Планы ФосАгро: заботиться о людях, наращивать производство и обеспечивать мир удобрениями

Фото: пресс-служба Волховского филиала АО «Апатит».

Волховский алюминиевый завод имеет на своем веку немало славных страниц истории. Сегодня его преемник, Волховский филиал АО «Апатит», входящий в Группу ФосАгро, продолжает заводские традиции, не только реализуя производственную программу, но и развивая социальные проекты. Активная во всех направлениях политика компании невозможна без прочного фундамента – ветеранов производства, которые всегда находятся в центре внимания и заботы ФосАгро. Трудом и преданностью ветерановзавод пережил суровые 90-е годы, выстоял в 2000-е. А сегодня активно продолжает свое развитие.

Ветеранский коллектив по численности немного уступает штату завода и насчитывает 1257 человек. Это бывшие работники алюминиевого завода и химического предприятия – компания взяла под свое крыло всех заводских пенсионеров. Каждый из участников многочисленной ветеранской организации «ФосАгро-Волхов» получает гарантии и льготы, предусмотренные коллективным договором ВФ АО «Апатит».

Но и это еще не все. Во время недавнего визита в Волховский комплекс генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаила Рыбникова, ветеранская организация получила подарочный сертификат на 500 тысяч рублей.

– Мы – единое целое с предприятием! – заявила председатель совета ветеранов «ФосАгро-Волхов» Галина Смирнова. - Наши ветераны кроме выплат по колдоговору имеют возможность отдыхать в санаториях, профилактории. С этого года для нас открыта база отдыха «Сосновка» в Вологодской области. Мы находимся под постоянным вниманием и заботой предприятия, но сертификат стал сюрпризом. Средства будут направлены на нужды ветеранской организации. Такой подарок еще раз доказывает, как компания нас ценит.

Однако слова благодарности ждали в этот день не только ветеранскую организацию. Михаил Рыбников осмотрел все производственные цеха и объекты, возводимые в рамках инвестиционной программы –утилизационную ТЭЦ, производство серной кислоты и минеральных удобрений. Подводя итоги работы компании за первое полугодие, генеральный директор отметил высокие показатели коллектива Волховского филиала АО «Апатит». Волховскому комплексу удалось освоить проектные мощности и выйти на полные объемы производства. Отдельно Михаил Рыбников отметил отличную работу сернокислотчиков. Благодаря их труду значительно снижена доля привозной серной кислоты. Качественные изменения произошли и при переработке апатитового концентрата, существенно повышена эффективность его переработки в ходе технологического процесса.

– Мы закончили пятилетний инвестиционный цикл, справились и в полном объеме ввели в строй все запланированные объекты. Волховский комплекс ФосАгро выполняет свою задачу на «отлично». Производство работает выше всяких похвал: показатели инвестиционного плана перевыполняются, и каждый месяц мы видим новые рекорды по выпуску аммофоса, – сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

На рабочем совещании руководством компании и Волховского филиала обсуждались вопросы по дальнейшему улучшению работы, наращиванию объемов выпуска продукции и планы на второе полугодие.

Генеральный директор ФосАгро также отметил, что сегодня вопрос продовольственной безопасности страны и мира приобрел особую остроту. Увеличивается объем удобрений, поставляемых компанией на внутренний рынок. В связи с этим компания продолжает развивать собственные региональные базы и расширяет спектр услуг, оказываемых аграриям. Решать стоящие задачи помогает эффективное взаимодействие и с органами государственной власти, и с министерством сельского хозяйства.

Говорили и о социальной ответственности, которую компания несет перед сотрудниками предприятия – жителями города. Руководство не раз обозначало, что производственная сфера неразрывно связана с социальной.

– Компания не только сохраняет все взятые на себя обязательства, но и расширяет спектр социальной и благотворительной деятельности. Мы стремимся создать в городах присутствия комфортную среду не только для работы, но и для жизни. В ФосАгро должны работать лучшие кадры, поэтому мы занимаемся жилищной программой и развитием социальной инфраструктуры. Компания вкладывает душу в благоустройство Волхова, поэтому он хорошеет с каждым годом, – подчеркнул Михаил Рыбников.