Как похудели Буланова, Стоянов и Ивлеева. Рецепты звездной стройности

До популярности Ивлеева была на 10 килограммов тяжелее. Фото: соцсети

К кому из звезд не зайти на страницу в соцсетях, все они такие безупречные, стройные, красивые. То ли это фильтры и фотошоп, то ли правда российские знаменитости так хорошо за собой следят. Но часто, чтобы добиться идеальной фигуры, представители шоу-бизнеса изнуряют себя диетами и тренировками. А у кого-то свои методы похудения… Какие именно - читайте дальше.

ИЗ ФИТОНЯШКИ - В АЛК…?

Сложно представить, что Настя Ивлеева когда-то была пухленькой. Глядя на откровенные фотографии стройной блондинки, кажется, что с такой фигурой можно было только родиться. Но телеведущая и правда в молодости была больше на десять килограммов. Привести себя в форму помогло… правильно питание и тренировки. Ивлеева ходила в зал и качала ягодицы. Именно такой ее и узнали поклонники. Фитоняшка еще пять лет назад активно снимала, как тягает железо в зале, а по вечерам ест куриную грудку.

С лишними килограммами будущая звезда (слева на фото) чувствовала некомфортно. Фото: соцсети

Но после того, как блогерша вышла замуж за рэпера Элджея, от спортивного тела не осталось и следа. При этом блондинка оставалась стройной. Поклонники все время спрашивали, куда подевалась грудь телеведущей и как она смогла так сильно похудеть.

- Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить, - откровенничает блогер. - Причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем.

Конечно же сейчас Ивлеева не держит себя в таких ежовых рукавицах. Позволяет себе чипсы, алкоголь. У Ивлеевой даже был марафон по похудению. В основу входило занятие спортом, правильное питание, а также «винишко». В Интернете Ивлееву осудили за пропаганду спиртного.

Сейчас блогерша в идеальной для себя форме. Фото: соцсети

БУЛАНОВА НА ТАЙСКИХ ТАБЛЕТКАХ

Вечно молодая исполнительница хита «Не плачь» и «Ясный мой свет» Татьяна Буланова всегда под пристальным вниманием прессы. СМИ бесконечно обсуждает ее личную жизнь, бывших возлюбленных и развод. Другая тема для бурных споров – фигура певицы. Петербурженка не скрывает, что она вечнохудеющая. Однажды ради стройного тела, пришлось даже пойти на риски для здоровья.

- В 2015 году были модными тайские таблетки для похудения. Я их принимала и была в восторге от результата. Съедаешь волшебную пилюлю – голода нет, слабости нет, а вес уходит. Результат увидела уже через месяц. Я тогда скинула 10 килограммов почти и стала весить 49 килограммов. Но чуть не подорвала здоровье этой химией, поэтому категорически не советую. Как только я перестала их пить, вес вскоре вернулся, - рассказала Татьяна Буланова «КП-Петербург».

Татьяна Буланова за свою карьеру то поправлялась, то худела. Фото: соцсети

После того, как буквально месяц назад 53-летнююю артистку заподозрили в беременности, звезда 90-х снова на диете.

- Мне не помогают никакие диеты, никакой спорт. Я могу только похудеть, если буду считать калории. Поэтому сейчас пришлось закрыть рот на замок, - добавила артистка.

Татьяна Буланова частый гость в подобных подборках о похудевших звездах. Знаменитость признается, чтобы сохранять фигуру, приходится постоянно сидеть на диетах.

- Обычно я слежу за фигурой, считаю калории. А за последние месяцы перестала себя контролировать, вот и набрала. Сейчас я в процессе похудения, пришлось закрыть рот на замок, - сказала певица.

Недавно певицу заподозрили в беременности из-за неудачного фасона платья. Фото: соцсети

ТАЮРСКАЯ ДОВЕЛА СЕБЯ ДО РПП ДИЕТОЙ НА СУПАХ

Это сейчас солистка петербургской группы Little big Софья Таюрская стройная и сексапильная. Свою фигуру девушка не стесняется показывать обнаженной как в своих соцсетях, так и в музыкальных клипах. Но так было не всегда. В юности певица имела округлые бедра, наливные щечки и пышный бюст, чего даже стеснялась. А чтобы скинуть лишние килограммы, певица морила себя голодом. Софья Таюрская рассказывает в своих соцсетях, что когда увидела на весах 70 кило, начала действовать. Перепробовав разные популярные диеты, она остановилась на той, где нужно питаться одними супами. В итоге ей удалось похудеть до 48 килограммов. И тут началась новая беда под названием пищевое расстройство. Шутки со здоровьем Таюрская бросила и пошла в спортзал, а также начала правильно питаться. Лишние сантиметры ушли спустя полгода.

Таюрская изнуряла себя диетами, чтобы носить одежду меньшего размера. Фото: соцсети

- Сейчас ем все, спорта почти нет, а главное — нет никакой зависимости от еды. Но я прекрасно понимаю, что и сколько я ем, как это будет отражаться на фигуре, - признается Таюрская.

Но солистка Little big все-таки мечтает похудеть до 48 килограммов, но уже не с помощью быстрых диет.

Откровенные фотосессии для Таюрской теперь обычное дело. Фото: соцсети

ПОХУДЕЛ РАДИ ШОУ

Привести себя в форму и избавиться от лишнего груза мечтают не только женщины-знаменитости, но и мужчины. Вот один из ярких примеров – Юрий Стоянов. Звезда юмористической программы «Городок» признался «КП в Петербурге», что скинул аж 22 килограмма. И это без изнуряющих диет.

Юрий Стоянов сосредоточился на физических упражнениях, ведь за плечами у него спортивная карьера - мало кто знает, но Стоянов мастер спорта по фехтованию. Для похудения актеру понадобились кардиотренажеры и плавание.

Юрий Стоянов готов худеть ради новых ролей. Фото: соцсети

- Для своего нового шоу «100янов» я похудел на 22 килограмма. Но это было несложно — я же бывший спортсмен. Никакие «звездные» диеты не понадобились. Только спорт и самоограничение, - признался актер.

Сейчас юморист снова набрал. Но в свои 64 года выглядит прекрасно.

Кстати, со своим другом и коллегой по передаче «Городок» Ильей Олейниковым он носил один и тот же размер одежды. Пусть в это сложно поверить, но артисты использовали специальный фокус для зрительного восприятия: Стоянов всегда казался пухлым и низким, а Олейников - стройным и высоким.