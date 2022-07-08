Эксперты рассказали, в каком районе Петербурга проще всего найти работу

Рынок труда растет, но в каждом районе по-своему. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты рынка труда составили рейтинг районов Петербурга, в которых легче всего, по идее, найти работу. За основу было взято количество новых опубликованных вакансий. Чем их больше, тем шире выбор у соискателя.

- С начала лета петербургские работодатели разместили более 135 000 новых вакансий. Это на 32% больше, чем весной этого же года. При этом в части районов работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

К числу «богатых» на новые рабочие места относятся: Московский район (15% новых вакансий), Приморский (14%) и Невский (10%).

Далее по убыванию идут: Курортный, Выборгский, Петроградский. Центральный, Красногвардейский, Калининский, Кировский, Василеостровский, Фрунзенский, Пушкинскй, Красносельский, Адмиралтейский.

В тройку аутсайдеров вошли Петродворцовый и Колпинский районы (по 1% от общего числа новых вакансий в городе за лето), а также Кронштадт – 0,90%.

При этом в челом рынок труда растет, новых рабочих мест становится больше. Так, в мае 2022 года в Петербурге отмечен рекордно низкий уровень безработицы.

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