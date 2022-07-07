Эксперты прогнозируют в России падение зарплат к концу года на 10%

Рынок труда по стране в целом стабилен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние месяцы на российском рынке труда происходят значительные перемены. Некоторые организации из-за экономических сложностей вынуждены даже сокращать штат, но, если верить экспертам, не все так плохо! В эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростиславом Капелюшниковым и руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HH.ru Мария Бузунова рассказали о нынешней ситуации с зарплатами и о перспективах на будущее.

- Ничего ужасного не происходит, - уверяет Ростислав Капелюшников. - Это не первый кризисный эпизод в истории российского рынка труда. Общий уровень безработицы не то что вырос, наоборот, снизился с 4,1% до 3,9%. Это исторический рекорд. Показатель регистрируемой безработицы за эти месяцы не изменился – менее 1%.

При этом эксперты отмечают: несмотря на то, что с 24 февраля количество вакансий действительно снизилось, выбор профессий все равно есть. В другие кризисные периоды, подчеркивает Бузунова, было сложнее.

- За последний месяц количество вакансий в Москве и Петербурге начало сильно расти, - подчеркивает Мария. - Рынок труда в целом стабилен. Говорить здесь стоит больше о зарплатах.

А они, к сожалению, у многих сейчас падают. Иначе невозможно сохранить рабочие места.

- Если работник начинает обходиться вам дешевле, то и стимул избавляться от него уменьшается, - объясняет Капелюшников. - Вторая причина, которая говорит о снижении заработной платы - перевод сотрудников на различные режимы неполного рабочего времени. Вот когда мы уже смотрим на эти показатели, то идиллическая картина несколько тускнеет. В апреле реальная заработная плата по стране упала на 8%. Это и без того сильное снижение, но к концу года она может достичь и 10%. Осенью может начаться сильный провал, так как закончатся запасы, накопленные до кризисных событий. Однако, успокою: самые шоковые месяцы позади. В сентябре будет уже полгода работы в новых условиях и можно ожидать адаптации многих компаний. По ожиданиям, к концу года ВВП России может упасть примерно на 10%, но это не нужно ждать массовой безработицы.