дудина

214Б - Ст. метро "Парнас" - Заречная ул. - ст. метро "Парнас" (кольцевой)

Ул. Михаила Дудина, Заречная ул., ул. Валерия Гаврилина, ул. Николая Рубцова, пр. Энгельса, Заречная ул., ул. Фёдора Абрамова

216А - Ст. метро «Старая Деревня» - Сестрорецк,

ул. Борисова Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Торфяная дорога, Липовая аллея, ул. Савушкина, Приморское шоссе (обратно - Приморское шоссе, Лахтинский пр., Приморское шоссе), ул. Токарева, Дубковское шоссе, ул. Воскова, ул. Володарского, ул. Пограничников, наб. реки Сестры, ул. Борисова (обратно - ул. Борисова - ул. Володарского)

217 - Ст. метро «Старая Деревня» - Глухарская ул.

Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Торфяная дорога, Гаккелевская ул., Камышовая ул., Планерная ул., Глухарская ул. (обратно - Глухарская ул., пр. Авиаконструкторов, Шуваловский пр., Планерная ул.)

220 - Крестовский остров - бульвар Головнина Крестовский

пр., Рюхина ул., Морской пр., Спортивная ул., Лазаревский мост, Пионерская ул., Новоладожская ул., мост Бетанкура, Уральская ул., пр. КИМа, ул. Одоевского, Новосмоленская наб., ул. Кораблестроителей, Прибалтийская пл., Морская наб., Мичманская ул., пр. Крузенштерна, ул. Челюскина, бульвар Головнина

222 - Ст. метро "Ладожская" - ст. метро "Удельная"

Пр. Энергетиков, Якорная ул., пр. Металлистов, Большая Пороховская ул., Среднеохтинский пр., шоссе Революции, пр. Металлистов, Кондратьевский пр., Бестужевская ул., Лабораторный пр., пр. Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, пр. Непокорённых, пл. Мужества, пр. Тореза, Манчестерская ул. (обратно - Рашетова ул.), пр. Энгельса, Скобелевский пр., Ярославский пр., Елецкая ул., Костромской пр.

223 - Ст. метро "Старая Деревня" - Арцеуловская аллея (Комендантский пр., 71)

Гаккелевская ул., ул. Оптиков, Торфяная дорога (обратно - Богатырский пр., Стародеревенская ул., ул. Оптиков), Гаккелевская ул., Комендантская пл., ул. Ильюшина, Планерная ул., Шуваловский пр., Комендантский пр.

225 - Ст. метро "Купчино" - Владимирская пл.

Балканская пл., ул. Ярослава Гашека, Малая Балканская ул., Будапештская ул., пр. Славы, ул. Типанова, пр. Юрия Гагарина, Благодатная ул., Московский пр. (обратно - Московский пр., ул. Решетникова, ул. Севастьянова, Благодатная ул.), Загородный пр., Владимирская пл.

226 - Пр. Героев - ст. метро "Московские ворота"

Пр. Героев, Ленинский пр., Московский пр.

227 - Крестовский остров - Арцеуловская аллея

Крестовский пр., Рюхина ул., Морской пр., Спортивная ул., Крестовский пр., Южная дорога, Большой Петровский мост, ул. Савиной, Петровская пл., Петровский пр., Ремесленная ул., Новоладожская ул., ул. Красного Курсанта, Корпусная ул., Пионерская ул., Малый пр. П.С., Ждановская наб., пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул. (обратно - Большой пр. П.С., Ждановская наб.), Каменноостровский пр., Каменноостровский мост, Каменноостровский пр., Ушаковский мост, ул. Академика Крылова, наб. Чёрной речки, Коломяжский путепровод, Коломяжский пр., пр. Королёва, Плесецкая ул., Комендантский пр.

231 - Звёздная ул. - Среднерогатская

ул. Звёздная ул., Витебский пр., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета, Дунайский пр., Среднерогатская ул.

232 - Звёздная ул. - ж/д платформа 19 км

Звёздная ул., ул. Ленсовета, Дунайский пр., Пулковское шоссе, Петербургское шоссе, Кокколевская ул., Образцовая ул., Сарицкая ул.

