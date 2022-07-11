В Петербурге выстраивают инновационную систему борьбы с онкологическими заболеваниями

К 2025 году на ранних этапах будут выявлять 57 процентов злокачественных опухолей. Фото: Олег Укладов

Онкологические заболевания в различных формах и проявлениях неизменно входят в пятерку основных причин смертности населения по всему миру. Россию эта напасть, увы, тоже не обошла стороной: согласно докладу Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена в одном только 2021 году в стране было зарегистрировано 580 415 случаев первичного диагностирования злокачественных опухолей.

Борьба с онкологическими заболеваниями ведется активная, но в Петербурге она несколько лет назад обрела уникальные черты, ведь в Северной столице с мая 2019 года реализуется одноименный региональный проект, главная цель которого - довести показатели заболеваемости среди жителей города до минимально возможных.

УСПЕТЬ ЗА 15 МИНУТ

Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» реализуется в Санкт-Петербурге с 2019 года. Рассчитана она, как и большинство иных проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан, на пять лет: предполагается, что к 31 декабря 2024 года ситуация со злокачественными опухолями в Северной столице существенно улучшится, а по ряду факторов изменится кардинально.

Современное оборудование разглядит в теле человека мельчайшие новообразования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из ключевых показателей проекта - максимально возможное снижение смертности среди населения от различных видов рака. Добиться этого Смольный планирует при помощи усовершенствования существующих систем диагностики и внедрения новых: предполагается, что в 2024 году на ранних этапах развития, допускающих не только оперативное, но и успешное консервативное лечение, будут выявлять 57 процентов злокачественных опухолей. Для сравнения: в 2019-м этот показатель составлял 55 процентов, а в текущем 2022-м вырос уже до 55,7 процента.

- В 2020 году в Научно-медицинском исследовательском центре имени Петрова была внедрена уникальная для России система диагностики рака молочной железы, - сообщают в Министерстве здравоохранения России. - Это так называемая молекулярная визуализация - методика, при помощи которой можно без труда обнаружить очень мелкие, размером до четырех-пяти миллиметров новообразования даже у женщин с хорошо развитой железистой тканью.

К слову, как уточняют в Минздраве, такой особенностью обладает порядка сорока процентов современных женщин. При этом хорошо развитая железистая ткань, как правило, сильно затрудняет диагностирование рака на ранних студиях: зачастую при традиционной маммографии опухоли и узелки просто-напросто не удается выявить и пациентке ошибочно выносится вердикт о полном здоровье. Молекулярная визуализация позволяет не допускать таких ошибок. Кроме того, она совершенно безвредна для организма за счет использования не лучевого, а цифрового детектора и занимает всего пятнадцать - двадцать минут.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ОТДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Вторая приоритетная задача, решаемая в рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, - ускорение и упрощение процесса диагностики, сокращение времени между возникновением подозрения на злокачественную опухоль и постановкой диагноза. Прежде окончательному диагнозу предшествовал серьезный временной лаг, потому что потенциальные онкологические больные существовали в общем потоке: дожидались назначенного лечащим врачом сеанса компьютерной томографии в общей очереди вместе с больными других профилей - эндокринологического, офтальмологического, ревматологического. Но в случае со злокачественной опухолью любое промедление может быть фатальным.

Чтобы сделать систему более эффективной и человечной, в 2019 году начали повсеместно внедрять так называемые ЦАОПы - центры амбулаторной онкологической помощи. Первый ЦАОП открылся в октябре 2019 года в Выборгском районе Северной столицы на улице Сикейроса. Сейчас, спустя всего три года, в Петербурге действует уже пятнадцать подобных центров, которые полностью охватывают все районы.

- К нам попадают с подозрением на онкозаболевание от участкового, хирурга и других врачей поликлиники. Наша задача - подтвердить или опровергнуть диагноз, - рассказывал на открытии первого ЦАОПа главный врач Городского консультативно-диагностического центра № 1, на базе которого он открылся, Евгений Попов. - Если диагноз подтверждается, нужно подготовить человека к специализированному лечению - операции, химиотерапии или облучению. После лечения мы берем пациента на динамическое наблюдение. По отдельным направлениям проводим реабилитацию.

В вопросе онкологии любое промедление может стать фатальным, а потому в диагностические кабинеты пациенты с подозрением на онкологию проходят без очереди. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГКДЦ № 1 позволило решить еще одну важную задачу. Спустя несколько месяцев ЦАОП пополнился дневным стационаром, где проводят химиотерапию. До этого специфическая и сложная процедура выполнялась лишь в пяти городских стационарах и федеральных медицинских учреждениях со всеми вытекающими проблемами и неудобствами - очередями, нехваткой медикаментов.

В этом году начинание конкретного ЦАОП получило дальнейшее развитие. Как заявил главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев, в городе развернута сеть ЦАОПов, специализирующихся прицельно на онкогематологических заболеваниях - тех, что поражают кроветворную систему человека.

Еще в 2021 году в городе размещалось два таких центра - в больницах № 15 и 31. До конца 2022 года список пополнится центром в Александровской больнице. По словам Гладышева, вопрос создания специализированных онкогематологических ЦАОПов принципиальный, поскольку до этого больные с лимфомами и гаммапатиями вынужденно курсировали между онкологами и гематологами.

Новый порядок оказания медицинской помощи позволит полностью исключить это разделение обязанностей и вверить людей профильным специалистам, обеспечив более четкую и эффективную маршрутизацию.

КСТАТИ

Мишень для гамма-скальпеля

В профильных больницах и медицинских центрах Петербурга постоянно внедряют современные средства и способы борьбы со злокачественными опухолями. Яркий тому пример - радиохирургия, при которой возможно работать с глубоко расположенными опухолями без прямого оперативного вмешательства.

Радиохирургия относится к неинвазивным методам лечения - высокая доза облучения подводится непосредственно к опухоли, размеры которой при этом могут не превышать трех с половиной сантиметров. Операции с использованием методик радиохирургии проводят, например, в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.

Еще одно новшество - создание вертикально-интегрированной медицинской информационной системы. Она заработала в Северной столице в конце 2021 года. По сути, это универсальная методика цифрового контроля над каждым из онкологических пациентов, которая позволяет врачу отслеживать все, что с ним происходит, - от момента подозрения на болезнь до постановки окончательного диагноза, лечения и реабилитации.

КОНКРЕТНО

Цели программы по борьбе с онкологией в Петербурге

- Снижение смертности от онкологических заболеваний.

- Увеличение доли злокачественных опухолей, выявляемых на ранних стадиях, до 57 процентов от общего количества онкологических диагнозов.

- Снижение одногодичной летальности (явления, при котором пациент с впервые диагностированным онкологическим заболеванием умирает в течение первого года после постановки диагноза) до 17,3 процента.

- Оснащение медицинских организаций современной аппаратурой и повышение доступности использования инновационных методик лечения, в том числе лекарственной противоопухолевой терапии.

- Увеличение доли случаев выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

- Увеличение доли больных злокачественными новообразованиями, стоящих на учете пять и более лет, до 56,6 процента.

Отдельное направление работы — лечение малышей с раком, для которых стараются создать самые комфортные условия. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В лидеры не входим

Несмотря на неидеальную экологическую обстановку и большой процент людей пожилого возраста, нельзя сказать, что проблема онкологических заболеваний в Петербурге стоит острее, чем в других субъектах России. Так, в 2018 году город на Неве не вошел даже в пятерку самых больных регионов, а первое место и вовсе заняла Курская область. Исследование проводили специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.

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