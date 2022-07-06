Метро до небесного причала планируют с 1970-х

Пулково-1 начали проектировать в конце 1960-х. Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгожданный просторный аэровокзал, известный нам как Пулково-1, начали проектировать в конце 1960-х. Чести удостоили архитектора Александра Жука - соавтора четырех станций метро Петербурга («Владимирской», «Чернышевской», «Достоевской» и «Выборгской»), зданий ТЮЗа и БКЗ «Октябрьский», а также моста Александра Невского.

В первоначальном проекте терминал был еще более остекленным и прозрачным. Но после опытов со стеклянными пристройками к Пулково-2 экспертам городского архитектурного совета показалось, что складывается ощущение временного павильона. Хотелось чего-то более монументального.

По одной из версий, народное прозвище новое здание получило еще до открытия, уж больно характерный вырисовывался силуэт. Фото: Объединенный музей гражданской авиации

Строительство стартовало в 1969 году. В отличие от предшественника, новый терминал возводили без больших сложностей. Новое здание аэропорта открыли в ночь на 25 апреля 1973 года. Вскоре сюда перевели все рейсы, от внутренних до международных.

- Этот терминал аэропорта по сей день является визитной карточкой Петербурга, - отмечают в управляющей компании Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы». - Одновременно с его открытием аэропорт получил новое название - Пулково. В том же году построили вторую взлетно-посадочную полосу.

С 2010 года аэропортом в формате государственно-частного партнерства управляют «Воздушные Ворота Северной Столицы». Компанию выбрали по итогам международного конкурса. Задача «свежей крови» была в обновлении и развитии Пулково.

Первый этап реконструкции завершили в 2015 году - открылся футуристический терминал. А уже в 2016-м аэропорт признали лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров в своей «весовой категории» (с пассажиропотоком 5-15 миллионов человек в год). С тех пор Пулково занимает лидирующие позиции в рейтингах Международного совета аэропортов (ACI) и регулярно выигрывает национальные премии. Накануне коронавирусного 2020 года аэропорт Петербурга поставил рекорд по пассажиропотоку - впервые с момента открытия обслужил 19,6 миллиона пассажиров.

На этом развитие аэропорта не завершится. В прошлом году власти Северной столицы договорились с Пулково о дальнейшей модернизации. Вести ее будут с привлечением инвестиций.

- Предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, его восстановления после сокращения из-за эпидемиологической обстановки в мире, а также строительство сопутствующей инфраструктуры, - объясняют в «Воздушных Воротах Северной Столицы».

Терминал открыли в ночь на 25 апреля 1973 года. Вскоре сюда перевели все рейсы, от внутренних до международных. Источник: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужно ли снести «Пять стаканов»?

В конце 2021 года вице-губернатор Максим Соколов (ныне президент «АвтоВАЗа») заявил о варианте сноса здания Пулково-1 ради строительства современного терминала.

Михаил МИЛЬЧИК, искусствовед, член Союза архитекторов России:

- Безусловно, здание Пулково-1 ценно с точки зрения архитектуры, а его яркий образ запечатлен в архитектурной истории города. Конечно, аэропорты в связи с быстрым развитием требуют реорганизации и реконструкции. Но уверен, если поставить задачу сохранить основные признаки облика здания - например, те самые «Пять стаканов», то можно провести необходимое обновление.

Хотя это и не памятник, но точно выдающееся произведение поздней советской архитектуры. Можно его и под охрану взять, но для этого придется тщательно продумать предмет охраны - что именно сохраняем. В частности, облик, силуэт. А вот детали устройства аэропорта, наверное, можно и реконструировать.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Электрички в аэропорт мечтают пустить с 1970-х

Вопрос, как добраться в аэропорт вовремя, волнует Петербург-Ленинград с 1970-1980-х годов. Еще в советское время специалисты Института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения) провели исследование и просчитали варианты по быстрой доставке пассажиров в Пулково.

- Такая необходимость была связана с расположением центральной кассы «Аэрофлота» и Агентства воздушных сообщений в центре города - в Доходном доме Вавельберга на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы (тогда называлась улицей Гоголя. - Прим. ред.), - отмечает научный сотрудник Объединенного музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге Ариадна Маркелова. - Приобрести билеты можно было и в других кассах, но зарегистрироваться на рейс и уехать в аэропорт вместе с багажом на специальном автобусе - только здесь.

Постепенно в центральной кассе на Невском проспекте становилось теснее: росло число кассиров, появлялось все больше техники. Тогда ее задумали перенести на площадь Мира (ныне Сенная площадь) - новая авиакасса с гостиницей должна была открыться на месте, где сегодня стоит стеклянный торговый центр.

акая фантазийная картинка прилагалась к проекту монорельса до аэропорта. Фото: Из архива ЦГАИПД

Доставлять пассажиров с площади Мира в Пулково предлагали разными способами.

- Вертолетами - однако этот способ признали слишком дорогостоящим.

- Автобусом по выделенке. Для автобуса, спешащего в Пулково, хотели организовать коридор на проспекте имени Сталина (ныне Московский проспект). Это неизбежно вызвало бы пробки. Да и с экологической точки зрения идею признали вредной (см. «Дословно).

- Метро по двум тоннелям - от «Московской» и «Проспекта Ветеранов». Признали идею дорогой и сложной.

- Метро по отдельному тоннелю, идущему параллельно «синей» линии от «Площади Мира» (ныне станция метро «Сенная площадь») до Пулково. Этот вариант оказался еще дороже, чем предыдущий.

- Монорельсом от Витебского вокзала. Вариант признали самым экономичным и простым в реализации. Но по сей день он остается на бумаге.

Кстати, в первоначальный проект аэропорта Жука вошли два эскалатора, уходящие в подземный вестибюль. Для подготовки документации даже запрашивали разрешение у властей - проект просили позволить сделать индивидуальным именно из-за метро, которое хотели завести под здание Пулково-1. Ведь таких типовых проектов в то время еще не было.

ДОСЛОВНО

«Можно было бы запустить автобус-экспресс между аэропортом и аэровокзалом (авиакассой. - Прим. ред.) с введением для них обособленных полос. Но практически отсутствует возможность создания таких полос, а при движении в общем транспортном потоке достигаемая скорость будет явно недостаточной. Перевозки потребовали бы в 1980 году 9640 рейсовых машин, а в 1985 году - 14 820 машин. Это вызвало бы дополнительное загрязнение воздуха. Возрос бы уровень шума на проспекте. Эти обстоятельства делают вариант скоростного автобуса неконкурентоспособным».

(Из архивного документа 1976 года.)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир ВАЛДИН, эксперт Ассоциации транспортных инженеров:

- В реалистичном раскладе никакое метро в Пулково не нужно - нет потока. Вариант с электричкой неплох, но только если линия будет идти далее насквозь в Красное Село и Гатчину. А вот монорельс до аэропорта - это что-то сродни телепорта: чтобы он действительно был эффективным, нужно быть Германией 1900-х годов или современным Китаем. Даже Москва, где бюджетные деньги не считают, отказалась от этой игрушки.

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