234 - Ст. метро "Улица Дыбенко" - Финляндский вокзал

Ул. Дыбенко, пр. Большевиков, ул. Подвойского, пр. Солидарности, пр. Наставников, пр. Энтузиастов, Индустриальный пр., шоссе Революции, Свердловская наб., Арсенальная наб., (обратно - ул. Комсомола), пл. Ленина

236 - Пушкин, Железнодорожная ул. - ж/д платформа 19 км.

Оранжерейная ул., Пушкинская ул., Леонтьевская ул., Средняя ул., Оранжерейная ул., Пушкинская ул., Конюшенная ул., Октябрьский бульвар, Железнодорожная ул. (обратно - Софийский бульвар), Ленинградская ул., Школьная ул., ул. Генерала Хазова, Петербургское шоссе, Кокколевская ул., Образцовая ул., Сарицкая ул.

237 - Пискарёвка - Новоколомяжский пр.

Пискарёвский пр., пр. Мечникова, Кондратьевский пр., Бестужевская ул., Лабораторный пр., пр. Маршала Блюхера, Кантемировская ул., Белоостровская ул., Вазаский пер., наб. Чёрной речки (обратно - наб. Чёрной речки, Ланское шоссе, Новосибирская ул., Белоостровская ул.), Коломяжский пр., пр. Королёва, пр. Сизова, Репищева ул., Вербная ул., Новоколомяжский пр. (обратно - Новоколомяжский пр., Малая Десятинная ул., Десятинный пер., Афонская ул., Вербная ул.)

242 - Ж/д платформа Сергиево - ст. метро "Проспект Ветеранов"

Пр. Будённого - пр. Ветеранов

243 - Московское шоссе, 33 - Балтийский бульвар

Московское шоссе, пл. Победы, Московский пр., Московская пл., ул. Типанова, ул. Ленсовета, ул. Типанова, Московская пл., (обратно - Ленинский пр. - Московский пр.), Ленинский пр., ул. Десантников, ул. Маршала Захарова, Балтийский бульвар

244 - Улица Васи Алексеева - ст. метро "Московская"

Ул. Васи Алексеева, пр. Стачек, Комсомольская пл., Краснопутиловская ул., пл. Конституции, Ленинский пр., Московская пл.

245 - Красное Село, Красногородская ул. - Кировский завод

Красногородская ул., Гатчинское шоссе, пр. Ленина, Красносельское шоссе, Таллинское шоссе, пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек, Комсомольская пл., Корабельная ул.

246 - Пр. Маршала Жукова - ст. метро "Купчино"

Пр. Народного Ополчения, Авангардная ул., пр. Ветеранов, ул. Зины Портновой, Ленинский пр., Московская пл., ул. Типанова, пр. Славы, Будапештская ул., ул. Димитрова, Купчинская ул., ул. Ярослава Гашека, Балканская пл.

250 - Ж/д ст. Ручьи - ст. метро "Чёрная речка"

Пр. Науки, ул. Карпинского, ул. Верности, ул. Бутлерова, пр. Непокорённых, пл. Мужества, 2-й Муринский пр., Институтский пр., Новороссийская ул., Ланское шоссе, Новосибирская ул., Торжковская ул. (обратно - наб. Чёрной речки, Ланское шоссе)

270 - Северная площадь - ст. метро "Озерки"

Северная пл., Северный пр., пр. Художников, ул. Сикейроса, пр. Энгельса

272 - Ж/д ст. Ручьи - ст. метро "Озерки"

Ул. Руставели, пр. Луначарского, пр. Энгельса (обратно - ул. Сикейроса, ул. Есенина, пр. Луначарского)

282 - Ст. метро "Купчино" - Софийская ул.

Балканская пл., ул. Ярослава Гашека, Будапештская ул., пр. Славы, Бухарестская ул., ул. Димитрова, Софийская ул. (обратно - Софийская ул., Дунайский пр., Малая Бухарестская ул., ул. Димитрова)

254 - Ст. метро "Шушары" - Пушкин, Славянка, Полоцкая ул.

