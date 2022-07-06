Алкоголизм, «психушка», паралич и ранняя смерть: Как сложилась судьба советских вундеркиндов, которые были знамениты, как Алиса Теплякова

Ника Турбина стала жертвой собственного таланта ФОТО: ТАСС/ Константин Дудченко

Алису Теплякову, в 9 лет поступившую в МГУ, называют вундеркиндом, но это далеко не первый одаренный ребенок, ставший «жертвой» родительских амбиций. История показывает, что одаренных детей не всегда ждет то чудесное будущее, которое им предрекают взрослые. «Комсомолка» решила выяснить, как сложились судьбы советских вундеркиндов, которым когда-то рукоплескал весь мир.

СТИХИ ОТ БОГА

«На перроне, в нестертых следах Пастернака оставляя свой след, ты со мной на прощанье чуть-чуть постояла, восьмилетний поэт», - эти строки Евгений Евтушенко посвятил совсем юной Нике Турбиной. В 8 лет одаренная девочка Ника из Ялты покорила не только известного поэта, но и весь Советский Союз. Секретом успеха стал невообразимый талант - школьница писала не по годам ладные стихотворения, из-за чего быстро получила звание «вундеркинда». Строчки будущих произведений приходили к девочке во сне, после чего их с трепетом записывал мама. Маленькая Ника говорила, что так с ней разговаривает бог.

Ника Турбина на вручении премии "Золотой лев" ФОТО: РИА Новости/ Владимир Родионов

- Ника росла в очень творческой обстановке. Дедушка – писатель, мама – художница. В их ялтинской квартире часто проходили поэтические вечера, останавливались талантливые писатели, в том числе Вознесенский и Евтушенко. Это была литературная богема. В ней же росла ее мать Майя, но Ника оказалась талантливее, ей была уготовлен судьба вундеркинда, - рассказала «Комсомолке» актриса Алена Галич-Архангельская, которую называли «второй мамой» Ники.

Тогда, в 80-х годах, юному дарованию рукоплескали огромные залы, про нее снимали сюжеты для телевидения и даже документальные фильмы. В кадре девочка держит себя очень сдержанно, как истинная леди, говорит красивыми фразами, полными метафор. На сцене же она бурно жестикулирует, читает навзрыд, часто с наигранным надрывом в голосе. Нику даже ставили в один ряд с Анной Ахматовой, школьница стала второй в мире поэтессой, получившей награду «Золотой лев». Такой триумф к 9 годам, что же дальше? А дальше забвение.

ПОДВЕЛО СОЧИНЕНИЕ

Чем старше становилась Ника, тем меньше ею интересуются. Невозможно быть вундеркиндом, когда ты уже не смотришь на мир наивными детскими глазами. В 13 лет стихи девочки перестают публиковать. Она больше неинтересна, она больше не феномен.

В 16 лет Ника стала "содержанкой" ФОТО: Global Look Press

- Многие говорят, будто ее сломило то, что она не публиковалась, но это не так. Она воспринимала все, что было в детстве как судьбу. В 15 лет она и вовсе перестала писать, но это не было трагедией. Ника говорила: «Бог дал, бог и забрал, не пишутся у меня стихи», - вспоминает Галич.

Заполнить пустоту ушедшего дара девочка решает, окунувшись в мир театра. В свои 16 лет Ника решает поступить во ВГИК. Но подводит литературного гения… сочинение.

- На бюджет Ника не поступила, потому что получила двойку за сочинение. Она писала сочинение скорописью, в итоге никто не смог разобрать ее почерк, - утверждает Алена.

На курс Турбина все же поступает, но в заветной мечте быстро разочаровывается. Обычная ялтинская девушка сильно отличается от одногруппников и начинает даже стыдиться себя.

- Она была очень умной, начитанной девочкой, но смущала ее одежда. ВГИК был для достаточно обеспеченных детей, а она была одета обычно, не как эти детки. Начали развиваться комплекты, ее никто и не замечал. Она и до этого чувствовала себя брошенной, во ВГИКЕ это ощущение обострилось. Результатом стало нелепое «замужество», - говорит Галич-Архангельская.

Нику ставили в один ряд с Анной Ахматовой ФОТО: РИА Новости/ Л. Калинина

БРАК С ПРИСТАРЕЛЫМ ПСИХОЛОГОМ

Ника бросила учебу уже через полгода. В 16 лет девушка неожиданно уезжает в Швейцарию и начинает жить… с 74-летним психиатром Джованни Мастрапаоло.

