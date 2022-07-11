Три кита петербургской медицины: Профилактика, инновации, «бережливость»

Детские медицинские учреждения становятся дружелюбнее к маленьким пациентам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучшая защита от всех болезней - профилактика. Эту истину многие почему-то напрочь забывают, хотя она столь же проста, сколь и правдива: любое заболевание, включая самые серьезные, куда проще вылечить на ранних этапах развития.

В Петербурге вопросы профилактики и ранней диагностики (она же первичная медико-санитарная помощь) поставлены под жесткий контроль и курируются на самом высоком уровне. Рассказываем о последних медицинских достижениях и новинках города на Неве.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ

С 2019 года в Северной столице реализуется масштабный комплексный проект по всестороннему развитию первичной медико-санитарной помощи. Он входит в большой национальный проект «Здравоохранение» и рассчитан на шесть лет, по 31 декабря 2025 года. Целевых показателей у проекта много, причем лежат они не только в плоскости стандартной первичной помощи, но и, например, в сфере экстремальной медицины - проект, помимо прочего, предполагает строительство вертолетных площадок для санитарной авиации.

Профилактические осмотры помогают обнаружить заболевания на ранней стадии и легко их вылечить. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но главная цель - разработка принципиально новой модели организации, оказывающей населению первичную медико-санитарную помощь. Что это за организация такая? Давайте разбираться.

Новая модель организации, оказывающей населению первичную медико-санитарную помощь, подразумевает под собой такую организацию, которая будет ориентироваться на потребности пациента, бережно относиться к его времени, работать с максимальной эффективностью и отдачей за счет грамотного распределения производственных процессов и создавать у людей позитивный образ медицинского сотрудника. Это ожидаемое продолжение проекта «бережливых» поликлиник, затеянного в России в 2016 году и с тех пор не раз демонстрировавшего свою полезность.

- Первичное звено здравоохранения - самая востребованная у жителей часть медицинской службы: ежегодно в поликлиники и амбулатории обращаются десятки и сотни тысяч человек, - констатируют в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Но одной большой перестройкой и формированием позитивного имиджа медработников задачи и цели регионального проекта не исчерпываются.

- В реализации регионального проекта участвуют 87 медицинских организаций, - отмечают в Комздраве. - Его приоритетные задачи - снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год, дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и внедрение инновационных медицинских технологий.

ПОРА БОЛЬШИХ РЕМОНТОВ

С другой стороны, прежде чем строить новое, неплохо было бы отремонтировать старое. Об этом в Смольном тоже не забывают, поэтому усовершенствование первичного медико-санитарного звена - это еще и пора больших ремонтов и модернизаций.

- Общий объем выделяемых средств до 2025 года составит более 21 миллиарда рублей, - объясняют в Комитете по здравоохранению. - Финансовое обеспечение проекта будет осуществляться по схеме «48 на 52»: 48 процентов от необходимой суммы предоставит федеральный бюджет, а 52 процента пойдут из бюджета самого Санкт-Петербурга. Конкретно на 2021 год было заложено 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда поступило от федералов. Средства предназначались на капитальные ремонты в 78 поликлиниках и закупку 1169 единиц медицинского оборудования.

Прежде всего речь идет о новом оборудовании для рентгенографических и УЗИ-исследований, эндоскопической диагностики и отделений функциональной диагностики.

- Кроме того, в 2021 году был закуплен и введен в эксплуатацию 1 компьютерный томограф, 2 аппарата МРТ, 22 маммографа, 55 аппаратов для УЗИ-диагностики, 89 электрокардиографов, - констатируют в Комздраве.

Забота начинается с регистратуры: в поликлиниках следят за безопасностью, а записаться к доктору можно и очно, и онлайн. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается капитальных ремонтов, то лидером стал Приморский район - там отремонтировали 11 поликлиник. На втором месте расположился Пушкинский район (10 поликлиник), на третьем - Невский район (9 поликлиник). По одному объекту здравоохранения отремонтировали в Калининском, Выборгском, Колпинском, Петродворцовом и Кронштадтском районах.