Автозаводский проезд, Автозаводская ул., Софийская ул., Колпинское шоссе, Московское шоссе, Колпинское шоссе, Галицкая ул., Ростовская ул., Полоцкая ул.

260 - Пр. Маршала Жукова - Комсомольская пл.

Пр. Народного Ополчения, ул. Партизана Германа, ул. Доблести, Петергофское шоссе, пр. Кузнецова, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек, Комсомольская пл.

261 - Морская наб. (Флагманская ул.) - Морская наб. (Прибалтийская пл.)

Морская наб., Наличная ул., Новосмоленская наб., ул. Кораблестроителей, Мичманская ул., Морская наб. (обратно - ул. Кораблестроителей), Прибалтийская пл.

262 - Наличная улица - Звенигородская улица

Наличная ул., Шкиперский проток, Гаванская ул., Большой пр. В.О., 8-9-я линии В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, Благовещенский мост, пл. Труда, наб. Крюкова канала (обратно - ул. Труда), ул. Глинки, пр. Римского-Корсакова, Никольская пл., Садовая ул., Московский пр., Загородный пр., Звенигородская ул., ул. Константина Заслонова, наб. Обводного канала, Подъездной пер. (обратно - Подъездной пер., ул. Марата, Звенигородская ул.)

264 - Пискарёвка - Большой Смоленский проспект

Пискарёвский пр., пр. Мечникова, Замшина ул., Бестужевская ул., Екатерининский пр., пр. Энергетиков, шоссе Революции, Индустриальный пр., пр. Энтузиастов, пр. Наставников, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, пр. Большевиков, Народная ул., Володарский мост, Ивановская ул., ул. Бабушкина

265 - Пр. Маршала Жукова - пр. Ветеранов

Пр. Народного Ополчения, ул. Тамбасова, ул. Чекистов, ул. Партизана Германа, Андреевский пер., Авангардная ул., пр. Ветеранов

269 - Ст. метро "Нарвская" - ул. Трефолева - ст. метро "Нарвская" (кольцевой)

Пл. Стачек, пр. Стачек, Промышленная ул., ул. Калинина, ул. Трефолева, пр. Стачек, пл. Стачек

271 - Ст. метро "Ладожская" - ст. метро "Парнас"

Пр. Энергетиков, Екатерининский пр., Бестужевская ул., Лабораторный пр., пр. Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, пр. Непокорённых, пл. Мужества, пр. Тореза, ул. Курчатова, Политехническая ул., Тихорецкий пр., Светлановский пр., пр. Луначарского, пр. Культуры, пр. Просвещения, пр. Энгельса, Заречная ул., ул. Фёдора Абрамова

275 - Придорожная аллея - ст. метро "Василеостровская"

Придорожная аллея, ул. Есенина, пр. Просвещения, пр. Художников, пр. Луначарского, пр. Культуры, Тихорецкий пр., Политехническая ул., пл. Мужества, пр. Непокорённых, Кушелевская дорога, пр. Маршала Блюхера, Кантемировская ул., Кантемировский мост, пр. Медиков, Большой пр. П.С. (обратно - пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул., Каменноостровский пр., Большой пр. П.С.), Тучков мост, наб. Макарова, Малый пр. В.О., 8-9-я линии В.О. (обратно - Средний пр. В.О., 1-я и Съездовская линии В.О., Тучков мост)

281 - Шушары, Старорусский пр. - ст. метро "Московские ворота"

Старорусский пр., Школьная ул., Вишерская ул., Пушкинская ул., Витебский пр., Московское шоссе, ул. Ленсовета, ул. Орджоникидзе, пл. Победы, Московский пр., пл. Московские Ворота

284 - Ж/д платформа Сергиево - ст. метро "Проспект Ветеранов"

Пр. Будённого, пр. Ветеранов, ул. Лётчика Пилютова, ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов 1

286 - Московское шоссе, 33 - Балтийский вокзал

Московское шоссе, ул. Ленсовета, Звёздная ул., пр. Космонавтов, Бассейная ул., Новоизмайловский пр., Благодатная ул., Кубинская ул., Митрофаньевский путепровод, Митрофаньевское шоссе, наб. Обводного канала, пл. Балтийского вокзала

295 - Ст. метро "Ладожская" - Суздальский проспект

Гранитная ул. - пр. Энергетиков, Заневский пр., Заневская пл., Новочеркасский пр., Республиканская ул., пр. Шаумяна, Красногвардейская пл., Большеохтинский пр., шоссе Революции, Среднеохтинский пр., Полюстровский пр., пр. Маршала Блюхера, Кушелевская дорога, Гражданский пр.

