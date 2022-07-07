Вратарю сборной России Федотову предоставили в роте «звездную» услугу

Призванного в армию хоккеисту Ивану Федотову разрешают спать в отдельной комнате. Фото: ХК ЦСКА

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова перевели из госпиталя в обычную роту учебной части Военно-морского флота в Северодвинске. Об этом «КП-Петербург» на правах анонимности рассказали матери сослуживцев экс-голкипера ЦСКА. Напомним, после призыва в армию у 25-летнего Федотова поднялось давление, и произошло обострение гастрита.

- Сейчас состояние здоровья Ивана получше, все нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал, - сообщил «КП-Петербург» адвокат хоккеиста Алексей Пономарев.

Родители сослуживцев Ивана подтверждают, что с ним все в порядке, просто парни немного удивлены, что будут бок-о-бок со звездой российского хоккея.

Сам Иван против службы и оспорит решение о призыве в суде. По словам его адвоката, он не получал повесток. Фото: СОЦСЕТИ

- Иван не в спортивной роте, как писали раньше, ее вообще не существует, - объясняет мама одного из солдат. - Он в обычной – третьей роте. Ведет себя не как звезда. Да, у него отдельная комната - ну, вот так получилось, причины не знаю. Слышала, что в течение дня Федотов занимается со всеми ребятами, а во время отбоя уходит куда-то к себе.

К слову, источник «КП-Петербург» в Федерации хоккея России предположил, что Федотова могут вскоре перевести в другую воинскую часть, потому что здесь к нему слишком много внимания. При этом администрация надеется, что Иван останется, и тогда ему обещают создать все условия для тренировок и, возможно, игры за любительские команды. Сам Федотов, его родственники и адвокат пытаются оспорить призыв в армию. Они пожаловались в суд и военную прокуратуру.

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