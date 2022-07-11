Кинотеатры Петербурга вынуждены закрываться и терять 70% прибыли

Российского зрителя все сложнее заманить на отечественное кино. Фото: Олег ЗОЛОТО

В киноцентре «Великан Парк» в Петербурге начали крутить западные картины, среди санкционки «Топ Ган: Мэверик», «Доктор Стрэндж. Мультивселенная безумия», «Соник 2», «Морбиус», «Затерянный город». Зрители в восторге, а вот другие владельцы кинотеатров, скажем, в замешательстве, так как делать такое - незаконно! Мы решили разобраться, что происходит с кинотеатрами в Северной столице.

А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

В марте-апреле крупные студии Warner Brothers и Disney объявили об уходе из России. Как рассказал член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров страны Сергей Пирожков, голливудские фильмы занимали 70% проката. Столько же отечественные кинотеатры потеряли в прибыли. На больших экранах начали крутить уже давно показанные картины, но увы, ситуацию это не спасло. Чтобы закрыть брешь, некоторые кинотеатры взялись показывать картины нелегально, не анонсируя.

В самом кинотеатре ситуацию пока не прокомментировали, «КП-Петербург» запросили ответ, но сайте у них есть небольшое пояснение.

- «Настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами акции/мероприятия, арендующими залы кинотеатра», - указано в объявлении.

То есть кинотеатр сдал зал для мероприятия и за то, что там будет показано, не несет ответственности. При этом билеты на запрещенные сеансы продаются на месте.

- Я не осуждаю кинотеатры, которые так делают. Они поставлены в безвыходное положение. Но так они нарушают сразу три статьи административного кодекса, две – гражданского и одну – уголовного. Административные нарушения – это работа без прокатного удостоверения и нарушение отчетности в Единую информационную систему. Даже если будут отчитываться по пиратским киносеансам, то данные недостоверные. Штрафы огромные от 100 до 200 тысяч, грозит вплоть до прекращения деятельности до 90 дней. По Административному кодексу также нарушаются и авторские права. Здесь прокуратура может забрать оборудование. Похожая статья за нарушение авторских есть и уголовная, но ведет за собой ответственность в ограничении свободы до пяти лет. По гражданскому кодексу тоже самое, но подавать жалобу может только правообладатель, - объясняет член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров страны Сергей Пирожков.

Как раньше уже не будет, считают эксперты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДОЛГАХ КАК ШЕЛКАХ

Вообще отрасль не успела оправиться от пандемии коронавируса, как получила новый удар. Тогда ее признавали, как одну из пострадавших за этот период и выделяли несколько раз субсидии. Но эта блажь обернулась огромной проблемой для владельцев залов. По сути субсидии были кредитами, а сейчас пришло время их отдавать. В связи с этим многие кинотеатры вынуждены закрыться или перейти на частичный режим работы. Так, например, в Петербурге и Ленобласти в марте закрылись залы 10% кинотеатров, в апреле — уже треть. Среди них «КиноТихвин», «Олимп», «КиноПарк», «Проспект» и МКДЦ «Костино», «Невский Cinema», Skyfilm.

- Все попытки заместить голливудские фильмы – провалились. Это нам дало только 10% выручки, кассовый разрыв теперь 60%. Но у нас куча других проблем. Например, арендаторы и владельцы торговых центров шантажируют нас, мол, у соседей показывают «Доктора Стрэнджа», и нам надо. А прав нам никто не давал и не даст. Некоторые владельцы кинотеатров поддаются. С одной стороны, это незаконно, с другой - аморально и противоречит мировым принципам, - поделился владелец кинотеатров «КиноТихвин», «Олимп», «КиноПарк» Евгений Буслейко. - Еще на нас остались кредиты, которые нам давали во время пандемии. Их нужно выплачивать. Суммы равны месячной прибыли в лучшие времена работы. В том числе из-за этого я сейчас и закрыл три своих кинотеатра.

Печальная ситуация по всей России: если в начале года в стране работало 5709 кинотеатров, то в апреле их осталось 3663. И, по прогнозам экспертов, до конца лета прекратят работу еще половина из оставшихся.

- Российские фильмы сейчас активно спонсируются государством, но они появятся в лучшем случае к 2024 году. Наши умеют делать кино, но это фильмы, как правило, событийные: к Новому году, 8 марта или 9 мая. Летом так вообще ничего нет. А нам, чтобы заполнить пустоту, необходимо поставить на производство кассовые картины для людей. То есть выпускать их каждый месяц. Тогда кинотеатры вновь начнут зарабатывать и работать как раньше, - считает Сергей Пирожков. – А на это время необходимо менять законодательство так, чтобы была возможность бездоговорного использования студийного контента и дополнительное финансирование кинотеатров. Даже если мы будет показывать пиратские голливудские фильмы, мы не получим таких сборов.