- Он рассказал ей, что лечит людей с помощью ее стихотворений. Якобы прочитал немой девушке одно из них, и она заговорила. Он обещал ей помочь устроиться в театральную школу. Она поехала к нему за спасением, но все обернулось иначе. Он просто запер ее в четырех стенах, - вспоминает Галич-Архангельская.

Молоденькую и талантливую красавицу Джованни приютил далеко не ради ее карьеры. Сейчас бы по-модному сказали, что Ника стала просто его «содержанкой». Поэтому через полгода Ника вернулась на родину. Дома ее ждали пустая московская квартира и вконец добившее одиночество.

- Отсутствие внимания подтолкнуло Нику к алкоголю, она сама об этом говорила. Она не знала, как реализовать себя. Стихи уже не писались, а для актерской профессии нужно было много работать. У нее пила бабушка, пила мама, вот Ника и пристрастилась, - рассуждает Алена Александровна.

Маму Ники Турбиной звали Майя, женщина была художницей, но тоже писала стихи ФОТО: ТАСС/ Дудченко К.

Алкоголизм стал для Ники Турбиной спасением от одиночества и главным препятствием на пути к успеху на всю оставшуюся жизнь. В ее московской квартире собирались уже не талантливые поэты, а обычные пьяницы с завода.

- Мы пытались ее закодировать два раза, но было бесполезно. Торпеду она просто вырывала из-под кожи. Из-за этого ее два раза увозили на скорой с отравлением. Я так хотела вернуть Нику к нормальной жизни, даже договорилась с элитной клиникой, чтобы ее взяли. Но помешала бабушка, сказала, что «само пройдет», - с сожалением вздыхает Галич-Архангельская.

СТАЛА «КРЕСТОМ» ДЛЯ БЛИЗКИХ

Но само не проходило. Единственной причины не пить для Ники становилась любовь. Звали эту любовь Константин Постников.

- Костя жил в Ялте. Когда они с Никой встречались, она возвращалась к нормальной жизни, задумывалась о семье. Это был ее самый длинный роман, чистая и искренняя любовь. Но Костя не смог быть с ней, Ника была крестом, который решится взвалить на себя не каждый мужчина. Костя говорил мне, что хочет нормальную жену и хорошую семью. С Никой же нужно было находиться все время, она требовала много внимания, - вспоминает Алена Александровна.

Так для Ники нигде не нашлось приюта – всеобщая любовь обернулась горьким одиночеством, талант оказался тяжкой ношей, а собственные стихи забранным даром. 11 мая 2002 года жизнь забытого вундеркинда неожиданно оборвалась. Ника Турбина выпала из окна собственной квартиры.

- Я был на месте трагедии, опрашивала соседей. Они говорили, что Ника просто сорвалась. У нее была любимая привычка сидеть в окне, свесив ноги на улицу. Она успела ухватиться за подоконник, долго кричала, звала Сашу, который был тогда ее сожителем. Прохожие даже успели натянуть плед под окном, но Ника упала мимо него, - уверяет Алена Галич-Архангельская.

На похоронах молодой красавицы поклонников не было, как не было там и родных. Проститься с Никой пришли только четыре человека. Более того, доставку гроба в крематорий оплатить родные забыли. И гроб просто вынесли на улицу.

Родители поняли, что Алеша одаренный ребенок уже в четыре года ФОТО: alexeisultanov.ru

ВОСЬМЬ ЧАСОВ ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

Если Нику Турбину называли «второй Ахматовой», то Алексея Султанова из Ташкента «вторым Моцартом». Свое звание вундеркинда мальчик получил, когда в 4 года поразил родителей своими… каракулями. На обычном листе бумаги Леша рисовал не цветочки и даже не солдатиков. Неровным почерком нотка за ноткой он записал начало трио Людвига ван Бетховена.

- Лешка с трех лет начал петь, причем очень чисто. Одно это уже поражало. В четыре года и вовсе заявил родителям, что записал трио и приволок бумажку, где все было записано хоть и детскими каракулями, но правильными нотами, - рассказал «Комсомолке» младший брат Сергей Султанов.

