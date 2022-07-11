Сердце, тебе не хочется покоя: Петербург борется с инфарктами профилактикой и новейшей техникой

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют по числу погубленных петербуржцев, причем с огромным отрывом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 678 жителей Северной столицы, по данным Петростата, умерло в 2020 году от болезней, связанных с нарушениями в работе сердца и сосудов. А если проследить статистику хотя бы за два предшествующих этому года, становится ясно, что именно сердечно-сосудистые заболевания традиционно являются основной причиной гибели петербуржцев, причем лидируют с огромным отрывом. Для сравнения: за 2020 год на второй строчке разместились болезни органов пищеварения, приведшие к 2436 смертям.

Проблема распространенности и высокой летальности болезней сердечно-сосудистой системы среди жителей Санкт-Петербурга не проходит мимо внимания Смольного.

- В Петербурге, как и во всей России, сердечно-сосудистые заболевания вносят наиболее весомый вклад в структуру смертности, в том числе трудоспособного населения, вызывая наибольшее количество социально-экономических потерь. Поэтому создание такой системы здравоохранения, которая могла бы переломить эту тенденцию, является одним из приоритетов, - констатируют в Смольном.

На базе десяти учреждений работают сосудистые центры и отделения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2019 года город реализует огромный комплекс мероприятий по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая является часть национального проекта «Здравоохранение».

Цели программы формулируют так: комплексное усовершенствование системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями; улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи и диспансерного наблюдения за пациентами, находящимися на этапе реабилитации; упор на профилактику; внедрение новых инновационных методов лечения; повышение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет.

Одна из главных задач программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Петербурге - довести показатель смертности от инфаркта миокарда (одно из самых распространенных нарушений работы сердца, которое с большой долей вероятности может обернуться летальным исходом) до 37 человек на 100 тысяч населения. Притом что базовый показатель, взятый от 2017 года, составлял, по данным Петростата, 48,3 человека.

Второе тяжелое и грозное заболевание, которое вносит скорбный вклад в статистику смертности, - острое нарушение мозгового кровообращения, или инсульт. В 2017 году количество вызванных им смертей составляло 96,4 человека на 100 тысяч населения. Если учитывать, сколько всего человек живет в Петербурге (свыше 5 миллионов), итог устрашает.

Благо над снижением этого показателя тоже работают: в 2021 году он, по оперативным данным, снизился до 82,8 человека, а в 2024-м - именно на такой срок рассчитана реализация программы - должен упасть до 73,8 человека.

БОЛЬНИЦЫ, ЛЕКАРСТВА И ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы добиться существенных результатов, Смольный разработал комплексную программу совершенствования профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Она включает:

1. Оснащение и переоснащение больниц и других медицинских учреждений современным и функциональным оборудованием: томографами, специальными кроватями для ускоренной реабилитации. Всего согласно паспорту регионального проекта петербургские медицинские центры до конца 2024 года получат 441 единицу новой техники.

- Оборудование представлено 56 ангиографическими установками, 97 компьютерными томографами, 56 магнитно-резонансными томографами. Для оказания помощи в учреждениях уже есть 38 ангиографов, 45 компьютерных томографов и 17 магнитно-резонансных томографов, - констатируют в Комитете по здравоохранению. - При этом оборудование используется с высокой интенсивностью: в 2021 году выполнено 90 103 рентгенохирургических вмешательств, в том числе 65 088 внутрисосудистых.

В Северной столице преобладают болезни, связанные с повышенным давлением. Среди них лидирует гипертония. Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Увеличение в больницах и медицинских центрах числа коек, предназначенных конкретно под пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в минувшем году в Петербурге насчитывалось 1582 кардиологические койки, в этом - уже 1621 койка. Кстати, этот показатель существенно опережает средний по России.

3. Обеспечить тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, достаточным запасом лекарственных препаратов. Причем бесплатно - город готов полностью взять на себя медикаментозную реабилитацию граждан. Огромным подспорьем в этом деле стал специализированный проект, запущенный в Петербурге в 2021 году.

