«Ну родила немного»: в Сестрорецке мать-героиня вывела на прогулку три десятка утят

Петербуржцев восхитила мать-р=героиня с 30 утятами. Фото: vk.com/newsestroreck

Один, два, три…десять…двадцать…тридцать. Настоящую «мать-героиню», как шутят местные жители, заметили на прогулке в Сестрорецке. Утку, за которой семенили больше трех десятков водоплавающих малышей, сняли на видео восторженные горожане.

- Что вы знаете о многодетности? Чудо-паровозик, – шутят авторы видео в группе ВКонтакте «Новости Сестрорецка».

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что это утиный детский сад. Или утка взяла понянчиться чужих деток.

- Ого, какая она молодец, чужих утят воспитывает видимо со своими. Вот человеческие мамаши учитесь, это вам не один ребятенок, а вы даже одного в детдом сдаете, - пишут петербуржцы.

Но приз зрительских симпатий ушел ребенку, чей голос за кадром наивно произнес: «Ну что такого, родила немного…».

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.