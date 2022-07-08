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Происшествия8 июля 2022 4:42

13-летний подросток погиб от удара током в Доме культуры в Ленобласти

Трагедия произошла в поселке Важины Подпорожского района
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мальчика убило током, когда он дотронулся до металлической лестницы. Фото: Прокуратура ЛО

Мальчика убило током, когда он дотронулся до металлической лестницы. Фото: Прокуратура ЛО

13-летний подросток погиб в Доме культуры поселка Важины в Ленобласти. Тело мальчика с признаками поражения электрическим током было найдено 7 июля. Прокуратура Подпорожского района взяла расследование дела на контроль.

- 7 июля 2022 года в дежурную часть полиции поступила телефонограмма об обнаружении в здании Важинского Дома культуры трупа несовершеннолетнего. В ходе осмотра места происшествия на теле обнаружены признаки электротравмы, - сообщает пресс-служба Прокуратуры.

По предварительной информации, мальчика могло ударить током, когда он поднимался по металлической лестнице в радиорубку.

Сейчас обстоятельства смерти ребенка выясняют полиция и следователи СК России. Ход расследования контролирует прокуратура.

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