- Комитетом по здравоохранению инициирован проект «Совершенствование системы постановки на диспансерный учет и обеспечения бесплатными лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе на фоне новой коронавирусной инфекции», - поясняют в Комитете по здравоохранению. - Проект носит название ДИСЛЕК и реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Один из главных плюсов подобной системы в том, что человеку не нужно обивать пороги - заявление на получение бесплатных лекарств он может подать, будучи в стационаре. Затем сведения о больном автоматически передадут амбулаторному звену, которое будет за ним «приглядывать». На следующий день пациент сможет получить льготный рецепт. Правда, для этого пока требуется обратиться в поликлинику самостоятельно или вызвать врача на дом.

- Воспользоваться такой услугой могут пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, - поясняют в комитете. - Они имеют право на дополнительное бесплатное обеспечение в течение двух лет. Речь идет о препаратах, входящих в перечень для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на амбулаторном этапе лечения.

БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ - МЕНЬШЕ РИСКА

Конечно, так как программа комплексная и очень обширная, затрагивающая практически все аспекты функционирования системы оказания помощи сердечникам, первые плоды она начала приносить практически сразу после запуска. Особенно успешным оказался 2021 год.

- Десять учреждений здравоохранения, на базе которых развернуты сосудистые центры или отделения, оснастили 22 единицами специализированной медицинской техникой: томографами, стереотаксическими навигационными установками (используются для микроинвазивных операций, когда хирург орудует микроскопическими инструментами через прокол. - Прим. ред.), операционными микроскопами, нейроэндоскопическими стойками, - констатируют в администрации Северной столицы. - Все закупленное оборудование доставлено в клиники и введено в эксплуатацию.

Грозное заболевание, которое вносит вклад в статистику смертности, - острое нарушение мозгового кровообращения, или инсульт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна позитивная тенденция - заметно выросло количество сложных хирургических вмешательств. Произошло это в том числе за счет внедрения современных методик и технических разработок.

Так, по данным Комитета по здравоохранению, не менее 22 процентам пациентов, поступивших в больницы с геморрагическим инсультом, провели ангиохирургические и нейрохирургические операции.

КСТАТИ

Чем помогут сердечникам в 2022 году?

Смольный сосредоточится на полировке отлаженной и успешно функционирующей системы здравоохранения. В планах:

- совершенствование оказания скорой медицинской помощи

- организация в медицинских учреждениях - от больниц и поликлиник до крупных профильных медцентров - внутреннего контроля качества услуг

- развитие медицинской реабилитации

- подбор новых компетентных кадров.

Упор сделают на пропаганду здорового образа жизни и регулярных обследований.

Также продолжится масштабная кампания по закупке нового оборудования: до конца года современной техникой обещают обеспечить десять учреждений, на базе которых функционируют региональные сосудистые центры или первичные сосудистые отделения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Испытание ковидом

На развитие и модернизацию системы помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Петербурге, как и по всей России, повлияла эпидемия COVID-19. В условиях карантина и сопутствующих ограничений в Северной столице ожидаемо выросло число неотложных состояний и летальных исходов, связанных с проблемами сердца и сосудов - люди отказывались от госпитализации, опасаясь заразиться в дороге или больнице.

К счастью, испытание ковидом система здравоохранения Петербурга с честью выдержала.

- В Петербурге налажена эффективная система экстренной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - констатировал еще в начале июня губернатор Северной столицы Александр Беглов. - Мы убедились в этом во время пиков пандемии коронавируса. Будем и дальше совершенствовать систему маршрутизации пациентов, увеличивать доступность высокотехнологичных методов лечения, обновлять оборудование, рассказывать о факторах риска развития сердечно-сосудистых болезней и важности раннего обращения к врачу.

ЦИФРА

3,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов потратят на усовершенствование системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Петербурге до конца 2024 года

ВАЖНО!

Береги сосуды смолоду

В Петербурге преобладают сердечно-сосудистые заболевания, связанные с повышенным давлением. Среди них лидирует гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, а иные формы нарушений диагностируют в двадцать раз реже.

- В среднем ежегодно регистрируется около 8,5 новых случаев артериальной гипертензии на 1 тысячу человек взрослого населения, - констатируют в Комитете по здравоохранению. - Следующая по частоте выявления патология - цереброваскулярные болезни, поражающие сосуды головного мозга.

Вывод: следите за давлением и не допускайте его повышения.