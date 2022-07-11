Сдан в эксплуатацию второй корпус жилого комплекса Familia. Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) в конце июня получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса Familia, расположенного на Петровском острове.

Вторая очередь состоит из восьмиэтажного дома, в котором находятся 48 квартир общей площадью 9,3 тысячи кв. м. Украшением корпуса является просторная входная группа с парадной лестницей, вторым светом и потолком высотой 6,7 метров. Здесь будут обустроены зона ожидания и лобби-бар. Входную группу украсит антикварный рояль марки C. M. Schröder, ранее принадлежавший членам императорской фамилии.

Во втором корпусе преобладают просторные трехкомнатные лоты, количество квартир на этаже – от 2 до 4. У жителей дома будет доступ в двухуровневый подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте. Во дворе расположена зона для отдыха. В продаже осталось несколькотрехкомнатных лотов и одна однокомнатная квартира.

Familia — жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове, состоящий из трех восьмиэтажных домов. В состав проекта входит детский сад на 100 мест, а также двухуровневый встроенно-пристроенный паркинг. На первых этажах расположены коммерческие помещения, а внутренний двор благоустроен и озеленен по дизайнерскому проекту. Среди квартир комплекса есть уникальные лоты с террасами, окнами в санузлах, мастер-спальнями и гардеробными. Первая очередь проекта была сдана в эксплуатацию в IVквартале 2021 года.