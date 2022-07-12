Пять городских автостоянок в Петербурге закроют за ненадобностью

Автомобилистам придется подыскивать другие варианты – альтернативы закрытым площадкам в тех же районах не появятся. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 августа в Петербурге закроются пять городских и одна перехватывающая автостоянка. Об этом на днях сообщили в комитете по транспорту. «Комсомолка» выяснила, почему петербуржцы лишатся автомобильных площадок.

Как «КП» уточнили в пресс-службе комтранса, городские автостоянки оказались не очень нужными местным жителям. Площадки не пользовались особой популярностью и по большей части пустовали. А вот перехватывающую стоянку на Синопской закроют по более уважительной причине – на участке рядом с ней (примерно у дома №36) готовятся к работам по восстановлению Храма благоверных князей Бориса и Глеба.

Оставшиеся от городских стоянок площадки не забросят, а пустят в дело.

– Планируется, что земельные участки на Витебском проспекте и на Переведенской улице будут переданы в бессрочное пользование СПб ГКУ «Организатор перевозок» для обустройства отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта. Данный случай – показатель качественных взаимоувязанных решений в рамках реализации транспортной реформы: вместо автостоянки с низкой заполняемостью появятся востребованные объекты транспортной инфраструктуры, – рассказали в комитете.

Автомобилистам, которые все же пользовались этими стоянками, придется подыскивать другие варианты – рассчитывать на появление альтернатив в тех же районах не придется. Перечень других доступных стоянок и перехватывающих парковок есть на сайте «Городского центра управления парковками» в разделах с интерактивными картами на главной странице.

КОНКРЕТНО

КАКИЕ СТОЯНКИ ЗАКРОЮТ

- на проспекте Маршала Жукова (южнее дома 5А по Кронштадтской улице);

- на Толмачевской улице (севернее дома 7В по Стартовой улице);

- на Витебском проспекте (недалеко от пересечения со Звездной улицей);

- на Переведенской улице в Шушарах;

- на проспекте Народного ополчения напротив дома 179;

- на Синопской набережной у дома 30.