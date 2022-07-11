Гром гремит и молния сверкает над Петербургом

Над Петербургом гремит и сверкает. Фото: vk.com/spb_today \ Максим Кирк

Циклон Zelda добрался до Петербурга. Вечером понедельника в городе, как и обещали синоптики, начало громыхать и сверкать. В полном согласии с прогнозом полил дождь, а небо за окном стало непривычно черным в белые ночи.

- Гроза над Красносельским районом! – сообщают жители города в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

А одному из горожан даже удалось заснять момент удара молнии на видео. Получилось удивительно красиво.

Впрочем, громыхает не только над Петербургом. В дождях тонет и Ленинградская область.

- Только за сегодняшний день в Псковской области выпало до 10 мм осадков, в Тверской и Ленинградской - до 11 мм, - сообщает метеоролог Михаил Леус.

И это далеко не конец, ведь основной удар стихии придется на ночь и завтрашний день, о чем уже предупреждали городское и областное управления МЧС.

Сами жители 47 региона подтверждают данные синоптиков: «На даче в Борисовой гриве уже как 30 минут гроза, ливень и молния»; «В Гатчине тоже все гремит и сверкает!».

Молнии бьют с периодичностью в несколько минут. Фото: телеграм-канал "Мегаполис"

А другие восхищаются: «Красотища! Стихия!». И вспоминают советские мультфильмы: «Наблюдаю. Сижу и боюсь. Давай бояться вместе».

Впрочем, кое-где было еще веселее. По словам жителей Новгородской области, там выпал град с куриное яйцо.

- Град весь в Новгородской области, там вот такие «кирпичи» попадали, - пишут люди в соцсетях.

А под Новгородом выпал мощный град. Фото: vk.com/spb_today

А синоптики дают неутешительный прогноз и на вторник. 12 июля погода в Петербурге совместит и субтропическую жару в +30 градусов и штормовой ветер с грозами и дождем. Все как в джунглях в сезон дождей. Только над Невой.

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