МегаФон в полтора раза ускорил интернет в районе Завидово и Конаково. Фото: пресс-служба МагаФона.

МегаФон модернизировал сеть в развивающемся туристическом кластере в Конаковском районе Тверской области, куда ежегодно приезжает более 250 тысяч туристов. Скорость мобильного интернета на территории курортов в результате увеличилась в полтора раза.

МегаФон расширил покрытие сети, установив новые базовые станции в самых популярных локациях, а также модернизировал существующие, задействовав стандарт LTE1800 – особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие.

Основные работы были проведены на территории всесезонного курорта в деревне Вараксино, городского поселения Конаково, поселка Козлово и деревни Вахромеево, лидирующих по объему потребляемого трафика в Конаковском районе. Часть базовых станций, установленных в районе туристического комплекса «Завидово»,направленана акваторию рек Шоша и Волга,обеспечивая стабильное покрытие даже на воде.

С января по июнь Конаковский район посетило на 30% больше туристов из других регионов, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков МегаФона. С заметным отрывом среди посетителей курорта лидируют москвичи: на них приходится более 70% туристического трафика. В пятерке регионов, откуда чаще других приезжают отдыхающие, также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская, Воронежская и Новгородская области.

- Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму и продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах по всей стране. При увеличении турпотока в Конаковском районе на треть трафик за прошедшие полгода вырос на 75%. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании сети мы на протяжении нескольких лет используем аналитические инструменты bigdata. Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили нам подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью, – комментирует, технический директор МегаФона Алексей Титов.

Туристический кластер на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области – один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере туризма в Центральной России. Планируется, что в перспективе число туристов здесь вырастет до 1 млн человек, линия отелей протянется вдоль всей бухты курорта «Завидово», а порт, строительство которого завершилось в этом году, с 2024 года начнет принимать круизные суда.