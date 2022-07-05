На Дворцовом мосту установили «удостоверение личности» - табличку со статусом переправы

К Дворцовому мосту прикрутили "удостоверение личности". Фото: "Мостотрест"

Знаменитый Дворцовый мост Петербурга получил, как шутят в «Мостотресте», свое «удостоверение личности». Специалисты предприятия смонтировали на мосту табличку, в которой отображен статус переправы, как объекта культурного наследия. Проще говоря, памятника.

- Таблички снабжены QR-кодом – благодаря ему можно узнать историю Дворцового моста, буквально не сходя с места, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

А еще в компании отмечают, что такая банальная задача, как установка таблички, превратилась в настоящую головоломку. Таблички, что логично, должны были быть читаемыми и заметными, но не выделяться и не искажать исторический облик Дворцового моста.

Кроме того, они должны быть дешевыми в изготовлении и эксплуатации, а также успешно противостоять вандалам.

Табличка должна быть заметной и не выделяться. Фото: "Мостотрест".

Но и это еще не все, куда попало «паспорт» не прикрепишь – место установки пришлось согласовывать с Комитетом по охране памятников. Но в итоге задача была выполнена и теперь прозрачные заметно-незаметные таблички могут рассказать туристам об истории одной из старейших переправ через Неву.

Справка «КП»:

Постоянный Дворцовый мост был построен в 1916 году по проекту инженера Андрея Пшеницкого и Архитектора Роберта Мельцера. До этого на месте Дворцового моста была одноименная наплавная переправа, открытая в 1850 году. Мост имеет пять пролетов с центральным двукрылым разводным. Длина моста – 250, а ширина – 27,7 метра.

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