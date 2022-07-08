Tele2 составила рейтинг пляжей Петербурга и области по объему скачанного трафика. Фото: freepik.com.

Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе технологии big data проанализировал активность абонентов на пляжах Петербурга и Ленинградской области в июне 2022 года. Лидером по объему скачанного трафика стал Дубровский пляж в Курортном районе. По сравнению с прошлым годом интернет-активность отдыхающих здесь выросла на 29%.

Tele2 изучила активность клиентов на водоемах Ленинградской области и побережье Финского залива в июне 2022 года. Эксперты оценили объем интернет-трафика в сети оператора в 18 локациях. В список вошли пляжи Дубковский, Комарово и Дюны на побережье Финского залива, озера Вуокса, Раздолинское, Нестеровское, Колтушское, Отрадное, Семиозерье, Лемболовское, Коркинское, Светлое, Павловское, Курголовское, Большое Симагинское, Долгое, а также карьер в Новинке.

Рейтинг самых популярных мест отдыха по объему скачанных данных возглавили следующие территории:

- Дубровский пляж в Курортном районе;

- озеро Вуокса;

- Раздолинское озеро;

- Нестеровское озеро;

- Колтушское озеро.

При этом в топ-5 точек зафиксирован рост потребления интернета в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокий прирост активности клиентов отмечен на Раздолинском озере – пользователи скачали здесь на 36% больше трафика. Озеро находится в Приозерском районе, где расположены туристические базы и санатории. На излюбленном виндсерферами берегу Финского залива прирост трафика составил 29%. В целом на пляжах области за месяц абоненты оператора использовали более 200 Тб трафика.

Также выяснилось, что в 2022 году петербуржцы стали реже звонить во время загородного отдыха. Единственным местом, где число звонков увеличилось в сравнении с июнем 2021 года, стало Колтушское озеро. Этот небольшой водоем примечателен своей близостью к городу и обустроенной инфраструктурой.

Tele2 несколько лет активно модернизирует сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Новые базовые станции строят в районах крупных жилых кварталов и в сельской местности. Только за 2021 год компания увеличила число емкостных базовых станций с поддержкой 4G на 30%, таким образом, обеспечив запас прочности инфраструктуры связи в регионе.