Ради карьеры Алексея семья переезжает в Москву ФОТО: alexeisultanov.ru

Оба мальчика росли в очень музыкальной семье – родители работали в консерватории.

- У Леши было обычное детство. Он на него никогда и не жаловался, никогда не упрекал родителей в том, что занимался музыкой. Занимался он много, конечно. Учился в специализированной школе с музыкальным уклоном. Будучи первоклассником, сидел за инструментом по два-три часа в день, потом, конечно, больше. Доходило и до восьми, - вспоминает Сергей.

За инструментом Алексей мог сидеть по 8 часов в день ФОТО: alexeisultanov.ru

Занятия музыкой с самого детства стали для Алексея частью обычной жизни. Проведя детство в Ташкенте, юный музыкант в 16 лет отправился покорять Москву на конкурс Чайковского. Алексею Султанову пророчили триумфальную победу, но с падением крышки рояля мечта рухнула.

- Версий этой истории можно найти кучу, но я знаю только ту, что мне рассказал сам Леша. У рояля есть большая крышка – не та, что закрывает клавиатуру, а верхняя. Он начал ее открывать, но левая рука соскользнула. Крышка рухнула и по касательной задела правую руку. Вот и все, - уверяет Сергей.

Результатом неудачной травмы стал сломанный палец, но даже это не помешало Алексею выступить. Под сильным обезболивающим парень виртуозно отыграл произведение, но победы не получил. Жюри пожалели мальчика и не пропустили в следующий тур. Это стало ударом для Султанова.

«ДЕМОН ФОРТЕПИАННОЙ ИГРЫ»

Добиться истинного признания в России юный музыкальный гений так и не сумел. На конкурсе Шопена в 1995 году жюри предпочли и вовсе никому не давать первое место, чтобы мальчик получил только второе. Зато за границей ему рукоплескали.

Алексея Султанова называли "демоном фортепианной игры" ФОТО: alexeisultanov.ru

- Он поступил в московскую консерваторию, но вскоре отчислился, потому что за границей уже было признание, были контракты. В России в то время уже была заскорузлая система, не принимающая ярких личностей. Его исполнение, игра на сцене раздражали профессуру. Он считался слишком ярким и неординарным, - говорит Сергей.

«Яркий» - это даже не то слово. Алексея нарекли «демоном фортепианной игры». Его появление на сцене завораживало и не отпускало до самого конца. В итоге в 20 лет виртуоз переехал в Америку.

- За границей у него прошло 400 концертов за два с половиной года, его выступлений ждали, затаив дыхание, - вспоминает Сергей.

Мировая слава, восторженные поклонники, грандиозные концерты и неожиданно…в 32 года - инсульт.

Алексей Султанов выходил на сцену даже со сломанным пальцем ФОТО: alexeisultanov.ru

- У Леши всегда были проблемы с давлением, он лечился. Плюс сильное перенапряжение. Первый микроинсульт случился еще в 26 лет в Японии, - говорит Сергей. - Его сразу отправили на операцию, но медики не правильно рассчитали дозу снотворного. Леша рано проснулся, его затошнило и следом случился второй инсульт. После этого у него полностью парализовало левую сторону тела, - вздыхает брат Алексея.

Тот, кто без труда и с таким рвением играл самые сложные произведения, вдруг оказался обездвиженным в инвалидной кровати. Родные клавиши не поддавались, руки совсем не слушались, но музыкант не сдался. Потихоньку он начинал играть снова. Но судьба гения оказалась сильнее. Он умер во сне от остановки сердца в 35 лет.

ОТСТАВАЛ, НО ПЕРЕГНАЛ

Алиса Теплякова далеко не первый ребенок, перед которым распахнулись двери МГУ. Правда, не в 9, а в 15 лет в стены самого известного ВУЗа страны вошел Паша Коноплев, пополнив список российских вундеркиндов. Только если дальнейшая учеба Алисы находится под вопросом, то Паша к 19 годам уже стал аспирантом. Но история становления гения началась в обычной московской квартире. К слову, мама мальчика и сама работала в «Комсомолке».

Паша родился в семье московских интеллигентов ФОТО: книга "Вселенная Паши Коноплева"

- Когда Павлик был совсем маленький, участковый педиатр любила испортить настроение и сказать, что он отстает в развитии. Вот муж и попробовал проверить развитие трехлетнего сына. Стал спрашивать его про яблочки в корзине: в одной корзине два яблочка, в другой - одно. Их положили вместе в одну корзину. Сколько стало? Павлику эта игра очень понравилась, и он сам стал просить: «Давай поговорим про яблочки». Так и научился хорошо считать: складывать, вычитать, делить, умножать, - вспоминала мама вундеркинда Наталья Коноплева.