299 - Улица Костюшко - Павловск, улица Обороны

Ул. Костюшко, ул. Галстяна, Варшавская ул., Краснопутиловская ул., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета, ул. Типанова, Московская пл., Московский пр., пл. Победы, Пулковское шоссе, Петербургское шоссе, ул. Генерала Хазова, ул. Вячеслава Шишкова, Ленинградская ул., Оранжерейная ул., Садовая ул., Парковая ул., Кадетский бульвар, ул. Ломоносова, ул. Архитектора Данини, Главная ул. (обратно - Павловское шоссе), Парковая ул., Фильтровское шоссе, Привокзальная пл., Садовая ул., Детскосельская ул., Берёзовая ул., ул. Мичурина, Гуммолосаровская ул., Госпитальная ул. (обратно - Конюшенная ул., Медвежий пер.), Садовая ул., Звериницкая ул., ул. Красного Курсанта, ул. Обороны

304 - Сестрорецк, 38-й квартал - 21 км Приморского шоссе

Приморское шоссе, ул. Токарева, Дубковское шоссе, ул. Воскова, ул. Володарского, Северный пер., Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, пр. Ленина, Приморское шоссе

(Сестрорецк - Солнечное - Репино - Комарово - Зеленогорск - Смолячково - Приветнинское - Песочное)

329 - Деревня Ольгино - ст. метро "Проспект Ветеранов"

Ольгинское шоссе, Ропшинское шоссе, Санкт-Петербургское шоссе, Петергофское шоссе, ул. Пионерстроя, ул. Чекистов, ул. Лётчика Пилютова, пр. Ветеранов, Дачный пр. (обратно - ул. Танкиста Хрустицкого), бульвар Новаторов

333 - Пр. Маршала Жукова - ст. метро "Московская"

Пр. Народного Ополчения, ул. Пограничника Гарькавого, ул. Адмирала Трибуца, пр. Героев, ул. Маршала Захарова, ул. Десантников, Ленинский пр., ул. Котина, ул. Маршала Казакова, Трамвайный пр., ул. Зины Портновой, Ленинский пр., Московская пл., ул. Типанова, ул. Ленсовета

342 - Московское шоссе, 33 - Пушкин, Садовая ул.

Московское шоссе, ул. Ленсовета, Дунайский пр., Витебский пр., Петербургское шоссе, Дворцовая ул., Средняя ул., Леонтьевская ул., Московская ул., Оранжерейная ул. (обратно - Конюшенная ул., Средняя ул., Оранжерейная ул., Пушкинская ул., Конюшенная ул., Октябрьский бульвар, Железнодорожная ул., Ленинградская ул., Петербургское шоссе), Садовая ул., Парковая ул., Кадетский бульвар, ул. Ломоносова, Кедринская ул., Малиновская ул., ул. Архитектора Данини, ул. Ломоносова, Садовая ул.

345 - Горелово, ул. Коммунаров, 188 - ст. метро "Проспект Ветеранов"

Колобановская ул., Красносельское шоссе, Таллинское шоссе, пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, Дачный пр. (обратно - ул. Танкиста Хрустицкого), бульвар Новаторов

394 - Пушкин, шоссе Подбельского - Славянка, Ростовская улица

Шоссе Подбельского, Сетевая ул., Промышленная ул., Галицкая ул., Ростовская ул.

Напомним, что также в автобусах больше не принимается оплата за проезд наличными. Сделать это можно только с помощью проездного, банковской карты или специального билета.

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