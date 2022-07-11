На смену бумаге в поликлиники пришла «цифра»

Почти все учреждения подключили к Единой информационной системе здравоохранения, а значит, лечить будут быстрее и эффективнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будущее уже наступило. Развивается искусственный интеллект, нейросети по степени «таланта» и убедительности почти догнали поэтов и художников. Даже бытовая техника «умнеет» не по дням, а по часам!

Инновации вовсю царят и в здравоохранении. Новые технологии активно встраиваются в работу больниц и поликлиник. Рассказываем, зачем это нужно.

УЖЕ НЕ ФАНТАСТИКА

«Цифровой контур здравоохранения» - масштабный региональный проект, который реализуется в Петербурге с 2019 года и является частью национального проекта «Здравоохранение».

«В рамках проекта медицинские организации Санкт-Петербурга подключаются к защищенной сети передачи данных и оснащаются автоматизированными рабочими местами, - говорится в паспорте проекта на сайте городского Комитета по здравоохранению. - Это обеспечит информационное взаимодействие между медицинского организациями и ведомствами с медико-социальной экспертизой, фондом социального страхования и другими».

Какова вероятность, что большинство новаций так и останутся научно-медицинской фантастикой? Небольшая. Работа над «цифровым контуром» идет уже пятый год подряд. За это время специалисты, отвечающие за внедрение системы, добились целого ряда успехов.

- К концу 2020 года в медицинских организациях Санкт-Петербурга было 31 684 автоматизированных рабочих места, - отмечают в Комитете по здравоохранению. - При этом чуть менее 7,5 из них появилось непосредственно в 2020 году. Также 98 процентов медицинских организаций подключили к защищенной платформе распределения информации и обмена данными - Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

НЕ КАРТОЧКА, А БАЗА ДАННЫХ

Комфортен современный формат и докторам, ведь куда проще нажать несколько клавиш на клавиатуре, нежели водить ручкой по бланкам. С полноценным запуском «контура» возможности медиков расширятся. По задумке из поликлиник и больниц наконец-то уйдет опостылевший бумажный документооборот.

Кроме того, у специалистов всегда будет возможность в режиме реального времени отслеживать историю болезни пациента. Причем не в толстенных амбулаторных картах, а на экране компьютера в режиме одного окна.

С появлением «контура» пациентам нет нужды просить выписку или справку в регистратуре. Фото: Мария ЛЕНЦ

И самый главный плюс - «цифровой контур» станет мощным инструментом, двигающим здравоохранение вперед. Постоянный доступ к огромному массиву данных позволит легко проводить исследования и собирать статистику. Особенно актуально это в свете появления все новых штаммов вирусов.

- Если брать 2019 год, когда система только начала развиваться, то особое внимание разработчики уделяли организации ведения электронных медицинских карт новорожденных, - объясняют в Комздраве. - Такие карты позволят прослеживать медицинскую информацию пациента практически с его рождения. Можно будет оперативно обмениваться информацией между родильным домом и детской поликлиникой, чтобы на случай чего-то нехорошего в поликлинику смогли оперативно прибыть профильные специалисты.

Специально для этого в 2019 году все родильные дома ориентировали на учет цифровых копий свидетельств о рождении, а также обязали собирать эпикризы и передавать их в единую базу данных. Эта практика существует в городе до сих пор.

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Профосмотр на диване

С появлением «цифрового контура» простым петербуржцам становятся доступны полезные цифровые сервисы. Среди них электронная запись к врачу, электронная выписка рецептов, даже дистанционный осмотр. Подключился к платформе, ввел логин и пароль, прошел обследование, не вставая с дивана, получил больничный и рецепт на лекарства. Удобно.

Уже сейчас использовать «цифровой контур» может любой желающий. Поликлиники, подключенные к нему, передают информацию на портал «Госуслуги». В разделе «Мое здоровье» собраны все выписки и рецепты пациента. Там же можно найти график визитов к врачу.

Не позже конца 2022 года в Петербурге и по всей стране внедрят системы электронных рецептов и автоматизированное управление льготными лекарствами.

КОНКРЕТНО

98 процентов медицинских организаций Петербурга подключены к Единой информационной системе здравоохранения.