Вырастить вундеркинда у Коноплевых и в мыслях не было, это их даже пугало. Главное, чтобы мальчик был здоровеньким и не отставал в развитии. Но все зашло намного дальше. Решать задачки Павлику так понравилось, что уже в четыре года он за пять минут выдает ответ на задачу с интегралами, когда еще и слова такого не знает!

Своими изобретениями Паша Коноплев удивлял родителей с самого детства ФОТО: книга "Вселенная Паши Коноплева"

Дальше - больше. В семь лет Паша с интересом читает родительские учебники по химии, физике, термодинамике. Даже обычный поход в кино для Паши и его мамы заканчивался новым открытием. По звуку падающего на экране камня в колодец чудо-ребенок мог определить его глубину. Чем не фантастика? Этот же мальчик, шутя, придумал таблицу «арбузометрии», способную определить для вас самый спелый арбуз на прилавке.

Легко давались вундеркинду и иностранные языки – английский юный гений освоил за две недели, да так, что без проблем перевел философский труд. Но чем дальше ребенок погружался в науки, тем скучнее ему становилось в школе. На смену ребятам из класса приходят ученые – теперь его друзьями становятся великие умы.

Даже в письмах Паши к Деду Морозу появлялись загадки ФОТО: книга "Вселенная Паши Коноплева"

СПРАВКА О ГЕНИАЛЬНОСТИ

Свою первую научную работу, которая позже была опубликована, Паша написал уже в 10 лет. Конечно, мальчика с распростертыми объятиями ждали в МГУ. К 19 годам он был уже аспирантом с целой кучей научных работ и проектов, но дальше его судьба покрыта мраком.

В 1992 году парень попадает на обследование в Институт профилактической психиатрии РАМН, где родителям с твердой уверенностью говорят: «Ваш сын гений». Справка с таким необычным диагнозом до сих пор хранится у Натальи Павловны. На момент обследования Паша уже болел, но чем именно женщина не уточняет.

Сидеть за учебниками Паше было только в радость ФОТО: книга "Вселенная Паши Коноплева"

- В первый раз Пашу нейропсихолог тестировала в шесть лет, мы обратились в лабораторию, обеспокоенные его слишком быстрым умственным развитием. Она сказала, что Пашу ждет судьба ученого. Подтвердила она и наши опасения: такие одаренные дети находятся в группе риска. Были девятнадцать лет счастья, удивления, любви и тревоги. И все же Паша заболел.

Как писали в свое время журналисты, причиной болезни Паши стали проблемы с психикой. О последних десяти годах его жизни практически ничего неизвестно. Что случилось с юным гением, знают только родные. По слухам, парень якобы начал сам себя калечить, из-за чего попал в «психушку», где в итоге и скончался из-за оторвавшегося тромба.

Однако Наталья Павловна утверждает, что сын лежал не в психушке, а в эндокринологическом отделении. История мальчика, пытавшегося познать вселенную, закончилась, когда тому было всего 29 лет. У него оторвался тромб.

- Теперь журналисты перевирают факты, используют формулу «Горе от ума». Это больно и жестоко, - призналась «КП» мать ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ходил зимой и летом в кожаной куртке и экономил на жене»: Как отец вундеркинда Евгений Тепляков учился в МГУ

Отца Алисы Тепляковой во время обучения в МГУ однокурсники называли Кантом (подробнее)

Психолог Алиса Теплякова: Чем могут обернуться для детей раскрученные консультации 9-летнего вундеркинда из МГУ

Эксперт жестко раскритиковал консультации у 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой (подробнее)

Грандиозный обман Алисы Тепляковой: Как на самом деле самая юная студентка МГУ получила диплом «психолога-педагога»

В Центре развития педагогики впервые прокомментировал выданные Алисе Тепляковой корочки педагога-психолога (подробнее)

Секретный метод обучения Алисы Тепляковой может сделать из ребенка «вундеркинда» или невротика

Академики и учителя разобрали появившуюся в Сети методичку по развитию детей в семье самой юной студентки МГУ (подробнее)