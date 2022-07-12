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Общество12 июля 2022 9:50

Школьники из Петербурга стали призерами всероссийского экологического конкурса

Организаторы отметили, что петербургские дети оказались самыми активными участниками со всей страны
Олег БЕЛОВ
Школьники из Петербурга стали призерами всероссийского экологического конкурса. Фото: shutterstock.com.

Школьники из Петербурга стали призерами всероссийского экологического конкурса. Фото: shutterstock.com.

По итогам онлайн-конкурса «Лаборатория ZOO» от МТС и Московского зоопарка специальным призом отмечена группа изостудии «Этюд» из Санкт-Петербурга.

Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет проходили на сайте проекта интерактивный онлайн-курс от известных исследователей и ученых, посвященный природным зонам России, особенностям их флоры и фауны, а после – участвовали в конкурсе, создавая творческие работы на экотематику. Из сотен работ, загруженных на сайт, специальным призом от организаторов проекта отмечена группа изостудии «Этюд» из Санкт-Петербурга. На конкурс участники отправили свои красочные рисунки с изображениями различных животных – панды, коалы, лемура и других представителей животного мира.

Студия образовалась 6 лет назад для соседских девчонок и мальчишек Фрунзенского района города. На занятиях дети изучают основы акварельной и декоративной живописи, академического рисунка, станковой живописи.

- Мы «не учимся» рисовать, мы учимся жить искусством и проявлять свои чувства и эмоции на бумаге, полностью подгружаясь в процесс. Постоянную творческую мотивацию нам даёт возможность участия во всевозможных международных, региональных и городских конкурсах, и мы никогда ее не упускаем. Организаторы конкурса «Поколение М» и их интересные темы воодушевили ребят на творчество. Мы всегда рады показать, как представляем этот мир в красках. Поэтому в этом конкурсе приняли участие все воспитанники студии, — отмечает руководитель студии «Этюд» Елена Дорофеева.

Организаторы отметили, что петербургские школьники оказались самыми активными и отправили на конкурс Лаборатория ZOO наибольшее число работ среди школьников со всей страны.

Участники проекта также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

БИЗНЕС-ПРЕСС