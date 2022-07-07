Пытался сжечь жену и убил ее заступника: Мужчину, скрывавшегося от полиции с трупом в багажнике, осудили на 12 лет

Евгения приговорили к 12 годам колонии строгого режима ФОТО: соцсети

Жителя Ленобласти приговорили к 12 годам колонии строгого режима сразу за четыре преступления, совершенные в один день - 4 марта. Это были убийство, покушение на убийство, похищение человека и хранение оружия. Причина всему довольно банальная - ревность. Только вот жертвой стала не супруга и даже не любовник, а случайный незнакомец, заступившийся за даму.

Утром 4 марта 38-летнему менеджеру по продажам из Ленобласти Андрею Суворову позвонил друг. Позвонил он не просто так, а с просьбой. Нужно было помочь знакомой перевезти вещи. Отказать Андрей не смог, поэтому поехал по указанному адресу. Уже через несколько часов тот же друг позвонил жене Суворова Ольге и сказал, что Андрея уже может не быть в живых.

Жена Андрея была на девятом месяце беременности, когда супруга не стало

- Я все помню как в тумане, очень путано. Я была тогда уже на девятом месяце беременности. Друг Андрея позвонил мне и сказал, что в мужа стреляли, что он в каком-то багажнике, жив или нет - непонятно. Конечно, тогда уже было ясно, что выжить он не мог - в Андрея выпустили пять пуль. Так все просто пытались оградить меня от лишних переживаний, вселить надежду. Надежда рухнула, когда спустя пару дней тело мужа нашли в багажнике заброшенной машины, - рассказала "КП-Петербург" Ольга.

Оказалось, что Андрей стал случайной жертвой чужих семейных разборок. Когда он приехал домой к женщине, туда тут же наведался ее бывший муж, нежелающий мириться с разводом. Им оказался 49-летний машинист Евгений Крамарь.

- Они начали спорить, ругаться. В какой-то момент Крамарь и вовсе попытался бывшую супругу поджечь. Андрей мне всегда говорил, чтобы я не лезла в чужие отношения, чужие разборки, даже когда я просто поддерживала подруг. А тут он почему-то решил вмешаться, зря, - говорит Ольга.

Чужое вмешательство Евгению не понравилось. Неожиданно он достал пистолет, и сразу пять пуль полетели в Андрея, пытавшегося защитить даму. Дальше началось и вовсе страшное. Пара начала думать, что же делать с трупом. Ничего лучше, чем положить тело в багажник, они не придумали.

Теперь Ольга рассказывает малышкам, что их папа спит на облачках

- Они загрузили тело и уехали. По дороге пытались придумать, куда его спрятать. Уже во время судебных заседаний Крамарь рассказывал, что в этот момент ему позвонил журналист и спросил: "А правда, что вы сейчас едете за рулем, а в багажнике у вас труп?". Евгения это, конечно, ошарашило, но он ответил отрицательно и сбросил. Значит, полиция уже обо всем знала, - вспоминает жена Андрея.

Решив сделать небольшую передышку, Евгений остановил машину, тут то бывшая супруга от него и сбежала. Дальше разгребать проблемы мужчине пришлось в одиночку.

- Он бросил машину в лесу, а сам скрылся, через два дня его нашли в каком-то отеле. Бывшая жена в деле числилась как потерпевшая, ведь он ее, якобы, похитил. Хотя именно она во время поездки советовала, как избавиться от тела, - говорит Ольга.

Дальше пошли месяцы судебных тяжб. В это время, на 39 день после смерти Андрея, Ольга родила чудесную малышку. Это их вторая дочка, которую мужчине было не суждено увидеть. Теперь мама рассказывает маленьким красавицам, что папа отдыхает на облаках и все время за ними наблюдает.

Ольга до сих пор не верит, что супруга больше нет

- С этой женщиной, за которую мой муж умер, мы даже не общаемся. Пару раз она плакала на судах, говорила, что поставит ему памятник, а в итоге просто заблокировала меня везде. Знаю, что уже через пару месяцев она вновь вышла замуж, - вздыхает Ольга.

Не стоит забывать, что женщина помогала бывшему мужу избавляться от трупа, но свое поведения в суде она объяснила состоянием аффекта и ушла безнаказанной. А вот экс-супруг выкрутиться не смог, теперь его ждут 12 лет колонии.

- По-настоящему наказанной из зала суда вышла я... Это я буду продолжать работать на трех работах, чтобы свести концы с концами и мечтать о светлом будущем, - вздыхает Ольга.

На плечи женщины легли две ипотеки, теперь домой она приходит только переночевать, но верит в то, что все у нее и малышек еще будет хорошо.

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