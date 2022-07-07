В Сбере выяснили, в каких регионах чаще всего покупают жилье без ипотеки. Фото: freepik.com.

Аналитики сервиса Домклик от Сбера выяснили, в каких субъектах РФ квартиры и дома чаще приобретаются за собственные средства, без оформления ипотечного кредита. В июне 2022 года, доля таких сделок составила 25% от общего числа сделок с недвижимостью в Сбербанке - остальные 75% пришлись на ипотечные сделки.

- По данным аналитиков Домклик, в июне 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 37,9% от общего числа сделок в Сбербанке), Московская область (доля неипотечных сделок - 34%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок - 25,7%), Екатеринбург (доля неипотечных сделок - 20,3%) и Уфа (доля неипотечных сделок - 14,9%), - отметила руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова. - Проведение сделок без ипотеки стало возможным благодаря сервисам Домклик, предоставляемым клиентам, а также широкой сети офисов Сбера, в которых клиенты могут проводить сделки как с участием кредитных средств, так и за собственные средства.

Неипотечные сделки - это сделки без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жильё за собственные деньги. Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклики выбрать подходящий офис, дату и время.

При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Сервис безопасных расчётов» Домклик от Сбера, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.

По закону сделку купли-продажи нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» Домклик ускорит процедуру регистрации и позволит зарегистрировать жильё без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут всем участникам сделки по электронной почте. В июне 2022 года более 70% неипотечных сделок в Сбере прошли с использованием сервиса электронной регистрации.