Школьники из Петербурга стали призерами всероссийского экологического конкурса. Фото: shutterstock.com.

По итогам онлайн-конкурса «Лаборатория ZOO» от МТС и Московского зоопарка специальным призом отмечена группа изостудии «Этюд» из Санкт-Петербурга.

Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет проходили на сайте проекта интерактивный онлайн-курс от известных исследователей и ученых, посвященный природным зонам России, особенностям их флоры и фауны, а после – участвовали в конкурсе, создавая творческие работы на экотематику. Из сотен работ, загруженных на сайт, специальным призом от организаторов проекта отмечена группа изостудии «Этюд» из Санкт-Петербурга. На конкурс участники отправили свои красочные рисунки с изображениями различных животных – панды, коалы, лемура и других представителей животного мира.

Студия образовалась 6 лет назад для соседских девчонок и мальчишек Фрунзенского района города. На занятиях дети изучают основы акварельной и декоративной живописи, академического рисунка, станковой живописи.

- Мы «не учимся» рисовать, мы учимся жить искусством и проявлять свои чувства и эмоции на бумаге, полностью подгружаясь в процесс. Постоянную творческую мотивацию нам даёт возможность участия во всевозможных международных, региональных и городских конкурсах, и мы никогда ее не упускаем. Организаторы конкурса «Поколение М» и их интересные темы воодушевили ребят на творчество. Мы всегда рады показать, как представляем этот мир в красках. Поэтому в этом конкурсе приняли участие все воспитанники студии, — отмечает руководитель студии «Этюд» Елена Дорофеева.

Организаторы отметили, что петербургские школьники оказались самыми активными и отправили на конкурс Лаборатория ZOO наибольшее число работ среди школьников со всей страны.

Участники проекта также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.