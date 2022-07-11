«Гулял по деревне с оружием»: Что известно о снайпере, убивавшем отдыхающих на озерах в Ленобласти

Друзья не верят в причастность Михаила к произошедшему ФОТО: соцсети

Фильм «Ворошиловский стрелок» воплотился в жизнь во Всеволожском районе Ленинградской области. Только вот мотивом снайпера стала не месть, а навязчивая идея улучшить общество - избавить его от наркоманов. Но это стало ясно лишь на допросах, а ранее неизвестный стрелок две недели держал в страхе отдыхающих, ведь кровавые расправы происходили на местных пляжах. «КП-Петербург» рассказывает, что известно о стрелке.

РАЗГУЛИВАЛ С ВИНТОВКОЙ

Первой жертвой «маньяка» стал 33-летний мужчина, который во время отдыха с друзьями 3 июня замертво упал из-за пронзившей его пули. Стал он жертвой шальной пули случайного охотника или давнего врага, тогда было непонятно. Единственное описание стрелка гласило, что это мужчина в камуфляже. Но все поняли, что дело не такое уж простое, когда уже в следующие выходные, 9 июля, пуля попала в еще одного случайного отдыхающего на пляже Лемболовское. Спасти пострадавшего удалось, но стало ясно, что это дело рук одного и того же «снайпера».

По словам жителей деревни, мужчину не раз видели с оружием ФОТО: соцсети

На следующий день полиция пришла к 27-летнему Михаилу из Петербурга - он стал главным подозреваемым. Почему так? Недалеко от места происшествия, в деревне Лесколово, у него живет брат, к которому тот часто приезжает на выходные, плюс привычка молодого человека разгуливать по деревне... с винтовкой.

- Часто ходит с оружием гулять. Но при этом он же стоит на психиатрическом учете, очень удобно все на это свалить. Дай бог, если он, но странно все это очень. Как только собрался народ скооперироваться и искать самостоятельно, его тут же и нашли, - говорят местные жители.

Их таинственный стрелок не на шутку напугал. Одни перестали отпускать детей гулять далеко от дома, другие - на время отказались от отдыха на пляже. Теперь район выдохнул, но сомнения остались. Не верят в причастность Михаила и близкие друзья.

Друзья уверяют, что совершить подобное Михаил не мог ФОТО: соцсети

- Миша очень общительный, веселый и эмоциональный человек. Я не стал бы его обвинять без веских доказательств. Я знаю его достаточно, чтобы утверждать, что он не стал бы стрелять по людям. Максимум - по банкам, установленным на заднем дворе дома, - рассказал «КП-Петербург» друг подозреваемого Максим.

ФАНАТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

О многом говорит страница Михаила в соцсетях. Если начать ее изучение с конца, то можно заметить, как из фаната творчества Высоцкого мужчина постепенно превращался в фаната компьютерных игр. Также фотографии с гитарой заменяют фото с оружием. Но ничего странного в последних постах Михаила друзья не видят.

- Добрый он человек. Что касается отношения к наркоманам, то сам он не употреблял. Теплых чувств к ним он не питал, но чтобы ненавидеть... Такого не было, - уверяют друзья.

Мужчину задержали 10 июня ФОТО: соцсети

Родные комментировать задержание Михаила отказались. Друзья же теперь гадают, что толкнуло мужчину открыть «охоту».

- Если только вступил в какую-нибудь секту, где ему мозги промыли, - говорит один из знакомых парня.

Верят близкие или нет, но у полиции на этот счет свое мнение.

- По предварительной информации, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе злополучных озер. Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Тем временем, СКР уже возбудил уголовное дело по статья убийство и покушение на убийство. Следователи попросят суд арестовать задержанного.

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