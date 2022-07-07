Глава СК потребовал завести уголовное дело о сносе Дома Шагина в Петербурге

СК проверяет законность сноса Дома Шагина на Фонтанке. Фото: t.me/sos_spb_snos

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбудить уголовное дело по факту сноса Дома Шагина в Петербурге. Историческое здание на набережной Фонтанки 145б в последние дни начали крушить в «авральном режиме», как отмечают градозащитники в телеграм-канале «Живой город», из-за чего трещинами пошли соседние дома.

- СМИ сообщили о том, что ускорились работы по сносу здания - объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых)». Отмечается, что в ближайшее время от дома останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы. Председатель Следственного комитета дал указание незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, что здание на набережной Фонтанки 145б было построено в период с 1798 по 1806 годы на участке, принадлежавшем купцу второй гильдии Алексею Шагину. В 1877 году по проекту архитектора Знобишина дом перестроили в стиле «эклектика». В дореволюционное время здесь располагалась редакция журнала «Русская старина», жил издатель журнала «Досуг и Дело» Александр Зыков.

До 2019 года здание целиком числилось памятником, однако потом, по распоряжению Комитета по охране памятников (КГИОП), охранный статус был снят. Частично он остался только за фасадом и коробкой парадной лестницы, что давало возможность снести остальную часть дома.

Градозащитники пытались оспорить это решение, но в июне 2022 года начался демонтаж. После чего жители соседних домов обратились к председателю Следственного комитета с просьбой проверить правомерность выведения из-под охраны 80% конструкций здания Дома Шагина.

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