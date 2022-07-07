«Не холодно, не жарко»: Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные в городе

Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные в городе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара в Санкт-Петербурге спала. На смену знойной погоде пришло обычное для Северной столицы лето с невысокими температурами, переменной облачностью и кратковременными дождями. Выходные 9 и 10 июля 2022 года в городе будут вполне комфортными для загородных прогулок, однако непромокаемые вещи могут понадобиться. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- У нас наступила более прохладная погода. Жары нет и в ближайшие дни не будет. В выходные температура воздуха в среднем 20-25 градусов. Причем, прогрев будет очень отличаться даже по самому города, - отметил Александр Михайлович.

На востоке Петербурге окажется теплее, 23-24 градуса, а в Курортном районе и в Кронштадте попрохладнее - 20-21 градус. По Ленинградской области также распределение температур в зависимости от района.

Накроют Петербург и областью и дожди. Лить постоянно не будет, хотя в регионе ожидаются более интенсивные осадки, чем в городе. Дождливая погода пройдет обязательно с перерывами на солнце, поэтому в выходными надо быть готовыми ко всему.