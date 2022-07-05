Проверили на нитраты фрукты с Сенного рынка в Петербурге. Были в шоке

Что скрывает в себе черешня, расскажет нитрометр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На продуктовый эксперимент меня подтолкнул давний спор с коллегами. Одни кричали, что нитраты - выдумка маркетологов, и даже если купят такой продукт, то деньги «уплочены», съедят, никуда не денутся. Другие заявляли, что и не прикоснуться к таким овощам и фруктам. Я задумалась: а сколько нитратных товаров на прилавках рынков? Тем более сейчас лето, лотки так и пестрят разнообразием: клубника, черешня, персики, абрикосы. Отправляюсь на Сенной рынок, вооружившись специальным прибором - нитрат-тестером.

«ЧИСТЫЕ» ЯГОДЫ - РАЗВЕСИСТАЯ КЛЮКВА

Днем на главном продуктовом рынке Петербурга яблоку негде упасть - как на пляже в самый жаркий день. Люди выторговывают скидку в десять-двадцать рублей, а ушлые продавцы завлекают покупателей. Лотки переполнены клубникой из Узбекистана и Крыма, узбекской черешней и малиной. И вся эта красота за смешные деньги.

А вот клубничку можно есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Например, кило черешни вам обойдется в среднем в 100 рублей, а за красивые глаза - еще дешевле. Клубника с российского полуострова - 130 рублей, импортная - по 200 рублей.

- А чем отличается крымская клубника от узбекской?

- Да откуда ж мне знать! Бери, вся вкусная. Но крымская чуть дороже, - советует мужчина восточной внешности, стоявший у прилавка.

В самом углу рынка красуются арбузы - 67 рублей за килограмм. Но у них пока не сезон, поэтому покупать не будем: подождем вкусных и сладких. А вот для черешни и клубники самое время. Беру ягоды на экспертизу.

ушлым продавцам дай только зубы заговорить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продавец заговаривает зубы и осыпает комплиментами, а попутно наполняет пакет. В мешочке оказывается и хорошая ягода, и подпорченная, в самом низу. Видимо, у них метод такой, так что следите за торговцами в оба глаза.

Достаю прибор. Это небольшая коробочка, похожая на пульт для телевизора, с электронным табло и штырем на конце. Вставляешь электрод-иглу в помидор-арбуз-дыню-яблоко-огурец - и на табло высвечивается важная информация: вписываются ли нитраты в норму или превышают ее.

Начнем с клубники. Прокалываю ягоду щупом, нажимаю на кнопки и спустя три секунды получаю результат - 50 ПДК (предельно допустимая концентрация вредных химических веществ). У клубники она не должна превышать 100.

На очереди черешня. Прибор показывает уровень нитратов 29. Для этой ягоды предел 60 миллиграммов на килограмм.

В груше нитратов оказалось на пределе нормы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧАО, ПЕРСИК, ДОЗРЕВАЙ!

С ягодами все понятно, но на них не останавливаюсь - в сумку летит груша. Как раз и проверим, можно ли ее скушать. Следом за ней идут абрикосы и персики. Грушу мне дали в подарок, а два других фрукта продали по смешной цене - 50 и 60 рублей за кило.

Груша - количество нитратов 60. Это потолок допустимой нормы для данного продукта. То есть если вы съедите два килограмма таких фруктов, получите хорошую дозу нитратов.

Абрикосы - увы, 90! При том, что предельная допустимая концентрация - 60. Содержание нитратов превышено в полтора раза. Персики тоже не обрадовали - 67, на 7 пунктов выше, чем допустимо.

- У некоторых фруктов - и абрикосов в том числе, - когда они зеленые, количество нитратов повышенное, - отмечает нутрициолог Ольга Панова. - Так что выбирайте только спелые «образцы».

Как менялись цены. Фото: Ольга ЖУК

КОМПЕТЕНТНО

Ольга ПАНОВА, детский нутрициолог:

- Советую брать сезонные ягоды и фрукты. А еще лучше, если они будут местного производства. Сейчас на рынках уже появляется малина. Тут вы можете быть уверены, что никакими нитратами она не богата.