Генерального директора «Водоканала» Петербурга задержали

Гендиректора «Водоканала» Петербурга задержали / Фото: «Водоканал»

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора "Водоканала" города. Об этом 12 июля 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник. Сообщается, что перед задержанием дома у Сергея Волкова прошли обыски.

- У генерального директора компании Сергея Волкова прошли обыски в квартире, после этого его задержали, - подтвердил источник.

На данный момент не уточняется, по какой причине прошли обыски, а также задержание. Вскоре об этом заявят официально.

Сергей Волков руководит "Водоканалом" Петербурга с 2022 года, до этого она занимал должность первого заместителя гендиректора предприятия. Сейчас его заместителем является Максим Лукьянчук.

Напомним, что недавно в Петербурге задержали помощника главы МВД генерала Умнова, а также его бывшего заместителя и начальника ГИБДД Северной столицы. Все они обвиняются в трате денег Фонда полиции.