ПОЛИКЛИНИКИ СТАНОВЯТСЯ КОМФОРТНЕЕ

Яркий пример большого ремонта - поликлиники № 91 и 93 в Калининском районе. Работы, затеянные там по программе усовершенствования системы первичной медико-санитарной помощи в Петербурге, завершились совсем недавно, в апреле этого года.

- В городской поликлинике № 91 отремонтировали все три поликлинических отделения, - уточняют в комитете. - Также капитально отремонтированы помещения четвертого этажа и элементы входной группы в здании поликлинического отделения № 50. Выполнены капитальный ремонт помещений и устройство системы очистки воды для бассейна, а также ремонт входной группы в здании детского поликлинического отделения № 27.

Пациентам городской поликлиники № 93 повезло ничуть не меньше. Там отремонтировали сразу два отделения на общую сумму 4,5 миллиона рублей.

- Капитальный ремонт коснулся помещений открытой регистратуры в коридоре третьего этажа и входной группы в здании детского поликлинического отделения № 28, - добавляют в ведомстве. - За счет средств, выделенных в 2021 году в рамках программы, в районе повысится доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи.

ПРОФИЛАКТИКА ВСЕМУ ГОЛОВА

Другой крайне важный аспект - профилактические мероприятия. Здесь до сих пор не придумано ничего лучше старой доброй диспансеризации. Это многоплановое обследование позволяет оценить работу практически всех органов и групп органов человека, понять, что и где барахлит и что с этим делать, пока болячка не перешла в острую или запущенную стадию. Так что если вы до сих пор ни разу не проходили диспансеризацию, дождитесь своей очереди и вперед! Тем более что от пациента требуется лишь желание - обо всем остальном поликлиники уже позаботились.

- В Петербурге в этом году диспансеризацию и плановые осмотры пройдет более трех миллионов горожан, из них более двух миллионов - взрослые, остальные дети, - делятся планами на ближайшее будущее в Комитете по здравоохранению. - Если же говорить в целом, то согласно региональному проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Петербурге плановый показатель на 2022 год составляет 54,3 процента граждан, ежегодно проходящих профилактические медосмотры или диспансеризацию.

Кстати, в предыдущие два года масштабная диспансеризация в Петербурге не проводилась, но на то была объективная причина - эпидемия коронавируса. Собирать в разгар пандемии огромное количество людей в ограниченном пространстве посчитали неразумным. Но сейчас эпидемия схлынула, так что самое время позаботиться о здоровье, тем более что поставить под сомнение эффективность диспансеризации как надежного средства борьбы с заболеваниями на ранних стадиях фактически невозможно: как отмечают в Комздраве, нередки случаи, когда во время профилактических осмотров у горожан находят сахарный диабет и даже злокачественные новообразования.

Современную аппаратуру для амбулаторий покупают ежегодно. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Дистанционная запись - в каждый дом

Несмотря на то что работы в рамках реализации программы по усовершенствованию медико-санитарного звена уже проделано немало, фронт предстоящих работ по-прежнему остается обширным. До 2024 года планируется существенно увеличить количество медицинских организаций нового типа, ведущих прием граждан в соответствии со стратегией «бережливости» и «клиентоориентированности», - их должно стать 124.

Кроме того, в рамках проекта серьезный упор сделают на технологии дистанционного взаимодействия между пациентом и медицинскими специалистами. Нет, на онлайн-осмотры никого переводить не собираются - речь об экономии времени при записи к доктору. В 2024 году 65 процентов всех записей должны будет осуществляться без очного обращения в регистратуру поликлиники. Сейчас для сравнения этот показатель равняется 60 процентам.

Большие планы у Смольного и на диспансеризацию. Количество граждан, прошедших комплексные медицинские профилактические осмотры, хотят практически удвоить и довести в итоге до 3,8 миллиона человек.

БДИ!

Диспансеризацию нужно проходить раз в три года, если вам 18-39 лет. Людям старше 40 лет важно являться на осмотр ежегодно.

КОНКРЕТНО

65 процентов записи к врачу к 2024 году будут проводить онлайн или по телефону.

Сейчас этот показатель составляет 60 процентов.

ЦИФРА

3,8 млн петербуржцев будут регулярно проходить диспансеризацию к 2024 году