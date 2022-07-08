Петербургское метро на один день стало залом для свадебных фотосессий

Чествовать молодоженов комтранс теперь будет каждый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 июля в петербургской подземке были замечены особенно нарядные пассажиры – новоиспеченные семейные пары. В этом году городской транспорт впервые чествовал молодоженов в праздник Дня семьи, любви и верности. Как отметили в комтрансе, традиция теперь приживется в городе надолго. Станция «Пушкинская» стала фотоплощадкой сразу для двух пар, секрет отбора был прост – молодожены шустро подали заявку на транспортную акцию и прошли. «КП» расспросила невест об их историях любви и свадьбах.

Подземка для Натальи и Сергея - значимое место. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наталья и Сергей Малявко в этот день замкнули «круг почета» – именно на «Пушкинской» полтора года назад они встретились на первом свидании. И вот теперь на той же станции, у скульптуры поэта, они делают памятные фотографии: она – в пышном свадебном платье и с букетом, он – в смокинге и галстуке. Мало того, что подземка стала для пары значимым местом, так еще и сама Наталья работает в метро. Девушка трудится техником в службе информационных технологий. Еще чуть-чуть, и предложение руки и сердца тоже бы родилось в метро, но до вестибюля «Площади Восстания» Сергей и Наталья все же не дошли. Заветное «Да!» мужчина услышал от любимой на улице.

Первое свидание Натальи и Сергея было назначено именно на "Пушкинской". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К самому празднику Дня семьи, любви и верности у Натальи пока не появилось особое отношение – заявление молодые подавали, когда праздник еще не был официальным. Так что 8 июля для пары будет поводом с размахом отметить очередной прожитый вместе год.

– Любовь – это уважение и взаимопонимание. Нужно выбирать того человека, которого ты по-настоящему любишь. Так любовь и останется между вами на всю жизнь. Бабушка и мама говорили: «главное – терпение, остальное приложится», я с этим только частично согласна, – смеется Наталья.

После такого памятного события Глеб и Александра наверняка будут улыбаться, спускаясь в метро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот вторая пара, Глеб и Александра Луценко предпочли метрополитен богато украшенным площадкам просто потому, что не любят пафос и любят саму подземку. Стук вагонов, эскалаторы и вестибюли для них – повседневная часть жизни. И даже на церемонию росписи молодожены пришли в кедах.

– Нас очень приятно и тепло встретили и сотрудники метро, и пассажиры, как будто мы свой праздник с городом разделили. Свадьбу будем отмечать в тесной компании: поплаваем на кораблике и погуляем по городу, – поделилась планами на радостный день Александра.

Глеб и Александра сошлись в интересах - оба любят подземку и необычные интерьеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со своим мужем-математиком девушка, работающая врачом-психиатром, познакомилась год назад в англиканской католической церкви – смело подошла и предложила дружить, взяв номер телефона. Глебу хватило года, чтобы понять, что Александра его судьба. И предложение он сделал спонтанно, совсем не подготовившись – в автобусе. Так что транспортная тема ненавязчиво и забавно вплелась в жизнь молодоженов.

Теперь метро для них будет постоянным поводом улыбнуться во время поездки, а 8 июля станет еще и важной семейной годовщиной.

– Хочется больше узнать о празднике и его ценностях. Конечно, мы будем его отмечать, это теперь наш день. Но и насчет какой-нибудь традиции для Дня семьи, любви и верности подумаем. Любить – это быть внимательнее к окружающим, менять смысл жизни и верить в то, что мир для нас подготовил все самое лучшее, – заключила Александра.