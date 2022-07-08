1,5 тысячи рогов, 120 лап хищников, струю бобра и части диких животных изъяли на таможне в Петербурге

Огромную партию контрабандных частей животных задержали на таможне в Пулково. Фото: СЗТУ

Сотрудники Пулковской таможни Петербурга пресекли попытку крупной контрабанды. При проверке груза косметики они нашли в коробках огромную партию частей диких животных. В том числе рогов, лап и так далее. Все это должно было уехать во Вьетнам через Дубай.

- В партии «шампуней, зубных паст и средств личной гигиены» инспекторы нашли 1426 рогов парнокопытных, 120 лап хищников, струю бобра и другие части диких животных. Эти товары относятся к особо ценным и охраняются Конвенцией СИТЕС, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Лапы животных пытались вывезти во Вьетнам через Дубай. Фото: ФТС РФ

Кроме рогов и лап таможенники изъяли пять тонн незадекларированных товаров, в том числе 158 ювелирных изделий, элитный алкоголь, табачную продукцию, а также детские смеси, одежду, обувь, часы, запчасти для автомобилей. И даже косметику, изначально указанную в документах. Общий вест контрабанды составил пять тонн.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по двум статьям, в том числе за контрабанду особо ценных диких животных, а также привлечения владельцев груза к административной ответственности.

Большая часть товара отправлена на экспертизу.

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