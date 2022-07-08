Гидрометцентр изменил прогноз погоды на выходные в Петербурге

Приятной погоды на выходных! Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский гидрометцентр изменил свой собственный прогноз погоды на выходные. Еще с утра в пятницу ничего не предвещало беды – синоптики обещали лишь приятное тепло и небольшие дожди. Но теперь, внезапно, речь зашла про ливни и грозы. Да еще с сильным ветром. МЧС уже выпустило соответствующее предупреждение.

- 9 июля ночью будет без существенных осадков. Днем, во второй половине, кратковременные дожди. Местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночь. +14…+16, днем +23…+25 градусов, - сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Эта дневная температура на два градуса выше, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, что по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на выходных ожидалась спокойная погода, без особого холода или жары. Впрочем, разброс температур в прогнозе был как раз от 20 до 25 градусов. С этим – попадание. А вот ливней еще вчера не предполагалось. Однако традиционная примета «пришли выходные, погода испортилась», сработала и в этот раз.

На воскресенье погода пока остается прежней – до + 24 градусов и кратковременные дожди. Впрочем, еще не вечер. Более точный прогноз на второй день уик-энда появится завтра. А самый точный - в понедельник. Но это уже шутка.

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